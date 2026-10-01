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Florence Pugh desvela por qué apareció en ‘Spider-Man: Brand New Day": “Fue gracias a Tom Holland”

La actriz ha revelado que su participación en la taquillera película de la saga se debió específicamente al interés del protagonista por trabajar con ella

Tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva película del superhéroe de Marvel. (Sony Pictures)
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La actriz Florence Pugh ha vuelto a la actualidad gracias a un puñado de proyectos en los que se encuentra involucrada, entre ellos, la nueva adaptación de Netflix de Al este del Edén, en la que es protagonista junto a Mike Faist y Christopher Abbott.

En una de las entrevistas de promoción de la serie, en el Show de Jimmy Fallon, la intérprete reveló algo sorprendente que no sabíamos con respecto a su breve, pero jugosa, participación en Spider-Man: Brand New Day. “Todo eso sucedió gracias a Tom Holland”, dijo, refiriéndose a que fue el actor el que sugirió que su personaje de Yelena Belova apareciera en la película y que tuviera una parte significativa propia.

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La película se estrenó en salas el 31 de julio y recaudó 2,49 mil millones de dólares en taquilla, cifra que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de todos los tiempos. Solo quedó por detrás de Avatar, de 2009, con 2,92 mil millones, y Vengadores: Endgame, de 2019, con 2,88 mil millones. Sin duda, el mayor acontecimiento en cuanto a repercusión de espectadores a nivel global de todo el año.

Florence Pugh y su relación con Marvel

La actriz explicó que, cuando comenzó su relación con Marvel y se estrenó Viuda negra, su personaje todavía no tenía la misma popularidad que otros superhéroes, ya que la película estaba protagonizada por Scarlett Johansson; durante la alfombra roja de una película anterior de Holland, alguien le preguntó con quién quería trabajar en la siguiente cinta y él respondió: “No, en realidad quiero hacerlo con Florence Pugh, que interpreta a Yelena”.

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Scarlett Johansson y Florence Pugh en 'Viuda negra' (Marvel)
Scarlett Johansson y Florence Pugh en 'Viuda negra' (Marvel)

Pugh interpretó por primera vez a Yelena en Viuda negra, estrenada en 2021, y retomó el papel en Thunderbolts en 2025. Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, el personaje es una asesina y sucesora del título de Black Widow. “¡Bien hecho, Spidey!”, dijo la actriz sobre la recaudación de la película, tras conseguir el hito en taquilla.

Próximos proyectos de la actriz

Además de la miniserie Al este del Edén, volveremos a ver a Florence Pugh como la princesa Irulan en Dune. Parte III, dirigida por Denis Villeneuve y prevista para llegar a los cines el 18 de diciembre. Ese mismo día también regresará como Yelena en Vengadores: Doomsday, dirigida por Anthony y Joe Russo.

Entre sus próximos proyectos se encuentra la adaptación de La biblioteca de la medianoche, basada en el bestseller de Matt Haig, una producción francesa que dirigiría Garth Davis, responsable de títulos como Lion. También la encontraremos en el reparto de 42.6 Years, junto a Annette Benning.

(L-R) Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), and Red Guardian/Alexei Shostakov (David Harbour) in Marvel Studios' THUNDERBOLTS*. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.
Florence Pugh en 'THUNDERBOLTS*'. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.

Lo que está claro que que gracias a su participación en Spider-Man: Brand New Day, su personaje de Yelena ha adquirido más peso en el universo Marvel, sobre todo por una serie de escenas con un gran contenido cómico vinculado al Spider-Man de Tom Holland. Quedaría en suspenso, eso sí, cuál será su protagonismo en una película con un casting tan desorbitado como el de Vengadores: Doomsday, y si su papel será utilizado en otros ‘crossovers’ de la franquicia de Marvel, ya sea en series o en películas. P

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