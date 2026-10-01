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Las 10 series que no te puedes perder en octubre: de la nueva versión de ‘Carrie’ al biopic de Raphael, pasando por ‘El Castillo’ y la segunda temporada de ‘Reina Roja’

Repasamos algunas de las ficciones imprescindibles que aterrizan en en las próximas semanas en Netflix, Movistar Plus+, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ o Apple TV

Collage compuesto por diez fotogramas con distintos personajes en escenas dramáticas de cine y televisión
Un mosaico que reúne escenas representativas de diez producciones audiovisuales seleccionadas entre los estrenos en plataformas del mes.
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Después de un septiembre cargado de estrenos, en el que ha arrasado en Netflix Monstruo: La historia de Lizzie Borden y la española El problema final, basada en la novela de Arturo Pérez- Reverte, nos adentramos en un octubre absolutamente pletórico repleto de novedades.

Además de las diez series que hemos seleccionado, hay otras ficciones de lo más interesantes que merece la pena destacar. Es el caso de Kill Jackie, protagonizado por Catherine Zeta-Jones (y en la que también encontramos a Óscar Jaenada), un thriller criminal basado en la novela El precio que pagas, de Nick Harkaway y que fue rodado en Bilbao. Se podrá ver en HBO Max a partir del 2 de octubre.

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También Pequeños profetas, una de las comedias británicas mejor valoradas del año en la que un hombre excéntrico obsesionado con la desaparición de su novia, utilizará una receta de su padre, que le permitirá invocar a unos espíritus mágicos que preven el futuro. Una ficción con toques fantásticos de lo más singular con Pearce Quigley y Sir Michael Palin. En Apple TV a partir del día 7.

‘Al este de Edén’ (Netflix)

Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist en Al este del Edén, la nueva adaptación de Zoe Kazan de la clásica novela de Steinbeck. Próximamente en Netflix. (Netflix)

Adaptación en formato miniserie de la mítica novela de John Steinbeck que llevó al cine Elia Kazan en 1955. Ahora, su nieta, la actriz y directora Zoe Kazan, se pone al frente de este proyecto ambientado después de la Guerra Civil americana en el que dos hermanastros heredan una fortuna y una mujer se encarga de seducirlos. En el reparto, Florence Pugh, Mike Faist y Christopher Abbott. A partir del 1 de octubre.

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‘Reina Roja 2. Loba negra’ (Prime Video)

'Reina Roja 2. Loba negra' en Prime Video
'Reina Roja 2. Loba negra' en Prime Video

La adaptación de la saga literaria de Juan Gómez Jurado sigue a Antonia Scott (Victoria Luengo), una mujer con un coeficiente intelectual desorbitado que trabaja para una organización secreta para investigar casos delicados, y al inspector Jon Gutiérrez, interpretado por Hovik Keuchkerian. En esta ocasión, ambos deberán resolver un crimen vinculado con la mafia rusa en la Costa del Sol.

La investigación girará en torno a la localización de Lola Moreno (Adriana Torrebejano), la esposa de un mafioso perseguida por una asesina a sueldo conocida como Loba Negra. Una secuela cargada de acción en la que las mujeres toman el poder y en la que se indaga en torno a la relación entre los protagonistas. A partir del 2 de octubre.

‘Carrie’ (Prime Video)

Carrie, serie adaptación de Mike Flanagan
'Carrie', serie adaptación de Mike Flanagan. (Prime Video)

Otra esperada adaptación, en este caso de la novela de Stephen King, que también sirvió para que debutara en el cine Brian de Palma en la película de 1976. Del proyecto se encarga un experto en el maestro del cine de terror como es Mike Flanagan, que revisa el clásico desde una óptica contemporánea, trasladando la historia a la actualidad para hablar de temas como el ciberbullying.

La protagonista es Carrie White (Summer H. Howell), una chica inadaptada sometida a la sobreprotección de su progenitora (Samantha Sloyan), que será víctima de un escándalo viral de acoso a través de las redes sociales, lo que despertará en ella unos misteriosos poderes de telequinesia. A partir del 7 de octubre.

‘El Castillo’ (Movistar Plus+)

Raúl Arévalo y Valentina Vidal en 'El Castillo', adaptación de 'El Proxeneta', de Mabel Lozano (Movistar Plus+)
Raúl Arévalo y Valentina Vidal en 'El Castillo', adaptación de 'El Proxeneta', de Mabel Lozano (Movistar Plus+)

La ‘coguionista’ de Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, junto a Eduardo Villanueva, adaptan la novela no ficción de Mabel Lozano El proxeneta, en la que se denunciaba la explotación sexual de mujeres, mediante la prostitución y la trata.

La serie cuenta el auge de esta mafia en España a través de la figura del empresario que lidera el negocio, el Suizo (Raúl Arévalo), al mismo tiempo que se cuenta la historia de una chica colombiana que contraerá una deuda con él, Claudia (Valentina Vidal) y los policías que investigan el caso, interpretados por Omar Ayudo y Laia Marull. Al frente de la dirección encontramos a Elena Martín y Sandra Romero, que aportan un tono seco y metódico cercano al periodismo de investigación y alejado de cualquier tipo de exhibicionismo. A partir del 8 de octubre.

‘Furia. Parte 2′ (HBO Max)

Carmen Maura y Ana Torrent en 'Furia. Parte 2' (HBO Max)
Carmen Maura y Ana Torrent en 'Furia. Parte 2' (HBO Max)

Después de su pletórica primera temporada, Félix Sabroso vuelve a reunir a un reparto femenino espectacular en esta segunda entrega donde las mujeres vuelven a situarse al borde del abismo y de situaciones disparatadas que las llevan al límite.

Entre los nombres destacados de esta parte dos, encontramos a Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans y repiten Claudia Salas y Ana Torrent. Entre los escenarios de esta segunda temporada, encontramos un guiño a la propia serie a través de un rodaje que recrea los acontecimientos que vimos anteriormente. A partir del 9 de octubre.

‘Aquel’ (Netflix)

Un hombre de espaldas ante un espejo de mesa que muestra su rostro reflejado, al lado de lámparas y frascos
Javier Morgade interpreta a Raphael en su juventud en 'Aquel'. (Netflix)

Biopic de Raphael, que abarca su carrera a lo largo de cinco décadas y repasa su vida desde sus orígenes humildes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios profesionales. También se aborda sus conflictos personales y los fantasmas particulares en este recorrido hacia el éxito y la fama. Javier Morgade y Carlos Santos se meten en la piel del artista en diferentes etapas de su trayectoria. A partir del 9 de octubre.

‘VisionQuest’ (Disney+)

Vision Quest
Paul Bettany en 'VisionQuest' (Disney+)

Nueva serie de aventuras de Marvel que sigue a Visión, quien permanece oculto tras escapar de quienes querían utilizarlo como arma, hasta que una recompensa por su captura lo obliga a huir junto a Thomas Sheperd, un joven que podría ser la reencarnación de su hijo. El personaje vuelve a estar interpretado por Paul Bettany, mientras que Ruaridh Mollica encarna a Sheperd.

La producción cierra la trilogía iniciada por WandaVision en 2021 y continuada con Agatha, ¿quién si no? en 2024. Durante su búsqueda de un nuevo propósito, Visión consultará distintas inteligencias artificiales integradas en su programación para conseguir sus propósitos. A partir del 14 de octubre.

‘Crystal Lake’ (HBO Max)

Una mujer con cabello castaño y flequillo, con sangre en el rostro y en su suéter azul y blanco, mira hacia adelante. Se observa el espejo lateral de un vehículo
La actriz Linda Cardellini en 'Crystal Lake' (HBO Max)

La ‘precuela’ de la saga Viernes 13 sigue a Pam, una madre soltera interpretada por Linda Cardellini, que no ha superado la muerte por ahogamiento de su hijo Jason en un lago, ocurrida hace casi un año.

Dos desconocidos llegan a su casa para indagar en su pasado y desencadenan una serie de acontecimientos que lleva a los habitantes de Crystal Lake a preguntarse quién es realmente Pam. Un ‘slasher’ para los fans de la mítica franquicia sobre uno de los ‘serial killers’, Jason Voorhees, más carismáticos de la historia del cine. A partir del 16 de octubre.

‘Grande de España’ (Netflix)

'Grande de España', con Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Cr. Txuca Pereira/Netflix © 2025
'Grande de España', con Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Cr. Txuca Pereira/Netflix © 2025

La nueva comedia de Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany (Vergüenza) expone un juego de falsas apariencias alrededor de un palacete familiar en Madrid. Don Leandro, un marqués arruinado interpretado por Antonio de la Torre, quiere vender la propiedad para resolver sus problemas económicos y alcanzar su objetivo de convertirse en Grande de España.

La operación parece posible cuando Sofía Carrington, una empresaria interpretada por Alexandra Jiménez, se interesa por el inmueble. La compradora y el vendedor descubrirán que ninguno es quien aparenta ser. A partir del 23 de octubre.

‘Nocturno’ (Apple TV)

Nocturne (Captura de tráiler oficial)
Liev Schreiber en 'Nocturno' (Apple TV)

Un ‘exsoldado’ convertido en detective de homicidios, interpretado por Liev Schreiber, abandona Filadelfia y se instala en una pequeña localidad del oeste de Pensilvania en busca de una vida tranquila.

La calma desaparece cuando un asesino en serie, interpretado por Stephen Graham, convierte al pueblo y a la familia del detective en sus objetivos. Para encontrar a la última víctima, el protagonista envía a una agente del FBI, interpretada por Zazie Beetz y a quien considera una hija, a enfrentarse al criminal. La historia está basada en las novelas policiacas de Lars Kepler. A partir del 30 de octubre.

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