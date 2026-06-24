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¿Comprarías un robot que fuera una réplica de un ser querido muerto? La película que habla sobre cómo la tecnología podría generar androides a partir de personas

La nueva película del director japonés Hirokazu Koreeda se titula ‘Sheep in the Box’ y aborda el duelo a través de las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial

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En un futuro cercano, una pareja enfrenta la pérdida de su hijo y decide recibir a un humanoide idéntico en apariencia y voz al niño que han perdido.

El gran cineasta japonés Hirokazu Koreeda ha presentado el primer tráiler de Sheep in the Box, una película de ciencia ficción y duelo familiar que sitúa la inteligencia artificial dentro de una casa marcada por la pérdida y que llega a las salas de Nueva York y Los Ángeles el 24 de julio, con una reflexión directa sobre la imaginación humana frente a la réplica tecnológica.

La película transcurre en un Japón de futuro próximo en el que una empresa de robótica crea réplicas humanoides de personas fallecidas a partir de fotos, vídeos y otros rastros digitales. En ese marco, un matrimonio recibe en una caja una recreación androide de su hijo muerto.

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El largometraje se estrenó en competición en el Festival de Cannes y es la 17ª película de Koreeda. El director japonés, ganador de la Palma de Oro por Un asunto de familia en 2018, firma aquí el guion, la dirección y el montaje.

Qué cuenta ‘Sheep in the Box’

La historia sigue a Otone, una arquitecta interpretada por Haruka Ayase, y a su marido Kensuke, un carpintero al que da vida Daigo. Ambos atraviesan el duelo por la muerte de su hijo pequeño cuando encuentran una empresa especializada en ofrecer a familias en esa situación una continuidad artificial del ser querido perdido.

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Una imagen de 'Sheep in the Box', de Hirozaku Koreeda
Una imagen de 'Sheep in the Box', de Hirozaku Koreeda

El tráiler arranca con escenas domésticas de apariencia cotidiana: un niño juega con sus padres en un parque, planta un árbol en el jardín y lee El principito en la cama. La quiebra de esa normalidad llega al final del día, cuando el niño no se mete bajo las sábanas, sino que se sienta en su estación de carga y se apaga con un resplandor azul en la nuca.

Ese punto de partida podía haber conducido a un relato de terror tecnológico, pero Koreeda ha optado por otro camino. El director ha explicado que muchas personas esperaban “algún tipo de historia ‘distópica’ sobre IA, controlada por robots”, y que les sorprende que no termine así, “para bien o para mal”.

Un drama sobre el duelo y la IA

La película funciona más como un drama de duelo con elementos de ciencia ficción que como una ‘distopía’ tradicional. El medio vincula además su actualidad con el debate sobre la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento, un asunto que marcará la próxima temporada de premios.

Koreeda ha ido más allá en su explicación del sentido de la película. En declaraciones a The Hollywood Reporter, ha afirmado: “Creo que, a medida que la IA y los androides evolucionen, van a trascender a la humanidad. Querrán conectar con algo más grande”.

El título de la película remite a El principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Kore-eda se inspiró para escribir y dirigir la obra después de leer un artículo sobre una empresa china que intentaba utilizar inteligencia artificial generativa para devolver a los muertos.

La mirada del cineasta también se traslada a la puesta en escena de los personajes. Aunque sus películas suelen desarrollarse con frecuencia desde la perspectiva de los niños, en esta ocasión muestra la incomodidad de algunos adultos ante el niño humanoide, cuya propia perspectiva solo empieza a emerger hacia el final del filme.

Una imagen de 'Sheep in the Box', de Hirozaku Koreeda, una película sobre el duelo y la IA
Una imagen de 'Sheep in the Box', de Hirozaku Koreeda, una película sobre el duelo y la IA

Sobre el trabajo con el actor infantil Rimu Kuwaki, Koreeda ha precisado que no le pidió que actuara como un robot. “No le dije que actuara como un robot, pero dirigí a los adultos de manera que encontraran eso incómodo”, ha dicho al medio.

El reparto incluye a Daigo, Kuwaki y Ayase. Detrás de la cámara, Kore-eda vuelve a colaborar con el director de fotografía Ryuto Kondo, responsable también de la imagen de Un asunto de familia y de Monster, la película de 2023 del realizador japonés.

La producción corre a cargo de Fuji Television, Gaga, Toho y AOI Pro. En Estados Unidos, la distribución está en manos de Neon, mientras que las ventas internacionales las gestionan Gaga y Goodfellas. La película se estrenará en Nueva York y Los Ángeles el 24 de julio y después ampliará su lanzamiento al resto del país en las semanas siguientes. En nuestro país, todavía no tiene fecha de estreno, pero se distribuirá a través de Vertigo Films, como todas las anteriores películas del director.

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