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Cómo hacer aceitunas caseras: la receta fácil para dar mucho más sabor al aperitivo por excelencia

La salmuera combina agua, sal y un toque de vinagre, a lo que se añade el ajo, el laurel, el tomillo y la piel de limón para aportar sabor y aroma a este fresco aliño mediterráneo

Cómo hacer aceitunas caseras (Magnific)
Cómo hacer aceitunas caseras (Magnific)
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Hacer aceitunas caseras es un proceso que nos permite disfrutar de este clásico aperitivo como nunca antes lo habíamos hecho. Muchas veces, las aceitunas compradas en el supermercado contienen aditivos innecesarios, pero si las preparamos en casa podemos deshacernos de ellos y utilizar solo ingredientes naturales. Además, al elaborar nuestras propias aceitunas, podemos experimentar con diferentes especias, hierbas y tiempos de curación para encontrar el sabor perfecto para ti y tu familia.

Al elegir aceitunas ya curadas como punto de partida, en esta receta nos saltaremos el paso de desamargarlas. Si preferimos hacer el proceso desde el principio, tendremos que hacernos con unas aceitunas frescas, que tendremos que tratar durante hasta 12 días para extraerles su amargor natural. Para ello, colocaríamos las aceitunas en un recipiente lleno de agua y la iríamos cambiando cada día durante entre 10 y 12 días. Este proceso ayuda a reducir la amargura natural; cuanto más tiempo remojes las aceitunas, menos amargas estarán.

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Receta de aceitunas en salmuera caseras

La técnica principal para conseguir estas sabrosas aceitunas consiste en preparar el líquido, cubrir completamente las aceitunas y dejarlas reposar durante 24-48 horas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: entre 24 horas y 48 horas.
    • Preparación activa: 15 minutos.
    • Cocción: 5 minutos para calentar el agua y disolver la sal.
    • Reposo: 24-48 horas.

Ingredientes

  • 500 g de aceitunas ya curadas, verdes, negras o mezcladas
  • 500 ml de agua
  • 25 g de sal marina gruesa
  • 50 ml de vinagre de vino blanco
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 tira de piel de limón, sin la parte blanca
  • 1 ramita de tomillo o romero
  • 4 granos de pimienta negra
  • 1 guindilla seca, opcional
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, opcional

Cómo hacer aceitunas en salmuera caseras, paso a paso

  1. Lava y seca muy bien los tarros de cristal. Para mayor seguridad, escáldalos en agua hirviendo durante unos minutos y déjalos secar boca abajo.
  2. Coloca las aceitunas en un colador. Si están demasiado saladas, enjuágalas rápidamente con agua fría y escúrrelas.
  3. Calienta el agua en un cazo. Añade la sal y remueve hasta que se disuelva por completo.
  4. Retira el cazo del fuego y deja que la salmuera se enfríe por completo.
  5. Introduce en el tarro el ajo ligeramente aplastado, el laurel, la piel de limón, el tomillo, la pimienta y la guindilla.
  6. Añade las aceitunas y deja unos 2 cm de espacio hasta el borde del tarro.
  7. Mezcla la salmuera fría con el vinagre. Viértela en el tarro hasta cubrir por completo las aceitunas.
  8. Mantén las aceitunas totalmente sumergidas. Si alguna queda fuera del líquido, coloca encima un pequeño peso apto para alimentos.
  9. Añade el aceite de oliva, si lo deseas. No es necesario, pero aporta suavidad y brillo.
  10. Cierra el tarro y agítalo con cuidado para repartir los aromas.
  11. Guarda las aceitunas en la nevera durante 24-48 horas. Agita el tarro una vez al día.
  12. Prueba una aceituna. Si quieres un sabor más intenso, deja reposar la preparación hasta 3 días antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones de 50 g como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 50 g de aceitunas, sin contar toda la salmuera:

  • Calorías: 60 kcal.
  • Grasas: 6 g.
  • Hidratos de carbono: 1,5 g.
  • Proteínas: 0,5 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: elevado, debido a la salmuera.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva las aceitunas en la nevera, siempre cubiertas por la salmuera y dentro de un tarro limpio y bien cerrado. Consúmelas preferentemente en un plazo de 2-3 semanas. Desecha el contenido si aparece moho, burbujeo extraño, olor desagradable, textura viscosa o un cambio de color poco habitual.

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Esta receta está pensada para conservación refrigerada. No debe guardarse a temperatura ambiente ni considerarse una conserva estable de despensa.

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