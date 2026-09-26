Penélope Cruz se inspira en este icono de la noche madrileña para su papel en ‘La bola negra’: su hija ayudó a la actriz con el papel

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Las grandes películas suelen dar grandes historias, incluso una vez esta ha acabado. La de La bola negra apenas acaba de comenzar con su estreno en cines este mismo fin de semana, y apunta a que durará muchos meses conforme los espectadores la vayan disfrutando tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras, con la carrera por el Oscar como gran escaparate internacional. Un escaparate que si alguien no necesitaba era Penélope Cruz, pero cuyo personaje en la película ha alumbrado una de las historias más bonitas y menos conocidas de todo el filme.

En la película, que narra la historia de tres hombres en la España de tres épocas distintas -1932, 1937 y 2017-, Penélope Cruz da vida a Nené Romero, una mujer que viajaba durante la Guerra Civil española para actuar como cupletista. Esta figura era muy popular en la España de la primera mitad de siglo y consistía básicamente en una artista, generalmente mujer, que cantaba y actuaba interpretando cuplés, un estilo de canción ligera, popular y en ocasiones picaresca, como es el caso de La bola negra. Lo que mucha gente no sabe es que el personaje de Nené Romero está inspirado en una histórica cupletista, y la actriz recibió asesoramiento de la hija de esta, también cupletista y una de las mayores expertas en este noble arte de la España más castiza.

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Hablamos de Olga Ramos, nacida en Badajoz en 1918 y quien inicialmente hizo cursó los estudios de violín, primero en el Conservatorio de Badajoz y después en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Durante la Guerra Civil española su conocimiento musical y su desparpajo la llevaron a ganarse la vida como cupletista, animando a las tropas y a la vez sacando el dinero suficiente para mantener a flote a su familia. Tras el final del conflicto, Ramos siguió compaginando su formación musical con sus actuaciones en distintos cafés y salas de Madrid, llegando a ganarse el título de la Reina del Cuplé, con el cual siguió actuando hasta bien mayor.

Penélope Cruz se inspiró en la histórica cupletista Olga Ramos para dar forma a su personaje en 'La bola negra'

Pasando el testigo

Su legado continuó con su hija, Olga María Ramos, que es quien se ha encargado de asesorar a Penélope Cruz para preparar su papel en La bola negra. “El cuplé parece fácil, pero es muy difícil. Ya lo decía mi madre: ‘Yo lo canto como el que lava, pero es un género tremendamente complejo’. Y Penélope se acercó al cuplé con una humildad, con unas ganas de aprender. Aceptó todas mis sugerencias. Pero no solo los ha cantado, los ha hecho suyos”, contaba en Vanity Fair Ramos, quien no solo ha sido cupletista durante años sino que se ha encargado de investigarlo y de ser una de sus mayores divulgadoras. Tal y como revela, fue el gran interés de Los Javis en la historia de su madre y del cuplé lo que hizo posible esta bonita colaboración cinéfilo-musical.

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“Vinieron a mi con todo el tiempo del mundo. Les enseñé mi Casa-Museo. Alucinaron con el violín de mi madre, con la pianola. Los Javis son dos genios. Yo he sido una más de esa película, y me siento muy orgullosa. Y en el rodaje me sentí muy querida”, relataba para la mencionada revista la cupletista, haciendo alusión a la pianola que también aparece en la película durante la famosa escena de Nené Romero. Porque La bola negra no solo ha rescatado del olvido la historia de Lorca y su obra perdida o puesto de relieve la cuestión queer en nuestro país, sino que también nos ha descubierto el maravilloso mundo del cuplé de la mano de una de sus mayores expertas.