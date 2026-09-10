España Cultura

Vuelve ‘La oveja Shaun’ en una aventura para Halloween: todo lo que sabemos sobre la nueva película del estudio Aardman

Los fans de la franquicia están de enhorabuena porque se estrena el 30 de octubre ‘La oveja Shaun: Misión calabaza’

'La oveja Shaun: Misión calabaza', la nueva aventura de los estudios Aardman
'La oveja Shaun: Misión calabaza', la nueva aventura de los estudios Aardman
Guardar

Los fans del estudio Aardman están de enhorabuena porque llega una nueva aventura de la oveja Shaun, esta vez dentro del terreno del terror familiar, titulada La oveja Shaun: Misión calabaza, que llegará a los cines españoles el próximo 30 de octubre.

La película sitúa la acción en la granja de Mossy Bottom, donde Shaun intenta reparar la destrucción accidental del huerto de calabazas del rebaño con un experimento que se descontrola, mientras el granjero desaparece y una criatura extraña irrumpe en los bosques de Mossingham.

PUBLICIDAD

Según The Guardian, el estudio británico se encontraba en enero de 2026 aproximadamente a mitad de la producción. En esas fechas, unos 300 trabajadores avanzaban en 40 decorados, y cada uno de los 30 animadores completaba casi dos segundos de metraje al día.

Una nueva entrega con un toque de terror

La nueva entrega supone además el debut en el largometraje de Steve Cox y Matthew Walker como directores. El guion lo firman Mark Burton y Giles Pilbrow, dos nombres ligados desde hace años al universo de Shaun.

La historia arranca durante la celebración de Halloween en la granja. Todo se tuerce cuando el granjero destruye sin querer el huerto de calabazas que cuida el rebaño y Shaun pone en marcha una solución que termina causando consecuencias inesperadas.

PUBLICIDAD

Un fotograma de la esperada 'La oveja Shaun: Misión calabaza', que se estrenará el 30 de octubre
Un fotograma de la esperada 'La oveja Shaun: Misión calabaza', que se estrenará el 30 de octubre

El punto de partida narrativo pasa también por la inseguridad del granjero ante su calvicie: usa un restaurador capilar en una botella muy parecida a la poción de crecimiento acelerado de calabazas con la que Shaun recurre a una “ciencia oscura”.

Ese giro lleva a la película hacia el terreno del terror familiar. Los responsables explican que los sustos se han rebajado para adaptarlos a un público infantil, hasta el punto de que una primera versión de una escena de invasión doméstica resultó, en palabras de Walker, “demasiado intensa”.

Las referencias cinematográficas son explícitas: Psicosis, Nosferatu, Frankenstein, El resplandor y La mujer explosiva. Aun así, los creadores han contenido los guiños que solo funcionarían para espectadores adultos.

Pilbrow sostiene que algunas concesiones al mercado exterior son deliberadas, aunque el filme mantiene bromas muy británicas, como una ráfaga de The Archers o una persecución en coche retrasada porque Bitzer coloca antes las placas de aprendiz en el vehículo. Para el guionista, el tono nace de referencias compartidas como The Beano o el dúo Morecambe and Wise.

Dosis de actualidad en el universo de la oveja Shaun

La película incorpora también elementos de actualidad en Mossingham: una boda homosexual, un reparto concebido a partir de “una biblioteca de personajes de formas, tamaños y etnias” y hasta un momento en que Shaun envía emojis a la veterinaria para pedir ayuda. Walker admite que ese detalle les hizo dudar: “Eso fue un paso bastante grande para nosotros. Pero así es como funciona el mundo”.

La granja está aterrorizada por la aparición de un monstruo en La oveja Shaun: Misión calabaza'.
La granja está aterrorizada por la aparición de un monstruo en La oveja Shaun: Misión calabaza'.

Cox ha explicado que el estudio vigila de forma estricta la dimensión moral del personaje. “Somos muy rigurosos a la hora de asegurarnos de que Shaun sea moralmente correcto”, afirma. “Somos conscientes de que cada decisión que tomamos la verán millones de niños y que influirá en ellos”.

Burton sitúa el conflicto central en la obsesión del protagonista por resolverlo todo solo. “Tiene síndrome del personaje principal”, dice. “Esa idea de que él es el héroe y tiene que arreglarlo todo por sí mismo. Eso se convierte en una obsesión y se pasa al lado oscuro”.

Esa lectura enlaza con la secuencia en la que una multitud armada con horcas y pancartas persigue a un extraño al que considera una amenaza. Walker asegura que el equipo era consciente de la resonancia política de esa imagen y que quería que la turba pareciera guiada por un malentendido, no por un comentario directo sobre inmigración.

Nueva película de los creadores de "Wallace y Gromit"

La criatura que desencadena el caos responde a una estética muy concreta: pelo naranja apelmazado y rígido para evitar movimiento entre plano y plano. Pilbrow bromea con el parecido cromático de ese monstruo “de mal pelo, un poco naranja”, aunque matiza: “Pero nuestro monstruo es adorable e incomprendido. No creo que eso describa a Trump”.

En el plano técnico, The Guardian describe un rodaje de precisión extrema: 24 fotogramas por segundo, manipulación mínima entre disparos y maletines con piezas sueltas, como 20 bocas intercambiables para la cabeza de Bitzer. En el estudio, apenas hay un objeto comercial usado tal cual en los decorados de Mossy Bottom: gel K-Y, empleado para fabricar lágrimas.

Temas Relacionados

Aardman AnimationsAnimaciónCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El documental definitivo sobre Elon Musk: 225 minutos que repasan sus vida y polémicas en los que aparece a través de un avatar

Se ha presentado en el Festival de Venecia el último trabajo del prestigioso director Alex Gibney basado en la trayectoria del empresario

El documental definitivo sobre Elon Musk: 225 minutos que repasan sus vida y polémicas en los que aparece a través de un avatar

El “matriarcado” que desactiva minas en el Sáhara Occidental por 300 euros al mes: “De mí depende que nadie sufra un accidente; a veces no avanzamos ni 15 centímetros al día”

La labor de las desminadoras y el resto de mujeres en los campamentos de refugiados saharauis es reivindicada en ‘La Berma’, un documental dirigido por Agustín Domínguez Cordero

El “matriarcado” que desactiva minas en el Sáhara Occidental por 300 euros al mes: “De mí depende que nadie sufra un accidente; a veces no avanzamos ni 15 centímetros al día”

El ciclo de cine que une a Hitchcock, Bergman y otros clásicos entre música en directo y vino: “Queremos que se entre al cine como se entraba antes, como si fuera un templo”

Arranca en la capital ‘La brecha de lo real’, una serie de proyecciones celebradas en el Pequeño Cine Estudio que contarán con coloquios del ganador del Premio Cervantes Luis Mateo Díez o la productora ganadora del Goya Elena Manrique

El ciclo de cine que une a Hitchcock, Bergman y otros clásicos entre música en directo y vino: “Queremos que se entre al cine como se entraba antes, como si fuera un templo”

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

La actriz que saltó a la fama con ‘Élite’ hace casi una década y Hugo Diego García conversan con ‘Infobae’ sobre ‘Enfrentados: Marfil’, disponible en Prime Video desde este 9 de septiembre

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

Sandra Bullock asegura que existe vida extraterrestre: ”Hay naves alienígenas volando por el cielo. Yo las he visto y no estoy loca"

La actriz, a punto de estrenar ‘Prácticamente magia 2′, junto a Nicole Kidman, lanzó unas sorprendentes declaraciones en el podcast de Kylie Kelce

Sandra Bullock asegura que existe vida extraterrestre: ”Hay naves alienígenas volando por el cielo. Yo las he visto y no estoy loca"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La desclasificación de los informes de Ceuta revela cómo Defensa y distintos órganos de la Guardia Civil valoraron de forma diferente la actuación de Marruecos en apenas 50 minutos

ECONOMÍA

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”