Primer vistazo a la serie de ‘Carrie’, en la que Mike Flanagan ha inventado un recurso para romper la tensión: “Tiene una máquina de pedos”

Ella solo quería una amiga. Ellos le dieron una pelea. Todos los episodios de Carrie, la nueva serie de Mike Flanagan, se estrenan el 7 de octubre. (Prime Video)

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La nueva serie de Carrie de Mike Flanagan incluirá sangre artificial, fuego y violencia escolar, pero su rodaje también tuvo un recurso para descomprimir las escenas dramáticas: una máquina física que emitía sonidos de flatulencias. El estreno de los ocho episodios está previsto para el 7 de octubre en Prime Video. Alison Thornton, quien interpreta a Chris Hargensen, relató a Entertainment Weekly que el dispositivo aparecía en momentos inesperados del rodaje. La actriz recordó una escena en un aula en la que el elenco oyó un sonido y siguió con la toma, hasta que una segunda interrupción dejó claro que alguien hacía la broma.

Thornton explicó que no era una aplicación en un teléfono, sino una máquina instalada en el set. “Oímos un pedo y seguimos”, recordó sobre una escena de clase. La segunda vez, el elenco identificó que alguien estaba detrás de los efectos sonoros. La actriz también mencionó que Mike Flanagan utilizaba el aparato para aliviar el clima de secuencias con carga dramática. El equipo trabajaba sobre una historia marcada por el acoso, la violencia y el despertar de los poderes telequinéticos de Carrie White. Summer H. Howell, protagonista de la serie, también participó en una de esas intervenciones. La actriz accionó la máquina durante un beso entre Sue Snell, interpretada por Siena Agudong, y Tommy, papel de Joel Oulette. Howell dijo que ese momento le provocó nervios, pese a que se trataba de una broma. La primera vez que intentó activar el mecanismo durante la escena, el aparato no funcionó.

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El uso de la máquina contrastó con la exigencia técnica del baile de graduación, la secuencia central de Carrie. Durante una jornada de rodaje en Vancouver, Howell permaneció cubierta de sangre artificial mientras el equipo preparaba planos con llamas, aspersores y objetos que debían salir despedidos. Flanagan recordó que el grupo de producción estaba dos horas retrasado y “aguantando por las uñas”. El director explicó que debían destruir el escenario en un orden preciso para obtener las tomas necesarias antes de prender fuego a partes del gimnasio, cubrirlas de sangre o inutilizarlas para nuevas filmaciones.

(Prime Video)

La producción utilizó distintos tipos de sangre artificial para la escena. Flanagan detalló que había productos para la piel, el cabello y los ojos, además de una mezcla más espesa. El líquido usado para el balde que cae sobre Carrie le pareció demasiado acuoso en una toma aérea, porque tenía una apariencia más cercana a la pintura. La secuencia también requirió tres niveles de barras de fuego detrás de Howell. Cuando las llamas no se encendían a tiempo para seguir la acción, el equipo recurrió a un acelerante. Los aspersores añadieron otra dificultad: el guion establece que Carrie aplasta las tuberías con la mente, pero los operadores de los interruptores todavía no lograban coordinar el efecto.

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La serie traslada la historia de Stephen King a la actualidad y sitúa el conflicto de Carrie en una escuela atravesada por redes sociales. La joven, criada en aislamiento por su madre religiosa, Margaret White, y su padre, Ralph, ingresa por primera vez a una escuela pública tras la muerte accidental de él en una obra de construcción. Según la información adelantada por la producción, el Estado no tenía registro de Margaret ni de Carrie antes de la llegada de trabajadores sociales a la casa familiar. El hogar carece de buena parte de la tecnología contemporánea debido a los temores de Ralph a una posible vigilancia gubernamental.

Lista de episodios de 'Carrie'

Una Carrie algo diferente

Howell interpreta a una Carrie que desconoce buena parte del mundo exterior y que se convierte en blanco de agresiones físicas y virtuales. Chris, la alumna popular a cargo de Thornton, graba el episodio de la primera menstruación de Carrie en el vestuario y crea una cuenta de Instagram que afecta a toda la comunidad. Flanagan indicó que quiso evitar una mirada automática de villanía sobre los personajes. Thornton sostuvo que Chris actúa desde el dolor tras la separación de sus padres y porque siente que perdió el control sobre su vida. Samantha Sloyan, quien interpreta a Margaret, describió a su personaje como una madre cuyo amor por su hija convive con decisiones violentas.

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El rodaje reunió a varios intérpretes que ya habían trabajado con Flanagan, un grupo al que el director y sus seguidores llaman “Flanafam”. Kate Siegel, esposa y colaboradora del realizador, participa en un papel no revelado y suma su décima actuación en una producción dirigida por él. Sloyan encarna a Margaret White en su séptima colaboración con Flanagan. Rahul Kohli interpreta a un profesor de Ewen High School, mientras Michael Trucco asume el papel del padre de Chris. Matthew Lillard, conocido por la saga de terror Scream, interpreta al director Grayle.

Flanagan dijo que prefiere el término “Flanafam” frente a “Flanaverse”, porque siente que el vínculo con sus actores se parece más a una familia que a un universo compartido. Siegel recordó que, antes de adoptar ese nombre, el director intentó impulsar “Flavengers” en mensajes enviados al equipo. Agudong contó que llegó intimidada a un set donde muchos miembros del elenco ya tenían vínculos previos, aunque percibió el cuidado mutuo entre los participantes. Durante el rodaje del primer episodio, recordó, una broma con la máquina ocurrió mientras ella y Thornton comían burritos frente a cámara. Así se presenta una serie que aterrizará en Prime Video el próximo 7 de octubre pero que ya ha dejado huella en muchas personas.

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