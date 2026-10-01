Emergencias envía un Es-Alert por la alerta roja: Aemet activará el aviso en Valencia y Castellón por lluvias a partir de las 18 horas

Aemet activa avisos para hoy y mañana por lluvias y tormentas. (Aemet/Comunidad Valenciana)

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La Aemet eleva el aviso de nivel naranja a rojo a las 18:00 de este jueves en Castellón y Valencia. Donde se prevé que las precipitaciones alcancen 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en doce horas.

Esta mañana se había decretado la alerta naranja en la autonomía puesto que se esperan para hoy chubascos muy fuertes acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento muy fuertes, localmente torrenciales o persistentes. Ahora ha subido a roja.

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‼️ 🔴 AEMET activa el aviso rojo para hoy en el litoral norte y sur de Valencia y Castellón, y en el interior norte de Castellón.



‼️ Os pido prudencia y precaución. Evitad cualquier desplazamiento innecesario y seguid la información por los canales oficiales. https://t.co/TJSOF5wZcq — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) October 1, 2026

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha lanzado un mensaje en las redes sociales para pedir precaución y prudencia en la Comunidad. “Evitad cualquier desplazamiento innecesario y seguid la información por los canales oficiales”, ha declarado cerrando el tuit en X.

El temporal mediterráneo se extenderá durante 5 días en el este peninsular y en Baleares y dejará lluvias torrenciales.

Cataluña y la Comunidad Valenciana afrontan el tramo más peligroso

La alerta naranja entrará en vigor a partir de las dos de la tarde ante el riesgo de chubascos muy fuertes acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento intensas. Las autoridades de la región suspendieron las clases para evitar riesgos a los estudiantes durante el episodio.

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El Servei Meteorològic de Catalunya fijó el foco de la alerta en la comarca de Terres de l’Ebre, donde los avisos naranjas permanecerán activos hasta el viernes al mediodía. Allí existe la posibilidad de superar los 150 litros por metro cuadrado en apenas seis horas.

Las tormentas se desplazarán durante la tarde desde el litoral y el interior hacia el extremo sur de la comunidad, con la costa de Tarragona como el tramo más expuesto del episodio.

Especialistas atribuyen la magnitud de las lluvias a la temperatura del mar Mediterráneo, superior a la habitual por efecto del calentamiento global. Esa condición incrementa la humedad disponible en la atmósfera y favorece este tipo de episodios de precipitación intensa en la región.

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Las lluvias se prolongarán durante el fin de semana en buena parte de la península, aunque con menor intensidad que la registrada este jueves y viernes.