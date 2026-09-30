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La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Un conglomerado chino avanza para comprar el equipo del WEC y el paso siguiente es adquirir el equipo de Enstone. La impactante suma que exige Flavio Briatore

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly en la presentación del Alpine A526 (REUTERS/Albert Gea)
Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly en la presentación del Alpine A526 (REUTERS/Albert Gea)
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El Grupo Geely avanza en las negociaciones para adquirir el programa de resistencia de Alpine, que compite en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y que se retirará de esa categoría a finales de este año. El conglomerado chino, fundado en 1986 y con sede en Hangzhou, busca cerrar esa operación justo cuando el Grupo Renault confirmó su salida del campeonato tras esta temporada.

Philippe Sinault, director de Signatech, la estructura que opera el programa WEC de Alpine, señaló que espera una decisión sobre el futuro del equipo “cada día que pasa”. El directivo evitó nombrar directamente a Geely como interlocutor, pero confirmó que las conversaciones avanzan a buen ritmo. “Haremos el anuncio en cuanto tengamos una decisión clara”, declaró Sinault, quien fijó el 26 de noviembre como el límite para inscribir el proyecto de cara a la temporada 2027, fecha que marca el cierre del plazo de registro para esa campaña.

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La operación no consiste en un simple traspaso de marca. Renault conserva los derechos de propiedad intelectual del vehículo, por lo que cualquier acuerdo requiere un marco tripartito entre el grupo francés que cede el proyecto, el holding chino que ingresa y Signatech, que aporta el personal, los datos técnicos y más de una década de experiencia en la categoría de resistencia. Un acuerdo con Geely permitiría mantener la continuidad operativa y de personal en Signatech, con un proceso de cambio de marca relativamente sencillo.

La entrada de Geely en el proyecto no se limita a la resistencia según informó el portal italiano RMC Motori. El conglomerado, propietario de Volvo, Lotus, Polestar, Link&Co y Zeekr, además de socio en una empresa conjunta con Mercedes-Benz y mayor accionista de ese grupo, también posee participación en Aston Martin. Su ambición apunta a consolidar una presencia más amplia en el automovilismo mundial, con la Fórmula 1 en el horizonte.

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En ese terreno, Alpine ha recibido dos ofertas de compra en los últimos meses, según informó el mencionado sitio especializado. En diciembre de 2025, en Abu Dhabi, se rechazó una propuesta de 1.500 millones de euros. En los días previos al Gran Premio de Italia en Monza, llegó una segunda oferta, esta vez de 2.100 millones de euros, presentada por un consorcio con capital ruso y asiático. Esa propuesta también fue descartada. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, dejó entrever en una reunión con inversores que el precio base rondaría los 3.000 millones de euros. “No estoy vendiendo, no tengo intención de hacerlo”, le dijo en Madrid a RMC Motori, pero ¿y si la oferta resulta ser razonable? “Ya veremos, ya veremos, aquí la gente suele decir tonterías, te enteras de cosas por las redes sociales porque no veo a ningún periodista por aquí, ellos lo saben todo”.

Geely está cerca de cerrar la compra del equipo del WEC de Alpine y también quiere el de F1 (REUTERS/Aly Song/File Photo)
Geely está cerca de cerrar la compra del equipo del WEC de Alpine y también quiere el de F1 (REUTERS/Aly Song/File Photo)

Geely había considerado en un primer momento utilizar el nombre Lotus para su eventual llegada a la F1, dada la trayectoria histórica de la marca en la categoría. Sin embargo, la decisión de Lotus de centrar su producción en vehículos totalmente eléctricos frenó sus ventas. Un destino similar atraviesa Alpine, comprometida con sistemas de propulsión eléctrica en sus modelos de alta gama, sin lograr resultados comerciales relevantes.

Patrocinadores que formarán parte del consorcio de Alpine a partir de 2027 reiteraron que, por el momento, no hay cambios en la propiedad del equipo. Cabe recordar que desde el año próximo el team de Enstone contará con una conocida marca de alta moda en un acuerdo que oscilaría los 50 millones de euros anuales en un contrato de tres años, según informó The Race.

Si Alpine llega a venderse, el nuevo dueño debería acatar los contratos vigentes con sus actuales pilotos. Pierre Gasly tiene vínculo hasta 2028 y Franco Colapinto fue cedido por Williams por cinco años tras su incorporación en 2025.

El interés de Geely no es el único movimiento de un fabricante chino hacia la F1. BYD manifestó intenciones similares. Alfredo Altavilla, director de ventas europeo de la marca, declaró en una reunión en Milán, recogida por Il Foglio, que Christian Horner trabaja desde hace tiempo con la compañía al frente de un eventual proyecto en la categoría. “No entraremos en la competición solo para poner una pegatina en un coche, sino que haremos algo propio”, señaló Altavilla, quien reconoció que BYD podría carecer de experiencia para construir un motor V8 bajo las regulaciones de 2030, pero se consideró líder en unidades de potencia eléctrica.

BYD había explorado también la posibilidad de sumarse al WEC e incluso de comprar Alpine, pero descartó la opción por los costes involucrados y priorizó su proyecto en Fórmula 1.

Mientras Geely busca adquirir un equipo ya existente, BYD apunta a crear una estructura desde cero, con los desafíos que ese camino implica. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se mostró dispuesto a incorporar un duodécimo equipo al campeonato. En el panorama actual de la F1, marcado por una tendencia de crecimiento, Haas aparece como otro objetivo atractivo para posibles compradores, además de Alpine. La participación de Geely en Aston Martin abre además un interrogante sobre si la operación con Alpine será la vía definitiva para su llegada a la categoría antes de finales de 2027.

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