Podemos votará sí a los decretos de vivienda y su convalidación queda en manos de Junts: “No vamos a ser la excusa para que el Gobierno siga sin hacer nada”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. (Eduardo Parra - Europa Press)

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Podemos ha anunciado que este viernes votará a favor de los dos decretos de vivienda que se someterán a convalidación del Congreso tras habérselo “pedido” el Sindicato de Inquilinas. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha avanzado en una entrevista en TVE que “Podemos no va a ser la excusa para que el Gobierno siga sin hacer nada”.

Aunque Belarra ha asegurado que apoyarán los decretos porque su formación es una “herramienta” de la movilización social, creen que “se hace mal desoyendo la parte previa” que el Sindicato y ellos mismos dicen haber advertido de que estas medidas, así, “no sirven”. “Con migajas no se paga el alquiler”, ha apuntado. Dentro de un mes, los inquilinos seguirán viendo que “los alquileres seguirán por las nubes”.

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Belarra avanza que Podemos votará "sí" a los dos decretos de la ley de vivienda: "Podemos no va a ser la excusa para que el Gobierno siga sin hacer nada" https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora1O pic.twitter.com/reWWjJUo1u — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 1, 2026

Podemos se ha reunido con el Sindicato de Inquilinas de cara a definir el sentido de su voto. Ya el lunes la formación expresó que la posición que adopte el sindicato y los activistas que protagonizan la acampada a favor del derecho a la vivienda iba a ser clave, pese a que mantienen una posición crítica con los textos elaborados por el Ejecutivo. La aprobación de los textos, por tanto, queda ahora pendiente del sentido del voto de Junts, que aún no han apuntado el sentido de su voto de cara a la sesión plenaria en el Congreso de este viernes.

Acampada en Sol. (REUTERS/Juan Medina)

Belarra ha dicho que también comparte con el movimiento de la vivienda que las movilizaciones deben continuar y ha llamado a participar en las manifestaciones convocadas para este fin de semana y a promover una “huelga general”.

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Por su parte, EH Bildu y Sumar han instado al PNV a votar mañana en el Congreso a favor de los dos decretos que contienen medidas para tratar de hacer frente a la crisis de vivienda y le han recordado que no es momento de “excusas” porque ante la “situación de emergencia habitacional no sirve una abstención”.

Desde EH Bildu, la parlamentaria vasca Nerea Kortajarena ha subrayado a su llegada al pleno de la Cámara autonómica que mañana hay que dar respuesta a la “mayoría social abrumadora” que pide medidas para aliviar esta crisis. “Nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura. El PNV también tiene que estar a la altura. Hay una emergencia habitacional que requiere políticas contundentes y no sirve una abstención”, ha insistido.

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Kortajarena ha trasladado al PNV que los decretos aunque son insuficientes son necesarios, así como que en ellos “no hay medidas contra los pequeños propietarios, sino contra la especulación y los fondos buitre”.En este sentido, ha reiterado que “no es momento ni para cortinas de humo ni para excusas, sino para actuar con responsabilidad y ofrecer tranquilidad”.

*Con información de EFE y Europa Press