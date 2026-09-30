Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

La centrocampista y capitana del FC Barcelona Alexia Putellas, que abandona el FC Barcelona, se despide de la afición durante el Barcelona-Real Sociedad del pasado miércoles 27. EFE/ Marta Pérez

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Alexia Putellas (Mollet del Vallès, Barcelona, 1994) no solo fue nombrada la mejor jugadora del mundo cuando en 2021 se convirtió en la primera futbolista española que gabó un Balón de Oro. Ese mismo año llevó a su ahora exequipo, el F.C. Barcelona femenino, a ganar la Liga, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones. Al año siguiente volvió a conseguir el Balón de Oro y en 2023 ganó un Mundial junto a la selección española. Pocas jugadoras han revolucionado el mundo del fútbol como ella, dentro y fuera de España. Y ahora, su historia llegará también a la gran pantalla.

La directora valenciana Lucía Alemany (La inocencia, Élite, Pídeme lo que quieras) ya rueda una película de ficción inspirada en sus orígenes y primeros años antes de convertirse en futbolista del Barcelona. Porque Alexia tuvo desde niña una certeza: quería jugar al fútbol. Así, la trama seguirá a Putellas, una niña nacida en Mollet del Vallès que empieza a abrirse camino en un deporte que acabaría haciendo historia.

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Se rueda una película sobre la futbolista Alexia Putellas, inspirado en sus orígenes y primeros años. (LAZONA)

Protagonizada por Madicken Mauri-Sandaker como la futbolista en su adolescencia y Emma Masoliver en su etapa infantil, la cinta relatará su camino junto a sus padres. Mientras Jaume, interpretado por Roger Casamajor (La Mesías), será quien alimente su pasión por el fútbol, Eli. Marina Salas, su madre, tratará de protegerla ante un futuro incierto. La película avanzará hacia los años decisivos de su adolescencia, cuando Alexia tendrá que competir, alejarse de casa, afrontar pérdidas y empezar a tomar sus propias decisiones.

En cines en 2027

Escrita por Valentina Viso y Daniel González, la cinta se rueda actualmente en distintas localizaciones de Cataluña y Valencia y llegará a los cines españoles en 2027. “La historia de Alexia es inspiradora para toda una generación”, ha señalado la directora sobre una figura que, en palabras de la propia directora, “trasciende fronteras y se ha convertido en un icono internacional”.

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Excapitana del Barcelona —la catalana dejó el equipo el pasado mayo—, Putellas vistió la camiseta azulgrana durante 14 años. Se marchó después de más de 500 partidos, 232 goles y 38 títulos, pero también después de haber crecido al mismo tiempo que lo hacía el propio fútbol femenino. Vivió desde dentro la profesionalización de la sección en 2015 y terminó convertida en el rostro de un Barça que pasó de buscar su sitio a dominar Europa. Con ella llegaron cuatro Champions, estadios con aforo completo y noches que hasta entonces parecían reservadas al fútbol masculino.

Alexia Putellas: "Nunca hemos pedido destitución, ni poner ni quitar un entrenador"

Antes de dar el salto a la ficción, la historia de Putellas ya despertó el interés del audiovisual. En 2022, Prime Video estrenó Alexia: Labor Omnia Vincit, una docuserie centrada en relatar la transformación de la futbolista en un icono global. La producción llegó a estar nominada en los Emmy Internacionales de 2023.

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