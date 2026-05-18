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Alienígenas que invaden un pequeño pueblo entre las dos Coreas: La película con Michael Fassbender y Alicia Vikander que ha sorprendido en Cannes

Se trata de ‘Hope’, del director Na Hong-jin, y es hasta la fecha la superproducción coreana con más presupuesto de la historia del país

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Teaser oficial de la película 'Hope' dirigida por Na Hong-Jin.

Era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes por su singularidad, ya que no suelen presentarse superproducciones de ciencia ficción. Se trata de la nueva película de surcoreano Na Hong-jin, titulada Hope, centrada en una invasión alienígena en una apacible localidad montañosa de Corea del Sur. La proyección, presentada dentro de la competición oficial del certamen, fue recibida con una ovación de seis minutos.

La cinta, con una duración de 160 minutos ha contado con el mayor presupuesto hasta la fecha en la industria surcoreana y en el reparto se alternan estrellas autóctonas con internacionales: Hwang Jung-min (El extraño), Jo In-sung (La gran batalla), Jung Ho-yeon (El juego del calamar), la pareja formada por Alicia Vikander, Michael Fassbender, Taylor Russell y Cameron Britton.

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La trama sitúa a los personajes ante una amenaza desconocida que asola la ciudad fronteriza próxima a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. El argumento se inicia cuando el jefe de policía local, Bum-seok, recibe la noticia de la aparición de un tigre y, al investigar, descubre una realidad que desafía cualquier explicación razonable. El guion explora tanto la reacción de los habitantes, entre los que abundan familiares y conocidos, como su capacidad para enfrentarse al fenómeno.

Una película de ciencia ficción coreana singular

El recibimiento de Hope en Cannes ha estado marcado tanto por los aplausos como por la singularidad de algunas de sus escenas. Según la revista especializada Variety, una de las secuencias que más llamó la atención entre el público es el relato de un anciano a un agente sobre su encuentro con los alienígenas mientras realizaba sus necesidades en el bosque, utilizando un lenguaje escatológico que generó risas en la sala.

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Una imagen de 'Hope', de 'Hope', de Na Hong Jin, alienígenas en un pueblo entre las dos Coreas
Una imagen de 'Hope', de 'Hope', de Na Hong Jin, alienígenas en un pueblo entre las dos Coreas

Las primeras críticas han señalado el carácter desenfadado del filme y su ritmo vertiginoso. Variety indica que, pese a la simpleza argumental y a los efectos digitales modestos en el diseño de las criaturas, la película es una de las más entretenidas y cómicas en el ámbito de la acción de los últimos años. Y es que en eso, los coreanos son expertos, en hibridar géneros y combinar escenas de acción trepidantes y humor, algo que se puede rastrear en la filmografía de Bong Joon-ho.

Distribuida por la todopoderosa Neon

La expectación generada por la cinta antes de su estreno se reflejó en el rápido movimiento de las distribuidoras: el la todopoderosa distribuidora Neon adquirió los derechos para Norteamérica, Reino Unido y Australia, mientras que Mubi distribuirá la película en Latinoamérica, Italia, España, Alemania, Austria, Suiza y Turquía. El estreno en salas está previsto para el otoño de 2026.

Michael Fassbender y Alicia Vikander en el estreno de 'Hope' en Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Michael Fassbender y Alicia Vikander en el estreno de 'Hope' en Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La trayectoria de Na Hong-jin en Cannes ya cuenta con antecedentes: el cineasta surcoreano ha presentado previamente tres títulos en el festival, incluyendo la increíble película de terror sobrenatural El extraño (fuera de competición en 2016), El ‘noir’ The Yellow Sea (Un Certain Regard en 2011) y el thriller de asesinos en serie The Chaser (fuera de competición en 2008).

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