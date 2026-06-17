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Todo lo que sabemos sobre la secuela de ‘La red social’: “Si la primera trataba sobre cómo se inventó Facebook, la nueva refleja en lo que se ha convertido”

El director Aaron Sorkin ha ido paulatinamente desvelando los detalles de una de las películas más esperadas de la ‘rentrée’ otoñal

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Como complemento de la exitosa película La red social», el guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron lugar a la impactante investigación periodística del Wall Street Journal titulada The Facebook Files». (Sony Pictures)

Ya hay fecha de estreno para la esperada continuación de La red social, diecisiete años después de que se convirtiera en una película de culto para toda una generación. Será el 9 de octubre y han empezado a circular rumores de que participará en el próximo Festival de Cine de Venecia.

La secuela se titulará en España El precio de la red (The Social Reckoning) y dejará atrás el origen de Facebook para centrarse en el daño atribuido a la plataforma, con Frances Haugen (que reveló la trama) y la investigación periodística sobre los Facebook Files como eje del relato.

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La película está inspirada en “The Facebook Files”, la investigación publicada por The Wall Street Journal en octubre de 2021, y contará con Mikey Madison como Haugen, Jeremy Allen White como el periodista Jeff Horwitz y Jeremy Strong como Mark Zuckerberg.

Una secuela sobre nuestro tiempo

Sorkin explicó en una amplia entrevista a Vanity Fair que abrió una cuenta de Facebook por primera vez mientras preparaba el guion y pasó cerca de año y medio observando la plataforma para entender cómo se había convertido en una estructura con tanto poder e influencia. Ese trabajo previo, según ha contado, no le ofreció una vía narrativa clara hasta que encontró la historia de Haugen, la ‘exingeniera’ que presentó denuncias ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y facilitó decenas de miles de documentos internos a The Wall Street Journal.

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La verdadera Frances Haugen a la que dará vida Mikey Madison REUTERS/Elizabeth Frantz
La verdadera Frances Haugen a la que dará vida Mikey Madison REUTERS/Elizabeth Frantz

En esa misma entrevista, Sorkin ha resumido la diferencia entre ambas películas con una fórmula precisa: “La red social trataba sobre cómo se inventó Facebook, y El precio de la red es en lo que se ha convertido”. Vanity Fair sitúa además el proyecto dentro de la tradición de los thrillers sobre denunciantes, en la línea de El dilema, Todos los hombres del presidente y Spotlight.

La base factual de la secuela es la serie de reportajes que expuso daños que Facebook conocía o permitía en sus plataformas. Entre las consecuencias figuran la supresión de determinados movimientos políticos y el impacto tóxico sobre adolescentes, en particular chicas adolescentes.

Así, la nueva película amplía el foco del original. Si la cinta de 2010 se concentraba en disputas entre fundadores y pleitos sobre la creación de la red social, la continuación desplaza el centro hacia el conocimiento interno que la compañía tenía sobre los efectos de la plataforma en sus miles de millones de usuarios.

Partidarios del entonces presidente Donald Trump suben por el muro oeste del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el 6 de enero de 2021. (AP Foto/Jose Luis Magana, archivo)
Partidarios del entonces presidente Donald Trump suben por el muro oeste del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el 6 de enero de 2021. (AP Foto/Jose Luis Magana, archivo)

Sorkin llevaba tiempo buscando el enfoque adecuado para una continuación y que terminó de encontrarlo tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020, un episodio cuyo contexto, según ese medio, el guionista vinculó al papel de Facebook. Sin embargo, la película no será un relato exclusivo sobre aquella jornada, sino una historia más amplia sobre las elecciones de 2020, el efecto de la red en adolescentes y preadolescentes, la violencia y su impacto fuera de Estados Unidos.

Un nuevo Mark Zuckerberg

Uno de los cambios más visibles respecto a la película original está en el reparto. Jeremy Strong interpretará a Mark Zuckerberg, en sustitución de Jesse Eisenberg. Sorkin ha contado que ofreció primero el papel a Eisenberg porque consideraba que “le pertenecía”, pero que el actor rechazó regresar.

Sorkin ha detallado que pasó tres días intentando convencerle y que Eisenberg no quería seguir siendo confundido con Zuckerberg. El guionista añadió que no quería hablar en nombre del actor, pero sí explicó que estaba cansado de que se le asociara públicamente con el fundador de Facebook.

Tráiler oficial de 'The Social Reckoning', secuela de The Social Network
Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en 'El precio de la red', de Aaron Sorkin

El relevo se cerró en torno a la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2025. Sorkin contó allí a Eisenberg que tenía un guion para él y, pocos minutos después, se cruzó con Strong, que le trasladó su interés por el proyecto si el anterior protagonista no aceptaba.

Sobre el trabajo de Strong, Sorkin ha dicho al mismo medio que el actor llegó al rodaje completamente inmerso en el personaje y que ya hablaba como Zuckerberg desde el primer día. Esquire recoge además que algunas reacciones iniciales a su caracterización han sido polarizadas y que parte del debate gira precisamente en torno a si la ausencia de Eisenberg obligaba o no a plantear una secuela de carácter más espiritual que directo.

Mikey Madison tras ‘Anora’

La otra figura central del reparto es Mikey Madison, que interpreta a Haugen. Se trata del primer papel que ha aceptado después de ganar el Oscar por Anora y supone un cambio claro frente a personajes anteriores más agresivos o inestables.

Madison ha explicado a Vanity Fair que Haugen no tenía “ni un gramo de arista” y que construyó el personaje desde la timidez, la incomodidad social y una vigilancia nerviosa constante. También ha reconocido que no es una experta en tecnología y que una de sus primeras tareas para preparar el papel fue aprender a mecanografiar con rapidez y corrección.

Tráiler oficial de 'The Social Reckoning', secuela de The Social Network
Mikey Madison en 'El precio de la red', estreno el próximo 9 de octubre

La actriz no habló directamente con Haugen antes del rodaje. Según Vanity Fair, Sorkin sí había conectado con la denunciante durante la escritura, pero prefirió que Madison no intentara imitarla. Tras terminar la producción, la intérprete le envió una carta.

El contexto jurídico y político del asunto sigue abierto. Vanity Fair recuerda que las consecuencias de las revelaciones de Haugen continúan en marcha y que Meta, matriz de Facebook, y otras plataformas afrontan demandas en distintos puntos del país. En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró negligentes a Meta y YouTube en un caso considerado histórico, y Meta también perdió otro procedimiento sobre seguridad infantil en Nuevo México.

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