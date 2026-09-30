El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

El ‘mal momento’ de Vinícius tiene trampa. (Reuters/Juan Barbosa)

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A Vinícius Jr. le faltaba un gol. No porque hubiera desaparecido del juego, sino porque llevaba demasiadas semanas sin ver puerta y generando un clima de dudas en torno a su momento de forma. En Brisbane, antes Australia, se reconcilió con eso que da de comer a los delanteros y se vio la cara que espera el madridista y LaLiga.

Con el 2-3 en el marcador y previa remontada, con asistencia de ‘Vini’, a Bruno Guimarães, Brasil se encontraba con la pena máxima para poner tierra de por medio. Fue el jugador ‘gunner’ quien le cedió la pelota al 7: “Bruno es el que tira los penaltis cuando Raphinha no está. Pensé que él quería tirarlo, pero sabe que necesito recuperar un poco la confianza”, confesó el del Madrid tras el partido.

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Además, dejó una reflexión que tal vez iba más allá de las propias sensaciones de la ‘Canarinha’: “Perder un Mundial es duro y la vuelta nunca es fácil”. Desde su eliminación en octavos, ante Noruega, ni la selección de Brasil ni el propio Vinícius con el Real Madrid han vuelto a ser el mismo.

Tanto que el ruido ha llegado incluso circula por las redes brasileñas la teoría de que Vinícius fue sustituido por un doble tras el Mundial, con un tatuaje ausente en las fotos del amistoso como gran prueba, un cambio de rostro y una vidente que afirma que tanto él como Neymar fueron secuestrados por los extraterrestres.

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Sin embargo, tanto para José Mourinho como para Carlo Ancelotti es crucial. ‘Mou’ lo ha sacado en todos los partidos de titular, igual que Carletto. “Es un jugador clave para el futuro y puede marcar la diferencia”, aseguró el seleccionador de Brasil.

Vinícius y Mourinho. (Kiko Huesca/Efe)

Un gol y tres asistencias

En sus primeros ocho partidos oficiales (siete de liga y uno de Champions), Vinícius suma 652 minutos, un gol y tres asistencias. Esas tres asistencias equivalen a 0,41 por cada 90 minutos, más que en los arranques de 2021/22, 2023/24 y 2025/26.

A eso se suma a que registra seis acciones defensivas exitosas por 90 minutos, su mejor registro en cinco temporadas anteriores.

Vinícius Jr. (Reuters/Pablo Morano)

Tira, pero la bola no quiere entrar

El problema puede recordar al Vinícius de 2018. Su efectividad de cara a puerta ronda el 5% actualmente, mientras que en las anteriores cinco temporadas oscilaba entre el 14% y el 22%. Por otro lado, el 7 ha convertido una de sus seis ocasiones claras, un 16,7%, cuando en la 2021/2022 aprovechó el 55,2%.

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Sus tiros, sin embargo, no son peores. Su xG por disparo ronda el 13%, por encima de las dos campañas anteriores. Y si se amplía la ventana al último año, FBref lo sitúa en el percentil 98 en conducciones progresivas y en el 97 en regates exitosos por 90 minutos.

Imágenes de jugadas y participaciones del futbolista Vinícius Júnior durante un partido con la selección nacional de fútbol de Brasil

El que más falta provoca

Además, hay una cosa que no cambia. Vinícius encabeza la lista de jugadores con más faltas recibidas. A día de hoy ha recibido 24 en ocho partidos. Desde 2019/20 acumula 491 faltas en LaLiga, más que nadie.

Ahí está la trampa. Cuando un delantero de su dimensión no marca, todo lo demás queda en segundo plano: una asistencia pesa menos, una falta provocada no sale en los titulares y fijar al lateral para atraer una ayuda no aparece en el marcador. El gol, en cambio, sí.

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Vinícius Jr. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)

Algo que recuerda al Vinícius de la 2023/2024

Si echamos la vista atrás, en la temporada 2023/2024, Vini empezó con tres goles y una asistencia. En esencia, igual que esta temporada con cuatro acciones directas de gol. Entonces también se le reprochó falta de contundencia. Acabó el curso con 24 goles, su mejor cifra en el Real Madrid.

Eso no garantiza que se vuelva a repetir o batir su propia marca. Más si tenemos en cuenta que nunca había bajado de los tres goles al principio de una temporada a estas alturas. Pero si es cierto que tal vez se necesita paciencia dada las declaraciones del brasileño.

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