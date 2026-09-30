España Deportes

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

El delantero brasileño se volvió a reencontrar con el gol en este parón de selecciones

El ‘mal momento’ de Vinícius tiene trampa. (Reuters/Juan Barbosa)
El ‘mal momento’ de Vinícius tiene trampa. (Reuters/Juan Barbosa)
Guardar

A Vinícius Jr. le faltaba un gol. No porque hubiera desaparecido del juego, sino porque llevaba demasiadas semanas sin ver puerta y generando un clima de dudas en torno a su momento de forma. En Brisbane, antes Australia, se reconcilió con eso que da de comer a los delanteros y se vio la cara que espera el madridista y LaLiga.

Con el 2-3 en el marcador y previa remontada, con asistencia de ‘Vini’, a Bruno Guimarães, Brasil se encontraba con la pena máxima para poner tierra de por medio. Fue el jugador ‘gunner’ quien le cedió la pelota al 7: “Bruno es el que tira los penaltis cuando Raphinha no está. Pensé que él quería tirarlo, pero sabe que necesito recuperar un poco la confianza”, confesó el del Madrid tras el partido.

PUBLICIDAD

Además, dejó una reflexión que tal vez iba más allá de las propias sensaciones de la ‘Canarinha’: “Perder un Mundial es duro y la vuelta nunca es fácil”. Desde su eliminación en octavos, ante Noruega, ni la selección de Brasil ni el propio Vinícius con el Real Madrid han vuelto a ser el mismo.

Tanto que el ruido ha llegado incluso circula por las redes brasileñas la teoría de que Vinícius fue sustituido por un doble tras el Mundial, con un tatuaje ausente en las fotos del amistoso como gran prueba, un cambio de rostro y una vidente que afirma que tanto él como Neymar fueron secuestrados por los extraterrestres.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tanto para José Mourinho como para Carlo Ancelotti es crucial. ‘Mou’ lo ha sacado en todos los partidos de titular, igual que Carletto. “Es un jugador clave para el futuro y puede marcar la diferencia”, aseguró el seleccionador de Brasil.

Vinícius y Mourinho. (Kiko Huesca/Efe)
Vinícius y Mourinho. (Kiko Huesca/Efe)

Un gol y tres asistencias

En sus primeros ocho partidos oficiales (siete de liga y uno de Champions), Vinícius suma 652 minutos, un gol y tres asistencias. Esas tres asistencias equivalen a 0,41 por cada 90 minutos, más que en los arranques de 2021/22, 2023/24 y 2025/26.

A eso se suma a que registra seis acciones defensivas exitosas por 90 minutos, su mejor registro en cinco temporadas anteriores.

Vinícius Jr. (Reuters/Pablo Morano)
Vinícius Jr. (Reuters/Pablo Morano)

Tira, pero la bola no quiere entrar

El problema puede recordar al Vinícius de 2018. Su efectividad de cara a puerta ronda el 5% actualmente, mientras que en las anteriores cinco temporadas oscilaba entre el 14% y el 22%. Por otro lado, el 7 ha convertido una de sus seis ocasiones claras, un 16,7%, cuando en la 2021/2022 aprovechó el 55,2%.

Sus tiros, sin embargo, no son peores. Su xG por disparo ronda el 13%, por encima de las dos campañas anteriores. Y si se amplía la ventana al último año, FBref lo sitúa en el percentil 98 en conducciones progresivas y en el 97 en regates exitosos por 90 minutos.

Imágenes de jugadas y participaciones del futbolista Vinícius Júnior durante un partido con la selección nacional de fútbol de Brasil

El que más falta provoca

Además, hay una cosa que no cambia. Vinícius encabeza la lista de jugadores con más faltas recibidas. A día de hoy ha recibido 24 en ocho partidos. Desde 2019/20 acumula 491 faltas en LaLiga, más que nadie.

Ahí está la trampa. Cuando un delantero de su dimensión no marca, todo lo demás queda en segundo plano: una asistencia pesa menos, una falta provocada no sale en los titulares y fijar al lateral para atraer una ayuda no aparece en el marcador. El gol, en cambio, sí.

Vinícius Jr. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)
Vinícius Jr. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)

Algo que recuerda al Vinícius de la 2023/2024

Si echamos la vista atrás, en la temporada 2023/2024, Vini empezó con tres goles y una asistencia. En esencia, igual que esta temporada con cuatro acciones directas de gol. Entonces también se le reprochó falta de contundencia. Acabó el curso con 24 goles, su mejor cifra en el Real Madrid.

Eso no garantiza que se vuelva a repetir o batir su propia marca. Más si tenemos en cuenta que nunca había bajado de los tres goles al principio de una temporada a estas alturas. Pero si es cierto que tal vez se necesita paciencia dada las declaraciones del brasileño.

Temas Relacionados

Vinícius JrVinícius JúniorReal MadridFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

El ciclista esloveno se queda sin correr el europeo en su tierra, pero no peligra su liderato

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

El piloto asturiano acaba de renovar por un año más con Aston Martin, aunque parece que ese acuerdo se prolongará todavía más

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

El equipo del exentrenador del Real Madrid todavía no conoce la victoria en la Premier League y es penúltimo

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa

El seleccionador luso decidió sentar al delantero y no sentó nada bien al futbolista

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Ali Abdelaziz prefiere una pelea entre aspirantes antes que una defensa por el título mientras crecen los rumores de retirada del campeón

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa