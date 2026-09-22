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Anne Hathaway hará campaña por el Oscar a Mejor actriz de reparto, donde podría enfrentarse a Penélope Cruz por partida doble

La actriz podría compartir categoría con su también compañera de reparto Samantha Morton

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.
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Universal Pictures impulsará a Anne Hathaway como actriz de reparto por su interpretación de Penélope en La Odisea, la película dirigida por Christopher Nolan. La decisión define la categoría de la actriz en la próxima carrera por los premios, según confirmaron representantes del estudio a Variety. La candidatura de Hathaway será en reparto y no como protagonista, pese a que encarna a Penélope, una figura central de La Odisea. Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, será la única apuesta principal del elenco en las categorías de actuación, mientras Samantha Morton competirá junto a Hathaway por su papel de Circe.

La definición de Universal despeja una de las dudas que rodeaban a Hathaway desde el estreno. La actriz quedará en la misma categoría que Morton, una doble postulación que ha sido frecuente en la historia de los Oscar para las intérpretes secundarias de una misma película. Morton cuenta con dos nominaciones previas al Oscar: por In America y Sweet and Lowdown. La posibilidad de que ambas actrices compitan entre sí representa un desafío para la campaña, aunque el estudio buscará aprovechar la presencia de dos papeles femeninos del mismo largometraje.

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Hathaway ganó el Oscar a actriz de reparto en 2013 por Fantine en Los miserables. Si volviera a imponerse por La Odisea, sería la tercera mujer en obtener dos premios en esta categoría, después de Dianne Wiest y Shelley Winters. Wiest recibió las estatuillas por Hannah y sus hermanas, de 1986, y Balas sobre Broadway, de 1994. Winters ganó por El diario de Ana Frank, de 1959, y Un retazo de azul, de 1965.

La Odisea - Christopher Nolan
Anne Hathaway en "La Odisea" - Christopher Nolan (Créditos: Universal)

La competencia con Julianne Moore y Penélope Cruz

La campaña de Hathaway se desarrollará en una temporada que todavía toma forma. Variety señaló que la categoría de actriz de reparto parece menos poblada que la de protagonista, donde Julianne Moore ganó atención por The Debut, presentada en los festivales de Telluride y Toronto. Si Hathaway y Moore obtuvieran un segundo Oscar en la misma ceremonia, serían la primera pareja de actrices que logra esa marca desde 1995. Ese año, Jessica Lange ganó como protagonista por Blue Sky y Dianne Wiest triunfó como actriz de reparto por Bullets Over Broadway.

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El panorama de premios también incluye a Penélope Cruz, vinculada a The Invite y a la producción española La bola negra. El material publicado por Variety menciona ambos títulos dentro de un repaso sobre la presencia de Cruz en la temporada, aunque no detalla en qué categoría podría competir por cada película. Cruz figura además en otro contenido relacionado con Bunker, una tercera producción citada por la publicación. La información disponible no establece si esas películas llegarán a competir de forma directa con Hathaway en actriz de reparto.

Universal buscará una amplia presencia de La Odisea en las nominaciones al Oscar. La película superó los 1.600 millones de dólares en la taquilla mundial y constituye el primer estreno de Nolan desde Oppenheimer, ganadora de los premios a mejor película y mejor dirección. Además de las categorías técnicas, el estudio prevé impulsar la película en canción original por un tema escrito por Travis Scott. Damon será la apuesta como actor protagonista, mientras Hathaway y Morton competirán entre las actrices de reparto. La campaña podría sumar nominaciones para John Leguizamo y Robert Pattinson en actor de reparto. Pattinson participa además en Primetime, The Drama y Dune: Part Three, estas dos últimas junto a Zendaya, quien forma parte del elenco de La Odisea. Solo cuatro películas lograron dobles nominaciones actorales en dos categorías distintas durante un mismo año en los Oscar: Eva al desnudo, Peyton Place, La última película y La fuerza del cariño.

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