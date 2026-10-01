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Los reyes viajarán a Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre en una visita “consensuada” entre el Gobierno y la Casa Real

Será la primera vez que Felipe VI vaya a la ciudad autónoma desde que asumió el cargo

El BOE publica el segundo decreto de Vivienda con prórroga automática de alquileres (BOE / Europa Press)
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Los reyes ya tienen fecha para su viaje a Ceuta y Melilla. Según ha informado Europa Press, el Gobierno y la Casa Real han cerrado los días 13 y 14 de octubre para la llegada de Felipe VI y Letizia a la ciudad autónoma. Será la primera vez que el monarca vaya a las ciudades autónomas desde que asumió el cargo en 2014. La visita “ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real”, han precisado las fuentes a la agencia.

Hace dos meses comenzó la crisis de Ceuta con la entrada masiva de migrantes. La situación continúa envuelta en una gran complejidad y tensión, con miles de personas en las calles y los centros de acogida totalmente ocupados. Desde que se desató el problema, se ha especulado con si los reyes irían, y cuándo sería. Pedro Sánchez confirmó el viaje, pero limitaba la fecha a una orientación de “en unas semanas”. Han llegado a un acuerdo para que se realice justo después de la festividad nacional, el 12 de octubre, cuando Felipe VI preside el desfile de las Fuerzas Armadas.

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Felipe VI y Leticia (Europa Press)
Felipe VI y Leticia (Europa Press)

La principal preocupación ahora es cuál será la reacción desde Marruecos. No es casualidad que el rey haya tardado 12 años en anunciar una visita a la ciudad autónoma. La última vez que fue un monarca fue 2007, cuando viajó el rey Juan Carlos I. A pesar de la relación de “hermandad” que tenía con Hassán II, antiguo monarca marroquí, su hijo, Mohamed VI, consideró una “provocación” aquel viaje.

Felipe VI está en permanente contacto con el Gobierno acerca de la situación de la ciudad autónoma.

Felipe VI tacha de “inaceptable” la crisis en Ceuta

Hace dos días, Felipe VI reclamó a la Unión Europea más recursos y coordinación para proteger la frontera de Ceuta. El monarca sostuvo que España no puede asumir en solitario la gestión de una frontera que también representa el límite exterior comunitario. El mensaje fue dirigido al presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cena de gala celebrada en el Palacio Real con motivo de su visita de Estado a España. Felipe VI calificó de “inaceptable” la llegada de más de 80.000 personas a la ciudad autónoma y afirmó que el episodio supuso una vulneración de la frontera española y europea.

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Según expuso, la situación planteó dificultades para la seguridad, el orden público y la atención humanitaria. Por ese motivo, apeló a una mayor solidaridad entre los socios de la Unión Europea. “Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”, afirmó el jefe de Estado. Durante su discurso, el rey también se refirió a la cooperación entre España y Francia y a desafíos internacionales como las guerras, las desigualdades y las crisis climáticas. Anteriormente, en agosto, Felipe VI emitió un comunicado en el que expresó su “gran preocupación e indignación” ante la entrada masiva. Además, presidió una reunión con altos mandos militares y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dio lugar a una viral imagen con el rey vestido de uniforme militar.

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