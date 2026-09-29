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Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para tener más almacenamiento en el celular

La acumulación de fotos, videos, audios y documentos consumen memoria del teléfono innecesariamente

WhatsApp carece de una papelera de reciclaje y ofrece la función Administrar almacenamiento para gestionar los archivos.(REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
WhatsApp carece de una papelera de reciclaje y ofrece la función Administrar almacenamiento para gestionar los archivos.(REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
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WhatsApp no cuenta con una papelera como tal, pero existen varias herramientas para liberar espacio en el teléfono. La aplicación es una de las que más memoria consume en los dispositivos, no solo por el historial de conversaciones sino por la acumulación de fotos, videos, audios y documentos que se comparten a diario.

Ante la falta de un botón único de “vaciar todo”, la propia aplicación y el sistema operativo del celular ofrecen caminos alternativos para identificar y borrar ese contenido sin perder los chats.

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Por qué no existe una papelera de WhatsApp

No existe una papelera de WhatsApp como función independiente dentro de la aplicación. En su lugar, WhatsApp ofrece la sección “Administrar almacenamiento”, donde se pueden ver, ordenar y eliminar archivos multimedia por tamaño, antigüedad o frecuencia de reenvío, sin borrar los mensajes de los chats.

Lo que cada usuario considera “basura” varía según sus hábitos: puede tratarse de archivos de caché, fotos y videos reenviados varias veces, contenido pesado que ya no se necesita, audios o material descargado de canales.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Los usuarios pueden verificar el uso total de memoria desde la sección Almacenamiento y datos dentro de los ajustes de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar y administrar el almacenamiento

Para ver cuánto espacio ocupa la aplicación, hay que ingresar a la pestaña de chats, tocar el ícono de tres puntos y entrar en “Ajustes”. Desde ahí se accede a “Almacenamiento y datos” y luego a “Administrar almacenamiento”, donde figura la cantidad total de espacio utilizado.

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También es posible administrar el almacenamiento desde un chat puntual: se toca la conversación, luego el nombre del contacto o grupo, y finalmente “Administrar almacenamiento” para ver los archivos multimedia ordenados de mayor a menor tamaño.

Dentro de esta sección, un ícono de búsqueda permite localizar chats o canales, mientras que un filtro de tres líneas ordena los archivos por más reciente, más antiguo o mayor tamaño. Al tocar un elemento se puede ampliar, destacar o revisar de qué conversación proviene y cuándo se envió.

Qué opciones existen para borrar archivos

Dentro de “Administrar almacenamiento” hay categorías específicas para agilizar la limpieza. La opción “De más de 5 MB” agrupa los archivos que más espacio ocupan; al eliminarlos, no desaparecen del chat, solo se borran de la memoria del teléfono y pueden volver a descargarse si se los necesita.

La categoría Reenviados muchas veces identifica automáticamente el contenido viral que circula entre diferentes conversaciones.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La categoría Reenviados muchas veces identifica automáticamente el contenido viral que circula entre diferentes conversaciones.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La categoría “Reenviados muchas veces” identifica automáticamente los archivos que circularon repetidamente entre distintos chats, generalmente memes o contenido viral, que suelen perder relevancia con el tiempo.

Si el usuario sigue canales, también puede limpiar ese contenido: dentro de “Administrar almacenamiento” se toca “Canales” y luego “Detalles del almacenamiento” para elegir qué canal, fotos o videos eliminar.

Eliminar un elemento de este modo lo borra en forma permanente y ya no podrá volver a descargarse desde ese chat. La acción solo afecta al propio dispositivo: el resto de los participantes de la conversación seguirá viendo el archivo sin cambios.

Para eliminar varios elementos, se mantiene presionado uno para seleccionarlo y luego se puede marcar “más elementos” o “Seleccionar todos”. También existe la opción de eliminar todas las copias duplicadas de un mismo archivo para liberar más espacio.

Borrar la memoria caché de WhatsApp desde la configuración del celular libera espacio temporal sin eliminar los archivos de forma definitiva. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Borrar la memoria caché de WhatsApp desde la configuración del celular libera espacio temporal sin eliminar los archivos de forma definitiva. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo vaciar el caché y el contenido de un chat completo

Otra vía es borrar el caché de la aplicación desde la configuración del propio celular: en la sección de Aplicaciones, se selecciona WhatsApp, se ingresa en Almacenamiento y se elige la opción de borrar caché. Estos archivos no se pierden de forma definitiva, ya que vuelven a descargarse cuando la aplicación los requiere.

Para una limpieza más amplia, dentro de un chat se puede tocar el ícono de más opciones, luego “Más” y “Vaciar chat”. Ahí aparece la alternativa “Borrar contenido multimedia”, que permite marcar o desmarcar qué tipo de archivos eliminar: videos y GIF, fotos, stickers, documentos o audios, además de los mensajes destacados.

También existe la opción de vaciar todo el contenido del chat, incluidos archivos, enlaces y mensajes, sin que esto elimine la conversación ni saque al usuario de un grupo: el chat seguirá visible en la pestaña principal hasta que se lo elimine de forma manual.

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