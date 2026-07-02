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Todo lo que sabemos de ‘Leviticus’, la otra gran película de terror del año: una maldición que posee a la persona amada en una comunidad cristiana

Se trata de la ópera prima de Adrian Quiarella y aborda las terapias de conversión en un contexto de represión religiosa

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Tráiler de la película 'Leviticus' dirigida por Adrian Chiarella.

Además de Backrooms, de Kane Parsons y de Obsession, de Curry Barker, hay otra película de terror que encabeza la lista de las mejores del año que ya se han estrenado en Estados Unidos. Se trata de Leviticus y está dirigida por otro joven director procedente de Australia llamado Adrian Chiarella.

Se trata de la ópera prima del cineasta y también se rodó con un escaso presupuesto y en tan solo 30 días. Sin embargo, tras su paso por el Festival de Sundance, fue adquirida por Neon por una cifra alrededor de los siete dígitos y se ha estrenado en más de 1.000 cines en territorio norteamericano.

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Se trata de historia sobre dos adolescentes perseguidos por una presencia sobrenatural que adopta la forma de la persona que más desean, con la terapia de conversión religiosa como motor del horror y el romance ‘queer’ en el centro del relato, de forma que algunos medios la han definido como un cruce entre It Follows y Heated Rivalry.

De qué va ‘Leviticus’

La trama arranca con una agresión invisible en una piscina pública y se desplaza después hacia Naim, un adolescente australiano recién llegado a un nuevo barrio, y Ryan, un compañero de clase con el que inicia una relación marcada por el deseo y la violencia contenida. Ambos viven en una comunidad cristiana especialmente represiva, donde la homosexualidad se considera un pecado y donde los dos jóvenes hablan de sus encuentros en clave, preguntándose si alguna vez han “ido al molino”.

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Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)
Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)

El punto de inflexión llegará cuando Naim descubra a Ryan con el hijo del pastor y lo delate de forma impulsiva. A partir de ahí, el pastor recurre a un sanador de “liberación” para expulsar los demonios de los chicos en una ceremonia pública ante toda la parroquia.

Esa supuesta liberación funcionará como una forma de exorcismo y dejará a sus víctimas perseguidas por una amenaza cambiante que solo ellas pueden ver. La diferencia con otros relatos del mismo subgénero está en que aquí la figura persecutoria aparece siempre con el rostro del ser amado, una materialización directa de la homofobia interiorizada.

Basada en las propias experiencias del director

Chiarella ha explicado a IndieWire que el proyecto nace de experiencias personales y comunitarias. Aunque sus padres no eran religiosos, estudió en una escuela religiosa y escuchó citas del Levítico dirigidas contra él, además de sufrir homofobia tanto entre alumnos como en versiones institucionales ejercidas por profesores y responsables del centro.

El director ha contado al medio que también oyó historias de personas sometidas no solo a terapias de conversión, sino a otras formas de coerción por parte de docentes. “La película está inspirada no solo en mis propias experiencias, sino también en mi comunidad”, ha afirmado.

Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)
Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)

El cineasta salió del armario siendo adolescente en Australia y se casó con su marido después de que el matrimonio igualitario se legalizara allí en 2017. En la entrevista reconoce que el estreno de una película así le produce inquietud por la regresión que percibe en los derechos LGBTQ en la última década, pero también lo considera una razón para hacer más necesarias estas historias.

Chiarella ha defendido que el público joven reaccione con atención al tráiler proyectado antes de Backrooms. “Fueron muy, muy silenciosos con la película, lo cual fue agradable”, dijo, después de admitir que temía una reacción homófoba en la sala.

El realizador también ha subrayado que Leviticus no pretende reproducir el tono de Heated Rivalry, pese a que la comparación se haya instalado alrededor del filme. Su intención con las escenas íntimas fue buscar la torpeza real de los primeros descubrimientos corporales compartidos, no una versión estilizada del deseo.

En su análisis, Variety sostiene que uno de los hallazgos del largometraje está en el contraste entre la brutalidad del dispositivo sobrenatural y la suavidad con la que trata a sus personajes. La película, según esa lectura, no presenta a Naim y Ryan como incapaces de encontrar amor, sino como dos adolescentes obligados a sostenerlo frente a una vergüenza aprendida que acaba tomando forma sanguinaria.

Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)
Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)

La publicación también destaca un interludio en la parte final: un trayecto en autobús casi vacío en el que ambos consiguen por fin un instante de intimidad real. Después de enfrentarse tanto a la violencia social como a la amenaza metafísica, ese momento introduce la idea de que su supervivencia pasa también por distinguir al otro real de su doble asesino.

La madre de Naim, interpretada por Mia Wasikowska, ocupa en esa lectura un lugar decisivo. No aparece como un monstruo plano, sino como alguien que quiere lo que cree mejor para su hijo y que, aun así, toma decisiones monstruosas, entre ellas forzar una terapia cuyos riesgos mortales conoce.

La producción ha contado con el respaldo de Causeway Films, la compañía detrás de Háblame y The Babadook, y demuestra que el cine australiano de terror es uno de los más versátiles y ricos en la actualidad. La película se estrenará en España el 30 de octubre.

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