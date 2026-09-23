La reflexión de Federico García Lorca, poeta, sobre la represión: “Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”

Federico García Lorca, asesinado en agosto de 1936. (Montaje realizado por Infobae España)

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Cada agosto, España recuerda el asesinato de Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898 - Víznar, 1936), fusilado en 1936 por los falangistas, con el debate aún abierto de si fue por “rojo”, por “homosexual” o por ambas. El inolvidable poeta y dramaturgo se ha convertido en un símbolo de memoria, libertad y creatividad de España, que demuestra que 90 años después de su muerte, Federico sigue más vivo que nunca.

Buena prueba de ello es La bola negra. La nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi se estrena este viernes 25 de septiembre tras cuatro meses de elogios que llegan con mucho reconocimiento bajo el brazo tras pisar algunos de los festivales más codiciados del mundo: el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes y ahora el Premio del Público del Festival de Toronto este fin de semana, galardón que consagra a la cinta como una de las favoritas a ser nominada al Oscar a Mejor película.

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El origen de la cita

La segunda cinta de Los Javis, que sigue la vida de tres hombres homosexuales en tres diferentes líneas temporales, nace de una mezcla de materiales, entre ellos la obra homónima inacabada de Lorca —apenas cuatro páginas—. Su tráiler arranca así: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan”. Si el lector ha leído Yerma, tal vez. Pero al igual que La bola negra no es un biopic de Lorca, la cita tampoco la escribió el autor, aunque sí una muy similar en la obra teatral que estrenó en 1934: “Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye. Pero que si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo”.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Para entenderla, hay que regresar al segundo acto, donde Yerma lleva años casada con Juan y desea desesperadamente tener un hijo, algo que su esterilidad le impide. En ese contexto aparece Víctor, un antiguo conocido por el que sí ha sentido algo que nunca llegó a materializarse.

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La frase surge precisamente cuando Víctor se despide de ella antes de abandonar el pueblo. Yerma recuerda entonces un episodio de juventud: “Siendo zagalón me llevaste una vez en brazos; ¿no recuerdas? Nunca se sabe lo que va a pasar”. Él le responde: “Todo cambia”, para después ella replicar: “Algunas cosas no cambian. Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye”, finaliza.

Lorca, que relató y representó casi mejor que nadie la represión política y social de la España de la Guerra Civil y su posterior dictadura, lo hizo en Yerma, en La casa de Bernarda Alba y en Bodas de sangre y Yerma, entre otras. Ahora, Los Javis recuperan ese mismo interés por todo aquello que una sociedad obliga a esconder y lo trasladan a las vidas de hombres homosexuales de distintas generaciones. Protagonizada por

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