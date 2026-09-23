España Cultura

La reflexión de Federico García Lorca, poeta, sobre la represión: “Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”

El autor de ‘La casa de Bernarda Alba’ o Romancero gitano’ fue un símbolo de la represión que sigue fascinando al mundo 90 años después

Federico García Lorca, asesinado en agosto de 1936.
Federico García Lorca, asesinado en agosto de 1936. (Montaje realizado por Infobae España)
Guardar

Cada agosto, España recuerda el asesinato de Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898 - Víznar, 1936), fusilado en 1936 por los falangistas, con el debate aún abierto de si fue por “rojo”, por “homosexual” o por ambas. El inolvidable poeta y dramaturgo se ha convertido en un símbolo de memoria, libertad y creatividad de España, que demuestra que 90 años después de su muerte, Federico sigue más vivo que nunca.

Buena prueba de ello es La bola negra. La nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi se estrena este viernes 25 de septiembre tras cuatro meses de elogios que llegan con mucho reconocimiento bajo el brazo tras pisar algunos de los festivales más codiciados del mundo: el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes y ahora el Premio del Público del Festival de Toronto este fin de semana, galardón que consagra a la cinta como una de las favoritas a ser nominada al Oscar a Mejor película.

PUBLICIDAD

El origen de la cita

La segunda cinta de Los Javis, que sigue la vida de tres hombres homosexuales en tres diferentes líneas temporales, nace de una mezcla de materiales, entre ellos la obra homónima inacabada de Lorca —apenas cuatro páginas—. Su tráiler arranca así: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan”. Si el lector ha leído Yerma, tal vez. Pero al igual que La bola negra no es un biopic de Lorca, la cita tampoco la escribió el autor, aunque sí una muy similar en la obra teatral que estrenó en 1934: Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye. Pero que si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo”.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Para entenderla, hay que regresar al segundo acto, donde Yerma lleva años casada con Juan y desea desesperadamente tener un hijo, algo que su esterilidad le impide. En ese contexto aparece Víctor, un antiguo conocido por el que sí ha sentido algo que nunca llegó a materializarse.

PUBLICIDAD

La frase surge precisamente cuando Víctor se despide de ella antes de abandonar el pueblo. Yerma recuerda entonces un episodio de juventud: “Siendo zagalón me llevaste una vez en brazos; ¿no recuerdas? Nunca se sabe lo que va a pasar”. Él le responde: “Todo cambia”, para después ella replicar: “Algunas cosas no cambian. Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye”, finaliza.

Lorca, que relató y representó casi mejor que nadie la represión política y social de la España de la Guerra Civil y su posterior dictadura, lo hizo en Yerma, en La casa de Bernarda Alba y en Bodas de sangre y Yerma, entre otras. Ahora, Los Javis recuperan ese mismo interés por todo aquello que una sociedad obliga a esconder y lo trasladan a las vidas de hombres homosexuales de distintas generaciones. Protagonizada por

Temas Relacionados

Frase del díaFederico García LorcaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netflix lanza las primeras imágenes oficiales de ‘Narnia: el sobrino del mago’: así será la esperada película de Greta Gerwig

En el primer vistazo a la ambiciosa producción se puede ver a Emma Mackey como la Bruja o a Daniel Craig como el mago Andrew

Netflix lanza las primeras imágenes oficiales de ‘Narnia: el sobrino del mago’: así será la esperada película de Greta Gerwig

La crítica se divide ante ‘Digger’, la nueva película de Tom Cruise: de “desagradable” y “muy mala” a “valiente y repleta de inventiva”

La nueva obra de Alejandro González Iñárritu parece estar destinada a generar polémica y opiniones enfrentadas

La crítica se divide ante ‘Digger’, la nueva película de Tom Cruise: de “desagradable” y “muy mala” a “valiente y repleta de inventiva”

Immanuel Kant, filósofo prusiano: “No somos ricos por lo que poseemos, sino por aquello de lo que podemos prescindir”

La reflexión de este pensador sobre la libertad, el autodominio y el desapego de los bienes materiales sigue vigente en una sociedad marcada por el consumo

Immanuel Kant, filósofo prusiano: “No somos ricos por lo que poseemos, sino por aquello de lo que podemos prescindir”

Quedan siete días para ver en Prime Video la película de Martin Scorsese que le dio su único triunfo en los Oscar: “Actores de primera y un guion brillante”

La cinta abandonará la plataforma el próximo 29 de septiembre

Quedan siete días para ver en Prime Video la película de Martin Scorsese que le dio su único triunfo en los Oscar: “Actores de primera y un guion brillante”

Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia

El romance de Ali Hazelwood llega a la plataforma este miércoles con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas

Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Una empresa tala 370 árboles junto al río Jarama para seguir ampliando la mayor pistachera de Madrid: “La Comunidad lo permite mientras multan al Ayuntamiento”

Un ayuntamiento de Madrid aprueba construir una plaza de toros con “deficiencias” de seguridad avalada por un arquitecto anónimo sin firma

Los jóvenes marcarán unas elecciones en Marruecos que ven como una “pérdida de tiempo”: “Las calles se ensucian, hay vandalismo... ¿a dónde vamos a parar?”

La cátedra, el software y los recursos de Moncloa: así se construye la acusación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

ECONOMÍA

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

La Bolsa española tiene dueño extranjero: los inversores internacionales ya controlan más de la mitad y BlackRock mueve 46.560 millones en el Ibex

El gráfico que muestra que desde que nuestros padres se compraron casa en 1980 la vivienda se ha encarecido un 88% respecto a los salarios (y en Europa solo un 10%)

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral