Joaquín Prat se disculpa en directo por las polémicas de Aldo Comas en ‘El tiempo justo’: “Quiero pedirle disculpas a Paca”

Aldo Comas en 'El tiempo justo'. (Mediaset España)

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La polémica protagonizada por Aldo Comas en El tiempo justo ha tenido una segunda parte apenas 24 horas después. Joaquín Prat ha comenzado la emisión de este miércoles, 30 de septiembre, con unas palabras dirigidas a Paca Blanco, una mujer de 77 años que se enfrenta a un desahucio y que abandonó una conexión en directo después de sentirse molesta por los comentarios del colaborador de Telecinco. El presentador ha querido asumir su parte de responsabilidad y ha trasladado públicamente sus disculpas.

“Quiero pedirle disculpas a Paca”, ha comenzado diciendo Joaquín Prat durante la tertulia. El conductor del programa ha insistido en el mensaje y ha querido dejar claro que lamentaba lo ocurrido: “Le mando mis sinceras disculpas por la parte que me toca como conductor de este programa”. Un gesto que llega después de que las intervenciones de Aldo Comas durante la jornada anterior generasen críticas por el tono empleado en varias conexiones relacionadas con la crisis de vivienda.

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Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. (Mediaset España)

El asunto se ha convertido así en uno de los momentos más comentados del programa de Telecinco. La emisión del martes estuvo marcada por varias conexiones desde la madrileña Puerta del Sol, donde se desarrolla una acampada para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Desde allí, el programa recogió diferentes testimonios, entre ellos el de Paca Blanco, que explicó ante las cámaras su complicada situación personal.

La intervención de Aldo Comas que terminó con Paca abandonando la conexión

Paca es una mujer de 77 años que, según explicó durante la conexión, tiene previsto enfrentarse a un desahucio el próximo 30 de noviembre. También contó que es presidenta de la Asociación Las Olvidadas y que fue superviviente del Patronato de Protección a la Mujer.

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Durante su intervención, la mujer explicó que entre las alternativas habitacionales que le habían planteado se encontraba una residencia gestionada por religiosas. La conversación dio entonces un giro cuando Aldo Comas intervino desde el plató.

Hablamos con Paca, una mujer a punto de ser desahuciada: "Me han ofrecido una residencia de monjas pero no las quiero ni ver". #monjas #desahucio https://t.co/1iHk6kWEsI — El tiempo justo (@eltiempojusto) September 29, 2026

“De repente van las monjas y le salvan… Es bonito. Me gusta que ahora las monjas la vayan a salvar”, comentó el colaborador. Paca trató de explicar que aquella no era una opción para ella, algo que el propio Joaquín Prat llegó a remarcar: “No quiere irse a vivir a una residencia gestionada por religiosas”.

Sin embargo, Comas volvió a insistir: “Váyase un tiempo con las monjas”. Las palabras provocaron la reacción inmediata de la entrevistada, que mostró su indignación ante el tono que estaba adquiriendo la conversación.

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“Si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros”, respondió Paca antes de abandonar el lugar desde el que estaba participando en la conexión. Pese a que la mujer ya había expresado claramente su malestar, el colaborador volvió a insistir en la posibilidad de que se marchara con las monjas y llegó a referirse a ello como una especie de “justicia divina”.

La situación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más controvertidos de la emisión y, un día después, Joaquín Prat decidió pronunciarse públicamente.

Aldo Comas también protagonizó un enfrentamiento con un manifestante

La polémica no quedó limitada a la conexión con Paca. Durante la misma jornada, Aldo Comas protagonizó otro momento de tensión con un hombre que participaba en la acampada de la Puerta del Sol para reivindicar el derecho a una vivienda digna.

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El ciudadano, llamado Pepe y residente en Alcázar de San Juan, explicó ante las cámaras su visión de la protesta y aseguró que aquello podía convertirse en “un germen muy importante”, capaz de hacer crecer algo nuevo.

Comas respondió con una frase que provocó la reacción inmediata del manifestante: “¡Se os va a acabar la comida antes! Escúchame, yo creo que ahí no estáis creando el germen de absolutamente nada más que el herpes”.

Tenso enfrentamiento entre Aldo Comas y Pepe, un manifestante de la Puerta del Sol: "Lo único que veo en los carteles es más okupación, menos inquilinos". #aldocomas #okupas #decretos https://t.co/XJ3zLBrBLA — El tiempo justo (@eltiempojusto) September 29, 2026

El hombre no tardó en contestar: “¡Pero cómo que no! ¿Quién eres, primero?”. Después de presentarse, el colaborador justificó su postura aludiendo a algunos de los carteles que había visto en Sol y criticó el enfoque de la protesta.

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“Lo único es ‘comunismo’, ‘más okupación’, ‘menos inquilinos’… Hablas de un germen de algo muy grande, como si fuera La revolución de los claveles o algo así. Pero yo solo veo una especie de campo de refugiados con peña tocando tambores”, afirmó.

El ciudadano le reprochó entonces el tono utilizado: “¿Pero por qué hablas de esas maneras? Yo te he hablado con respeto”. Comas respondió que era “muy bruto”, aunque el manifestante insistió en que ser directo no justificaba faltarle al respeto.

La discusión terminó con el colaborador cuestionando la protesta por la vivienda: “Por eso lleváis ocho años callados ¡No habéis hecho nada!”. También aseguró que, en su opinión, la movilización respondía a intereses partidistas y concluyó: “Paso de manifestarme por la vivienda”.

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Joaquín Prat y Aldo Comas en 'El tiempo justo'. (Mediaset España)

Un día después, Joaquín Prat ha querido marcar distancias con lo sucedido y ofrecer sus “sinceras disculpas” a Paca. El presentador ha asumido así públicamente su parte de responsabilidad por lo ocurrido en su programa, antes de que la tertulia continuase con otros asuntos de actualidad.