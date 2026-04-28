Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en una adaptación de la autora de ‘Romper el círculo’: tráiler del thiller psicológico más esperado del otoño

Tráiler de 'Verity', película dirigida por Michael Showalter

Sin duda, este será el año de Anne Hathaway. Esta semana se estrena El diablo viste de Prada 2, y tiene pendiente de estreno Mother Mary, de David Lowery, El final de Oak Street, de David Robert Mitchell y La Odisea de Christopher Nolan. A todo eso, se suma Verity, la nueva adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, responsable de Romper el círculo.

Anne Hathaway interpretaría a Verity Crawford y Dakota Johnson a Lowen Ashleigh. Dirigida por Michael Showalter y con guion de Nick Antosca a partir de versiones previas de Hillary Seitz, Angela LaManna, Will Honley y April Maguire, la trama se centraría en Lowen Ashleigh, una escritora de carrera irregular contratada para completar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, una reconocida autora incapacitada tras un accidente.

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La convivencia en la mansión de los Crawford derivará en un clima de tensión: Lowen descubre un manuscrito inconcluso que revela cuestiones inquietantes sobre la salud mental y los misterios domésticos de Verity. El reparto incluye además, a Josh Hartnett como Jeremy Crawford y también a Brady Wagner, Asel Swango, Daniel Echevarria e Ismael Cruz Córdova.

Qué ofrece el tráiler de ‘Verity’

El primer avance, presentado en CinemaCon para exhibidores y distribuidores, y luego lanzado al público, muestra imágenes en las que Lowen explora la casa de los Crawford mientras viste un albornoz de seda, y Verity permanece dormida en la cama. La tensión visual y narrativa culmina con una escena en la que Jeremy, esposo de Verity, inicia un romance con Lowen; en un giro inquietante, Lowen descubre sangre durante un beso y se da cuenta de que, en realidad, está besando a Verity, no a Jeremy, lo que provoca una reacción de pánico.

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Dakota Johnson en 'Verity', adaptation de la novela de Colleen Hoover

El tráiler incluye frases del personaje de Verity, como: “Incluso con mi continua advertencia, vas a seguir absorbiendo mis palabras. Pero debes saber una cosa: donde vamos no hay luz. Hay oscuridad por delante”.

El filme expone motivos como la manipulación emocional, los límites difusos entre ficción y realidad y el peso de los secretos familiares, reforzados por la mirada de Hoover y el protagonismo femenino, habitual en las recientes adaptaciones de su obra.

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El ‘boom’ de las adaptaciones de Collen Hoover

Las últimas películas basadas en novelas de Colleen Hoover han impulsado la estrategia de los grandes estudios de Hollywood para atraer al público mediante relatos de suspense centrados en mujeres. El estudio de Hollywood Sony inauguró este ciclo con Romper el círculo, que superó los 351 millones de dólares (alrededor de 326 millones de euros) en taquilla, pese a las disputas legales entre sus protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni.

Blake Lively y Justin Baldoni en la polémica 'Romper el círculo' (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

El estudio de Hollywood Paramount continuó con A pesar de ti, dirigida por Allison Williams y con Mckenna Grace, Dave Franco y Mason Thames, que superó los 90 millones (unos 83,6 millones de euros) en ingresos; hace poco, el estudio de Hollywood Universal estrenó No te olvidaré, recaudando más de USD 84 millones (cerca de 78 millones de euros).

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La propia Colleen Hoover participa como productora junto con Showalter, Antosca, Alex Hedlund, Stacey Sher y Jordana Mollick.

Josh Harnett y Anne Hathaway en 'Verity'

Antes del lanzamiento de Verity en octubre, Amazon MGM Studios mantiene una agenda repleta de estrenos, como Las ovejas detectives, la versión con Nicholas Galitzine de He-Man y y los masters del universo y How to Rob a Bank, dirigida por David Leitch, conocido por John Wick.

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Por su parte, la otra protagonista del proyecto, Dakota Johnson, se encuentra en una fase más introspectiva. Tras el fracaso de Madame Web, parece dispuesta a elegir mejor las películas en las que participa y, quizás por ello, no tiene tantas citas en el próximo año. Rodará a las órdenes de la italiana Alice Rohrwacher Three Incestuous Sisters, junto a Jessie Buckley y Saoirse Ronan.