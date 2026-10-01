La reflexión de George R. R. Martin, escritor estadounidense, sobre la identidad: “Nunca olvides qué eres, porque el mundo no lo olvidará. Haz de ello tu fortaleza”

George R. R. Martin, escritor. (REUTERS)

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Pocos escritores de fantasía contemporáneos han alcanzado el impacto de George R. R. Martin (Bayonne, Nueva Jersey, 1948). Autor de la saga Canción de hielo y fuego, el estadounidense creó el universo literario que posteriormente serviría de base para una de las series más reconocidas de los últimos tiempos: Juego de tronos. Sin embargo, entre guerras, traiciones, dragones y disputas dinásticas, sus novelas también han dejado reflexiones sobre la identidad, el miedo o la forma de enfrentarse a aquello que los demás pueden utilizar contra uno.

Una de las más conocidas aparece precisamente en Juego de tronos, primera novela de la saga y publicada originalmente en agosto de 1996. La trama sigue las luchas políticas y familiares en el continente de Poniente, un lugar donde las estaciones del año duran décadas y el inminente invierno amenaza los Siete Reinos. Martin pone entonces en boca de Tyrion Lannister, mimentro de la Casa Lannister que sufre de enanismo, un consejo dirigido a Jon Nieve, quien ha crecido marcado por ser el hijo bastardo de Eddard Stark: “Nunca olvides qué eres, porque, desde luego, el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma, así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte”, le dice, para en otro momento de la conversación añadir: “Recuerda bien lo que te digo, chico. Todos los enanos pueden ser bastardos, pero no todos los bastardos son necesariamente enanos”.

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El origen del consejo

El libro publicado en 1996 terminó siendo el punto de partida de la obra que transformó la carrera de Martin. Canción de hielo y fuego continuó con Choque de reyes (1998), Tormenta de espadas (2000), Festín de cuervos (2005) y Danza de dragones (2011). La saga dio después el salto a la televisión de la mano de HBO, que estrenó Juego de tronos en 2011 y mantuvo la serie en emisión durante ocho temporadas, hasta 2019.

Esta misma saga ha cumplido este 2026 30 años de su publicación. Convertida en uno de los fenómenos culturales más importantes del siglo, ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. Pese a ello, los seguidores del escritor llevan 15 años esperando la publicación de la siguiente entrega, Vientos de invierno, sexta y penúltima novela prevista de la serie. El libro continúa sin fecha de publicación.

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Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

El aniversario tampoco llegó en el momento más fácil para su autor. El pasado agosto, después de varios meses sin publicar personalmente en su blog, Martin reconoció que 2026 estaba resultando “estresante” y que se había sentido desbordado por lo ocurrido durante el año. El autor confesó que ha pasado un año “luchando contra la tristeza y la depresión”. “Este año ha sido... estresante, por decirlo suavemente. Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador. Algunas cosas maravillosas, emocionantes. Sueños cumplidos. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos”, explicaba, añadiendo que “lo peor está por venir”. “Cumplí setenta y siete años el pasado septiembre, y les digo, envejecer no es nada divertido”.

El universo de Martin, en cualquier caso, continúa creciendo más allá de esta saga. En televisión, El caballero de los Siete Reinos se estrenó este pasado mes de enero, con una segunda temporada ya confirmada, adaptando The Sworn Sword, la segunda novela corta protagonizada por Dunk y Egg”. A ello se suma Game of Thrones: The Mad King, una obra teatral ambientada antes de los acontecimientos de las novelas y centrada en el torneo de Harrenhal, que se estrenó este verano en Stratford-upon-Avon y que, según anunció Martin el 3 de septiembre de 2026, se trasladará próximamente a Londres. Además, Fuego y sangre, la historia de la dinastía Targaryen que sirvió de base para La casa del dragón, sigue planteada como la primera parte de una obra concebida en dos volúmenes, aunque la segunda entrega continúa sin fecha oficial de publicación.

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