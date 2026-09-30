España Deportes

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El tenista español se encuentra ya en Tokio para disputar su primer partido de la gira asiática

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Dylan Martinez)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Dylan Martinez)
Guardar

Carlitos es un romántico empedernido del tenis y todo lo que sea cambiarlo dista mucho de como él entiende el deporte de raqueta. Alcaraz no quiere que los Grand Slam pierdan una de las características que, a su juicio, los convierte en torneos únicos. El tenista murciano ha defendido en Tokio la continuidad de los partidos a cinco sets en las cuatro grandes citas de la temporada, un formato que considera inseparable de la historia y la esencia del tenis.

La reflexión del español llega en un momento en el que el calendario vuelve a estar en el centro de la conversación. Los jugadores llevan tiempo poniendo sobre la mesa la acumulación de partidos, los desplazamientos y la dificultad para encontrar periodos suficientes de descanso durante la temporada. Alcaraz ha sido una de las voces que se ha pronunciado sobre la exigencia del circuito y, en esta ocasión, ha puesto el foco en otro aspecto del deporte: la duración de los encuentros en los Grand Slam.

PUBLICIDAD

Su posición es clara. Para el murciano, reducir los partidos de los grandes torneos a tres sets supondría eliminar una parte fundamental de lo que representa ganar uno de esos títulos. “Cambiar a tres sets mataría el legado de los Grand Slam. Jugar a cinco sets es lo que los hace especiales, donde se demuestra de verdad quién está preparado física y mentalmente para aguantar esos maratones y donde la historia del tenis ha escrito sus mayores páginas. Es un formato duro para los jugadores y para el calendario, pero si quitamos los cinco sets en los grandes torneos, perderíamos la esencia misma de este deporte y lo que significa ganar un Grand Slam”, aseguró.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Eduardo Munoz)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Eduardo Munoz)

Alcaraz pone así en valor una de las grandes diferencias entre los cuatro grandes torneos y el resto de competiciones del circuito. Los partidos a cinco sets obligan a los jugadores a gestionar esfuerzos prolongados y ponen a prueba tanto su condición física como su capacidad mental para resistir durante encuentros que pueden convertirse en auténticos maratones. El debate sobre el formato convive con otro asunto que afecta directamente a los tenistas: la carga de competición. El calendario del circuito profesional obliga a desplazarse continuamente y acumular partidos durante buena parte del año. En ese contexto, cualquier modificación relacionada con el formato de los encuentros tiene también una relación directa con el esfuerzo que deben realizar los jugadores.

PUBLICIDAD

Alcaraz y su primer rival en Tokio

El propio Alcaraz llega a Tokio pendiente de recuperar ritmo competitivo. El español afrontará este jueves su debut frente al estadounidense Alex Michelsen y lo hará con un objetivo muy concreto: volver a acumular partidos de nivel. En la rueda de prensa previa a su estreno, el murciano también fue preguntado por el estado de su muñeca. “Estoy entrenando bien. Diría que mejora cada día. Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición, así que tengo muchas ganas de hacer eso”, explicó.

El tenista asegura que su cuerpo está respondiendo bien después de los desafíos de las últimas semanas. Ahora necesita trasladar las buenas sensaciones de los entrenamientos a los partidos y recuperar progresivamente el ritmo de competición. Tokio también supone para Alcaraz el reto de intentar repetir el triunfo conseguido en 2025. El cuadro de esta edición cuenta, según el propio jugador, con “grandes jugadores”, entre los que destacó a Arthur Fils y Taylor Fritz. El francés ocupa el número nueve del mundo y el estadounidense, el duodécimo.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Alcaraz no esconde sus ganas de medirse a jugadores de ese nivel. “Si me enfrento a ellos significa que soy parte del torneo, así que tengo ganas de eso”, explicó. Su primer desafío será Michelsen, en un torneo en el que tratará de recuperar sensaciones y volver a competir al máximo nivel. Pero su presencia en Tokio también ha dejado una declaración de intenciones sobre cómo entiende los grandes torneos.

En plena conversación sobre las exigencias del calendario y las condiciones que afrontan los jugadores, Alcaraz reivindica precisamente uno de los elementos que más esfuerzo exige en los Grand Slam. Para el murciano, los cinco sets no son un obstáculo que deba desaparecer, sino una parte esencial de la historia de estos torneos. Su postura recupera así una visión clásica del tenis: los grandes títulos deben seguir exigiendo al jugador hasta el límite físico y mental. Y, para Alcaraz, esa exigencia es precisamente la que hace que ganar un Grand Slam tenga un significado diferente.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

El delantero brasileño se volvió a reencontrar con el gol en este parón de selecciones

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

El ciclista esloveno se queda sin correr el europeo en su tierra, pero no peligra su liderato

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

El piloto asturiano acaba de renovar por un año más con Aston Martin, aunque parece que ese acuerdo se prolongará todavía más

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

El equipo del exentrenador del Real Madrid todavía no conoce la victoria en la Premier League y es penúltimo

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa

El seleccionador luso decidió sentar al delantero y no sentó nada bien al futbolista

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”