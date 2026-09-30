Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Dylan Martinez)

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Carlitos es un romántico empedernido del tenis y todo lo que sea cambiarlo dista mucho de como él entiende el deporte de raqueta. Alcaraz no quiere que los Grand Slam pierdan una de las características que, a su juicio, los convierte en torneos únicos. El tenista murciano ha defendido en Tokio la continuidad de los partidos a cinco sets en las cuatro grandes citas de la temporada, un formato que considera inseparable de la historia y la esencia del tenis.

La reflexión del español llega en un momento en el que el calendario vuelve a estar en el centro de la conversación. Los jugadores llevan tiempo poniendo sobre la mesa la acumulación de partidos, los desplazamientos y la dificultad para encontrar periodos suficientes de descanso durante la temporada. Alcaraz ha sido una de las voces que se ha pronunciado sobre la exigencia del circuito y, en esta ocasión, ha puesto el foco en otro aspecto del deporte: la duración de los encuentros en los Grand Slam.

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Su posición es clara. Para el murciano, reducir los partidos de los grandes torneos a tres sets supondría eliminar una parte fundamental de lo que representa ganar uno de esos títulos. “Cambiar a tres sets mataría el legado de los Grand Slam. Jugar a cinco sets es lo que los hace especiales, donde se demuestra de verdad quién está preparado física y mentalmente para aguantar esos maratones y donde la historia del tenis ha escrito sus mayores páginas. Es un formato duro para los jugadores y para el calendario, pero si quitamos los cinco sets en los grandes torneos, perderíamos la esencia misma de este deporte y lo que significa ganar un Grand Slam”, aseguró.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Eduardo Munoz)

Alcaraz pone así en valor una de las grandes diferencias entre los cuatro grandes torneos y el resto de competiciones del circuito. Los partidos a cinco sets obligan a los jugadores a gestionar esfuerzos prolongados y ponen a prueba tanto su condición física como su capacidad mental para resistir durante encuentros que pueden convertirse en auténticos maratones. El debate sobre el formato convive con otro asunto que afecta directamente a los tenistas: la carga de competición. El calendario del circuito profesional obliga a desplazarse continuamente y acumular partidos durante buena parte del año. En ese contexto, cualquier modificación relacionada con el formato de los encuentros tiene también una relación directa con el esfuerzo que deben realizar los jugadores.

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Alcaraz y su primer rival en Tokio

El propio Alcaraz llega a Tokio pendiente de recuperar ritmo competitivo. El español afrontará este jueves su debut frente al estadounidense Alex Michelsen y lo hará con un objetivo muy concreto: volver a acumular partidos de nivel. En la rueda de prensa previa a su estreno, el murciano también fue preguntado por el estado de su muñeca. “Estoy entrenando bien. Diría que mejora cada día. Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición, así que tengo muchas ganas de hacer eso”, explicó.

El tenista asegura que su cuerpo está respondiendo bien después de los desafíos de las últimas semanas. Ahora necesita trasladar las buenas sensaciones de los entrenamientos a los partidos y recuperar progresivamente el ritmo de competición. Tokio también supone para Alcaraz el reto de intentar repetir el triunfo conseguido en 2025. El cuadro de esta edición cuenta, según el propio jugador, con “grandes jugadores”, entre los que destacó a Arthur Fils y Taylor Fritz. El francés ocupa el número nueve del mundo y el estadounidense, el duodécimo.

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Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Alcaraz no esconde sus ganas de medirse a jugadores de ese nivel. “Si me enfrento a ellos significa que soy parte del torneo, así que tengo ganas de eso”, explicó. Su primer desafío será Michelsen, en un torneo en el que tratará de recuperar sensaciones y volver a competir al máximo nivel. Pero su presencia en Tokio también ha dejado una declaración de intenciones sobre cómo entiende los grandes torneos.

En plena conversación sobre las exigencias del calendario y las condiciones que afrontan los jugadores, Alcaraz reivindica precisamente uno de los elementos que más esfuerzo exige en los Grand Slam. Para el murciano, los cinco sets no son un obstáculo que deba desaparecer, sino una parte esencial de la historia de estos torneos. Su postura recupera así una visión clásica del tenis: los grandes títulos deben seguir exigiendo al jugador hasta el límite físico y mental. Y, para Alcaraz, esa exigencia es precisamente la que hace que ganar un Grand Slam tenga un significado diferente.

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