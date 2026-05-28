Las primeras críticas sobre ‘El día de la revelación’ son claras y unánimes: “Es la mejor película de Steven Spielberg en más de veinte años”

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

El director Steven Spielberg ha presentado las primeras proyecciones de El día de la revelación, una película de ciencia ficción que se estrenará el 12 de junio y cuyas reacciones iniciales coinciden en dos ideas: sitúan el filme entre lo mejor de su director en décadas y señalan a Emily Blunt como una de sus grandes bazas interpretativas.

La película ha sido mostrada a la prensa especializada antes de su llegada a los cines y las primeras valoraciones la definen como la mejor obra de Spielberg desde hace más de dos décadas. El largometraje es el número 37 que dirige el cineasta y su argumento gira en torno a una revelación extraterrestre de alcance global.

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Entre las reacciones recogidas, una de las más repetidas es la de Germain Lussier, redactor sénior de entretenimiento de Gizmodo, que ha escrito en X: “Me ha encantado Disclosure Day. Es una montaña rusa densa que mezcla cine de persecución, historia de amor y misterio, todo ello envuelto en asombro de ciencia ficción. Es la mejor película de Spielberg en 20 años, llena de toda la magia que hace tan especiales sus películas, además de un personaje y una interpretación antológicos de Emily Blunt”.

Elogios a Steven Spielberg y Emily Blunt

Stephen Weintraub, director editorial de Collider, también ha elogiado la película. Su recomendación ha sido ver el filme sabiendo lo menos posible y dejar de ver los tráilers, aunque ha querido adelantar un punto concreto sobre la actriz principal: “Emily Blunt está increíble. Sé que las grandes películas del verano no suelen atraer la atención de la temporada de premios, pero cuando la gente vea lo que hace en esta...”.

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El reconocimiento a Emily Blunt aparece en casi todas las primeras impresiones. Bill Bria, de SlashFilm, ha descrito su trabajo como “la interpretación más lograda” de la actriz y ha definido la película como “la más extraña que Spielberg ha hecho nunca”, además de “absorbente” y “conmovedora”.

Emily Blunt en 'El Día de la Revelación', de Steven Spielberg

En esa misma valoración, Bria ha destacado “composiciones visuales asombrosas”, ha señalado que el guion de David Koepp es una mezcla de “Expediente X y La Biblia” y ha añadido que John Williams firma “su mejor banda sonora en años”.

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La música es otro de los elementos que se repiten en las primeras respuestas. Tessa Smith, periodista de cine y televisión de Rotten Tomatoes, ha escrito: “El día de la revelación es absolutamente fenomenal. Es realmente algo especial. Estaba pendiente de cada palabra, cautivada por la historia a medida que se desplegaba. La banda sonora eleva perfectamente cada escena. En parte misterio, en parte En los límites de la realidad, algo totalmente nuevo... Guau”. Smith también ha añadido que acabó llorando al final.

Drew Taylor, de The Wrap, ha incidido en un tono que no suele asociarse de forma automática al Spielberg reciente. Ha asegurado que no recuerda la última vez que disfrutó tanto con una película del director y la ha descrito como “emocionante, divertida, profundamente emotiva y espléndidamente interpretada”, con una mención específica a Blunt, a la que ha calificado de “asombrosa”.

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De qué va ‘El día de la revelación’

La sinopsis oficial plantea una pregunta: “Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo enseñara, te lo demostrara, ¿te asustaría?”. La frase promocional añade que “este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas” y concluye con la llegada de El día de la revelación.

Blunt interpreta a una meteoróloga de televisión de Kansas City que queda súbitamente sometida a una fuerza extraterrestre mientras graba en directo un espacio meteorológico. A su lado aparece Josh O’Connor, que encarna a un creyente en la vida alienígena decidido a revelar al mundo la verdad sobre la existencia de vida fuera de la Tierra.

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Una imagen de 'El día de la revelación', de Steven Spielberg, sobre la existencia de vida extraterrestre

El reparto se completa con Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes. La película ha sido desarrollada por Spielberg junto a Koepp, con quien ya colaboró en Parque Jurásico, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.

La dimensión de esta nueva incursión en la ciencia ficción también se entiende por su lugar en la carrera del director. Variety recuerda que la filmografía de Spielberg incluye títulos como Encuentros en la tercera fase, E.T., el extraterrestre, Minority Report, A.I. Inteligencia Artificial, Ready Player One y la saga Parque Jurásico.

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El propio Steven Spielberg ha asegurado: “Ahora estoy mucho más inclinado que cuando hice Encuentros en la tercera fase a decir que no somos la única vida inteligente del universo”. El día de la revelación se estrena el 12 de junio.