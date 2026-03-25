Arranca el rodaje de ‘Cry to heaven’, el esperado regreso de Tom Ford al cine con una historia sobre los castrati: así es su espectacular reparto

Tom Ford prepara una película basada en 'Cry to heaven', la novela de Anne Rice sobre los castrati

El rodaje de Cry to Heaven, el regreso de Tom Ford al cine después de más de una década, ha comenzado en Roma con la expectativa puesta en el Festival de Venecia para su estreno internacional. Ford, conocido por su carrera previa en la moda y por dirigir películas como Un hombre soltero y Animales nocturnos, da inicio a una nueva etapa tras anunciar hace dos años su retiro del diseño para dedicarse por completo al séptimo arte. “Quiero pasar los próximos veinte años de mi vida haciendo películas. El reloj avanza. Así que era momento de decir adiós a la moda. La moda es un juego para hombres más jóvenes”, declaró Ford a GQ al explicar su decisión.

En esta ocasión, el cineasta ha elegido adaptar Cry to Heaven, la novela de Anne Rice ambientada en la Venecia del siglo XVIII, donde la ópera y la figura de los castrati dominan la escena cultural. El proyecto representa, según se ha informado, un giro ambicioso en la carrera de Ford y un desafío narrativo que pone el foco en las aspiraciones y los conflictos de dos personajes: un noble veneciano y un cantante castrado de Calabria, ambos decididos a triunfar en el competitivo mundo de la música lírica.

La preproducción se desarrolló entre Londres y Roma, y el plan de rodaje contempla una duración de unas diez semanas. La filmación concluyó recientemente en la capital italiana, lo que deja a Ford un margen de cinco meses para la posproducción si aspira a presentar el filme en la próxima edición del Festival de Venecia, prevista para comienzos de septiembre. El director de fotografía es Benjamin Kracun, conocido por su trabajo en Promising Young Woman y The Substance. La fecha de estreno comercial se prevé para finales de 2026, siempre que los plazos de producción y distribución se cumplan según lo planeado. Uno de los principales focos de interés en torno a Cry to Heaven es su elenco, que reúne a nombres reconocidos de la escena internacional y marca el debut cinematográfico de Adele. La cantante británica asume su primer papel en una producción de estas características, acompañada por actores como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin y Lux Pascal, entre otros.

Tom Ford junto a Colin Firth en el rodaje de 'Un hombre soltero'

La ópera en la Venecia del siglo XVIII

La presencia de Adele ha despertado una amplia expectativa, tanto por su popularidad como por la curiosidad sobre su desempeño en el cine. El reparto también destaca por la reunión de Ford con intérpretes habituales de sus trabajos anteriores, como Taylor-Johnson, quien participó en Animales nocturnos, y Firth, galardonado con la Copa Volpi en Venecia por su papel en Un hombre soltero. Esta combinación de figuras consagradas y nuevas incorporaciones refuerza el perfil internacional del proyecto y anticipa una recepción mediática considerable en los festivales y en el mercado.

La historia de Cry to Heaven se basa en la novela homónima de Anne Rice y sitúa al espectador en el corazón de la Venecia barroca, en una época donde los castrati, jóvenes privados de su voz infantil para alcanzar registros excepcionales, ocupaban un lugar central en la ópera. Según la sinopsis, la trama sigue los pasos de dos protagonistas de trayectorias opuestas: un noble veneciano y un cantante castrado originario de Calabria. Ambos personajes quedan unidos por el deseo de alcanzar el éxito y el reconocimiento en un entorno artístico marcado por la competencia y los sacrificios personales. La adaptación mantiene el enfoque en los dilemas morales, la ambición y las tensiones sociales propias del periodo histórico, elementos que Ford ha explorado en sus obras anteriores bajo una óptica estética y narrativa singular.

Otra característica relevante del proyecto es la decisión de Ford de autofinanciar la película. Tras mantener conversaciones con varios estudios, el director optó por asumir el control total del proceso y plantear la distribución tras la finalización de la producción. Esta estrategia le permite conservar la libertad creativa y decidir el momento y las condiciones para llevar la película al mercado internacional. Hasta la fecha, Ford ha dirigido dos largometrajes aclamados por la crítica: su debut con Un hombre soltero y después Animales nocturnos, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en Venecia y recibió nueve nominaciones a los Premios BAFTA. El regreso de Ford con Cry to Heaven se perfila como uno de los acontecimientos cinematográficos más seguidos de la próxima temporada.