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En marcha una película de ‘Westworld’ con el guionista de ‘Jurassic Park’

La famosa novela de Michael Crichton tendrá una nueva adaptación, después de ser llevada al cine en los 70 y en formato serie hace algunos años de la mano de Jonathan Nolan y Lisa Joy

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Westworld
Warner prepara una adaptación de Westworld

Warner Bros. ha iniciado el desarrollo de un reboot cinematográfico de Westworld, con el reconocido guionista David Koepp a cargo del libreto. Koepp es conocido principalmente por adaptar la novela Jurassic Park para la pantalla grande, lo cual lo posiciona como una figura relevante en historias donde la tecnología y la ciencia salen de control. La compañía aún no ha confirmado quién dirigirá la nueva versión, y el proyecto se encuentra en una etapa inicial. El futuro de este desarrollo podría verse afectado, ya que Warner Bros. está en proceso de ser adquirida por Paramount Skydance, situación que podría modificar la agenda de estrenos y proyectos del estudio.

La película original Westworld, escrita y dirigida por Michael Crichton en 1973, ofrecía una visión de un parque de diversiones temático en el que los visitantes interactuaban con androides que, de forma inesperada, comenzaban a fallar y representar una amenaza. Esta trama, centrada en la imprevisibilidad de sistemas complejos y la fragilidad de las barreras entre lo humano y lo artificial, anticipó conceptos narrativos que Crichton retomaría en Jurassic Park. El filme fue protagonizado por Yul Brynner, Richard Benjamin y James Brolin, logrando una recaudación de 10 millones de dólares frente a un presupuesto de 1,2 millones.

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El universo de Westworld se ha expandido más allá del cine. Entre 2016 y 2022, la historia fue adaptada a la televisión mediante una serie distópica emitida por HBO. Este proyecto, creado por Jonathan Nolan -hermano del famoso director Christopher Nolan- y Lisa Joy, contó con actuaciones de Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton y Jeffrey Wright. La serie modernizó el enfoque del relato, explorando temas de conciencia artificial, poder y libre albedrío, y consolidó a Westworld como una franquicia de referencia en la ciencia ficción contemporánea.

Westworld 1973
Imagen de la película original de 'Westworld', de 1973

En busca de director

El nuevo reboot de Westworld busca capitalizar el interés renovado en relatos de inteligencia artificial y entretenimiento inmersivo. El fichaje de Koepp como guionista sugiere una intención de retomar el tono y la tensión que hicieron de Jurassic Park un éxito global. Entre los trabajos más reconocidos de Koepp figuran sus colaboraciones en franquicias como Mission: Impossible, Indiana Jones y Spider-Man, así como películas originales como Death Becomes Her (1992), Panic Room (2002) y War of the Worlds (2005). Más recientemente, Koepp ha trabajado en Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023), dos filmes con Steven Soderbergh, la historia sobrenatural Presence (2024), el thriller de espionaje Black Bag (2025) y Jurassic World Rebirth. Actualmente, Koepp prepara un nuevo proyecto junto a Steven Spielberg: la película Disclosure Day, que contará con las actuaciones de Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. Esta colaboración refuerza el perfil de Koepp como uno de los guionistas más solicitados para grandes producciones de Hollywood.

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La evolución de Westworld desde su concepción en 1973 hasta el presente refleja el interés persistente por las historias que exploran los límites entre la humanidad y la tecnología. La nueva versión en desarrollo representa una apuesta de Warner Bros. por revitalizar un concepto clásico, en un contexto donde la relación entre humanos y máquinas vuelve a ocupar un lugar central en el debate cultural y cinematográfico. Todavía no se han anunciado fechas de inicio de rodaje ni detalles sobre el reparto, por lo que la atención permanece sobre cómo la posible fusión empresarial podría influir en el destino de este ambicioso reboot.

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