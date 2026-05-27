Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Los jugadores del Crystal Palace celebrando el gol de Mateta (REUTERS/Annegret Hilse)

El Crystal Palace rinde, aprieta y gana. Su nombre ya forma parte de la historia del fútbol europeo tras conquistar por primera vez la Conference League. El Rayo Vallecano, lanzado a las armas, atacó primero. Dos ocasiones en la primera mitad pudieron adelantarles. No las aprovecharon. Sirvieron para que el club inglés despertara, aunque fue en la segunda parte donde metieron una marcha más. Con esa velocidad añadida llegó el gol de las botas de Mateta. La euforia del momento les empujó al ataque y cerca estuvieron de ampliar la ventaja, mientras los de Vallecas achicaban aguas. El marcador no volvió a moverse. No necesitó más el Crystal Palace para alzarse con la copa y convertirse en campeones de la Conference League.

En Leipzig convergían dos clubes de barrio. El Rayo, de Vallecas. El Crystal Palace, del sur de Londres. Los dos con un objetivo común: ganar la Conference League. Toda una temporada resumida en un partido. Y ganar la única solución para dos equipos que buscaban hacer historia por primera vez en Europa. Ninguno había conseguido llegar a estas estancias antes y ninguno estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad. Los trenes, como suele decirse, pasan solo una vez, y el Rayo Vallecano y el Crystal Palace ya habían pagado el billete para subir, pero solo uno podía hacerlo.

PUBLICIDAD

Los nervios de ambos se palparon cuando el balón comenzó a rodar por el césped del Red Bull Arena. Nadie quería cometer un error inicial que sentenciara el encuentro. Por suerte para los espectadores, los jugadores se fueron relajando a medida que fueron pasando los minutos. El miedo inicial se esfumó para dar paso al fútbol. Idas y venidas. Jugadas de uno y jugadas del otro. Pocas de gran peligro. Quizá fue el Rayo el que tuvo las más claras. 1-2, en ocasiones. La primera fue de los vallecanos. Chavarría subió con el balón por banda y buscó con un centro a Alemao, que remató directamente fuera.

El Crystal Palace con la copa de la Conference (REUTERS/Annegret Hilse)

La segunda, también de los madrileños, salió de las botas de Álvaro, que cedió desde el punto de penalti a Unai para que disparara desde la frontal. Otra vez balón fuera. Después llegó el turno del Crystal Palace. Wharton puso un centro al área y remató solo Mitchell, pero el balón se marchó fuera. La primera mitad no dio mucho más de sí. El final de los primeros 45 minutos llegó con las tablas instaladas todavía en el marcador.

PUBLICIDAD

El Crystal Palace aprieta

La segunda mitad arrancó de manera muy distinta al inicio del partido. Los dos equipos sabían que tenía poco menos de una hora para evitar la prórroga y, en su caso, los penaltis. Ese pensamiento estuvo más presente en los jugadores del Crystal Palace, que salieron al terreno de juego dispuestos a todo. Ese ímpetu se transformó en un gol tempranero de Mateta que aprovechó el rechace de Batalla tras el disparo desde la frontal de Wharton.

La hinchada del Rayo Vallecano vive con una emoción desbordante la previa del partido más importante.

Siguieron en su empeño. Tenían la victoria entre ceja y ceja. Esa ventaja por la mínima no fue suficiente, querían ampliarla. Pero los minutos pasaron y el gol no llegó. El duelo volvió a abrirse. El Rayo creyó en la remontada y atacó en busca de lograrla. Un ataque tras otro, pero nada. Los minutos pasaron y el marcador no se movía. Ya en el descuento incluso tuvieron alguna ocasión más que invitó a la esperanza, pero el 95 llegó sin que los de Vallecas mandaran el balón al fondo de la red. Con el pitido final, el Crystal Palace certificó la victoria y se proclamó campeón de la Conference League.

PUBLICIDAD

Mientras el Rayo Vallecano, que caía en la orilla, se conformaba con una segunda plaza. Los 12.000 aficionados que les siguieron a Alemania no dejaron de animar. "No conocí mayor victoria que contigo en una derrota“, con ese lema, los vallecanos resumían el sentir por su equipo. Cayeron con honor, pero volverán con valor.