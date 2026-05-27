España Deportes

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Un gol de Mateta fue suficiente para que el club inglés se alzara con la victoria y la copa

Guardar
Google icon
Los jugadores del Crystal Palace celebrando el gol de Mateta (REUTERS/Annegret Hilse)
Los jugadores del Crystal Palace celebrando el gol de Mateta (REUTERS/Annegret Hilse)

El Crystal Palace rinde, aprieta y gana. Su nombre ya forma parte de la historia del fútbol europeo tras conquistar por primera vez la Conference League. El Rayo Vallecano, lanzado a las armas, atacó primero. Dos ocasiones en la primera mitad pudieron adelantarles. No las aprovecharon. Sirvieron para que el club inglés despertara, aunque fue en la segunda parte donde metieron una marcha más. Con esa velocidad añadida llegó el gol de las botas de Mateta. La euforia del momento les empujó al ataque y cerca estuvieron de ampliar la ventaja, mientras los de Vallecas achicaban aguas. El marcador no volvió a moverse. No necesitó más el Crystal Palace para alzarse con la copa y convertirse en campeones de la Conference League.

En Leipzig convergían dos clubes de barrio. El Rayo, de Vallecas. El Crystal Palace, del sur de Londres. Los dos con un objetivo común: ganar la Conference League. Toda una temporada resumida en un partido. Y ganar la única solución para dos equipos que buscaban hacer historia por primera vez en Europa. Ninguno había conseguido llegar a estas estancias antes y ninguno estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad. Los trenes, como suele decirse, pasan solo una vez, y el Rayo Vallecano y el Crystal Palace ya habían pagado el billete para subir, pero solo uno podía hacerlo.

PUBLICIDAD

Los nervios de ambos se palparon cuando el balón comenzó a rodar por el césped del Red Bull Arena. Nadie quería cometer un error inicial que sentenciara el encuentro. Por suerte para los espectadores, los jugadores se fueron relajando a medida que fueron pasando los minutos. El miedo inicial se esfumó para dar paso al fútbol. Idas y venidas. Jugadas de uno y jugadas del otro. Pocas de gran peligro. Quizá fue el Rayo el que tuvo las más claras. 1-2, en ocasiones. La primera fue de los vallecanos. Chavarría subió con el balón por banda y buscó con un centro a Alemao, que remató directamente fuera.

El Crystal Palace con la copa de la Conference (REUTERS/Annegret Hilse)
El Crystal Palace con la copa de la Conference (REUTERS/Annegret Hilse)

La segunda, también de los madrileños, salió de las botas de Álvaro, que cedió desde el punto de penalti a Unai para que disparara desde la frontal. Otra vez balón fuera. Después llegó el turno del Crystal Palace. Wharton puso un centro al área y remató solo Mitchell, pero el balón se marchó fuera. La primera mitad no dio mucho más de sí. El final de los primeros 45 minutos llegó con las tablas instaladas todavía en el marcador.

PUBLICIDAD

El Crystal Palace aprieta

La segunda mitad arrancó de manera muy distinta al inicio del partido. Los dos equipos sabían que tenía poco menos de una hora para evitar la prórroga y, en su caso, los penaltis. Ese pensamiento estuvo más presente en los jugadores del Crystal Palace, que salieron al terreno de juego dispuestos a todo. Ese ímpetu se transformó en un gol tempranero de Mateta que aprovechó el rechace de Batalla tras el disparo desde la frontal de Wharton.

La hinchada del Rayo Vallecano vive con una emoción desbordante la previa del partido más importante.

Siguieron en su empeño. Tenían la victoria entre ceja y ceja. Esa ventaja por la mínima no fue suficiente, querían ampliarla. Pero los minutos pasaron y el gol no llegó. El duelo volvió a abrirse. El Rayo creyó en la remontada y atacó en busca de lograrla. Un ataque tras otro, pero nada. Los minutos pasaron y el marcador no se movía. Ya en el descuento incluso tuvieron alguna ocasión más que invitó a la esperanza, pero el 95 llegó sin que los de Vallecas mandaran el balón al fondo de la red. Con el pitido final, el Crystal Palace certificó la victoria y se proclamó campeón de la Conference League.

Mientras el Rayo Vallecano, que caía en la orilla, se conformaba con una segunda plaza. Los 12.000 aficionados que les siguieron a Alemania no dejaron de animar. "No conocí mayor victoria que contigo en una derrota“, con ese lema, los vallecanos resumían el sentir por su equipo. Cayeron con honor, pero volverán con valor.

Temas Relacionados

Rayo VallecanoFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Sigue el minuto a minuto del partido entre los vallecanos y los ‘Eagles’

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

El caso Negreira y el socio son los dos puntos en los que coinciden ambos empresarios

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

El futbolista suma miles de seguidores tras ser elegido como el jugador menos conocido

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan

El dirigente blanco refuerza su programa rodeándose de figuras clave del club

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan

El Sevilla rompe con Sergio Ramos: “El acuerdo ha saltado por los aires”

La entidad hispalense tiene el tiempo en contra

El Sevilla rompe con Sergio Ramos: “El acuerdo ha saltado por los aires”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan

El Sevilla rompe con Sergio Ramos: “El acuerdo ha saltado por los aires”