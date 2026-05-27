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Final explicado de ‘The Mandalorian and Grogu’: cómo termina la nueva aventura de ‘Star Wars’ y qué camino tomará en el futuro

La primera película de la saga en años cierra con un sorprendente giro que podría ser clave para la franquicia

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Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

La nueva aventura de la saga Star Wars, la primera en cines desde hace más de 7 años, ya está conquistando a millones de espectadores, quienes por fin han podido ver una nueva película en cines, y encima recuperando a uno de sus personajes favoritos de los últimos años. Porque The Mandalorian and Grogu entronca directamente con la serie de Disney+ que llegó a la plataforma en 2019 y desde entonces ha liderado la regeneración de Star Wars desde la pequeña pantalla junto a otras como Andor. Con esta película ha conseguido quizá su misión más ambiciosa, aunque es preciso reparar en su final para entender del todo la trascendencia de sus hechos.

Por recapitular, The Mandalorian and Grogu se centra en la misión que lleva a Mando (Pedro Pascal) y el pequeño amigo verde hasta los confines de la galaxia. El objetivo es rescatar a Rotta el Hutt, hijo del mítico Jabba el Hutt, para llevarlo de vuelta con su familia y poder obtener información sobre el paradero de un general del Imperio fugado. El único problema es que cuando ambos llegan al recóndito lugar de Shakari descubren que Rotta está preso por un caudillo local y sirve como gladiador en la arena. No solo eso, sino que además se niega a volver a casa, por lo que Mando tendrá que arreglárselas para sacar la situación adelante.

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Dando un gran salto hacia su final, el gran giro de la película no es solo que Pedro Pascal muestre su rostro ante los Gemelos de Nal Hutta, tíos de Rotta y hermanos de Jabba, sino que este está a punto de morir consecuencia de un veneno impregnado de una monstruosa criatura marina. Sin embargo, Grogu aparece al rescate del mandaloriano y, con la ayuda de un local del planeta Hutta, consigue mantener con vida al cazarrecompensas. Cuando este vuelven en sí avisa a la Coronel Ward (Sigourney Weaver) para que mande a un ejército de pilotos de la Nueva República al planeta a detonar la guarida de los Hutt.

Imagen de 'The Mandalorian and Grogu'
Imagen de 'The Mandalorian and Grogu'

Rotta solo quería una familia

En una gran pelea final, Rotta consigue ser rescatado por Grogu mediante la fuerza, mientras que Mando neutraliza a Embo, el cazarrecompensas que le había tendido una trampa, y todos los malos acaban en el pozo de la misma criatura monstruosa que había envenenado a Mando. Esta devora a los Hutt mientras Embo escapa con vida, aunque sin visos de planear un nuevo ataque contra Grogu y Mando. Estos dos consiguen escapar con vida antes del bombardeo coordinado de las Ala X de la Nueva República, y vuelan de nuevo a la base de esta para reencontrarse con la General Ward. Allí Mando recibe su recompensa y descubre que los Hutt y Lord Janu, el general al que había dado caza, estaban conspirando desde el principio.

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Rotta finalmente encuentra en la Nueva República la familia que siempre buscó, y decide quedarse colaborando para el ejército mientras se despide con algo de pena de su nuevo amigo, Grogu. En compensación, Mando le deja a la entrañable criatura pilotar por primera vez la Razor Crest, y activan la velocidad de hiperespacio para buscar nuevas aventuras en rincones lejanos de la galaxia. La pregunta es, ¿cuáles serán esas aventuras? Pues bien, aun existen algunas incógnitas con respecto al futuro de los personajes, no tanto con lo que respecta a Star Wars.

Star Wars: Starfighter

<i>‘</i>Starfighter<i>’, </i>la próxima aventura independiente

Originalmente, esta trama de The Mandalorian and Grogu estaba pensada por Jon Favreau para una cuarta temporada de The Mandalorian, pero en acuerdo con Disney decidieron que era mejor darle su propia aventura en cines y con IMAX para mayor espectáculo y deleite de los fans. La película no cuenta con una escena poscréditos que pueda aclarar hacia dónde irán las próximas aventuras, pero lo cierto es que deja todo abierto para futuras aventuras. Lo que sabemos es que Jon Favreau tenía intención de conectar esta trama con la segunda temporada de Ahsoka, que llegará a Disney+ a principios de 2027 previsiblemente.

Dado que no se ha producido este cruce en la película, habrá que esperar al estreno de Ahsoka para comprobar si Mando y Grogu siguen vagando por la galaxia. Mientras tanto, todo está condicionado al éxito de la película en taquilla, y al de la próxima aventura de Star Wars independiente, titulada Starfighter. Se trata de la primera película en solitario de Star Wars, que introducirá a nuevos personajes y que estará ambientada en la época más desconocida, pues sucede a los eventos de la última trilogía, el 40 DBY, cinco años después del cierre de la historia de Rey o Kylo Ren. Con Ryan Gosling, Amy Adams o Matt Smith y Shawn Levy a los mandos, esta próxima aventura llegará a cines el 27 de mayo de 2027, y para entonces esperaremos saber nuevas sobre el bueno de Mando y el pequeño Grogu.

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