La Aemet activa los avisos por calor en estas regiones: “Hablamos de temperaturas propias de lo más cálido del verano, de la canícula”

Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián, a 27 de mayo de 2026. (EFE/Juan Herrero)

El calor no da tregua en este mayo tan particular que parece haber abierto las puertas del verano antes de lo normal. En puntos de Extremadura y Andalucía ya se han superado los 38 grados. Y en norte peninsular no se quedan lejos con máximas por encima de los 37 grados en Asturias y Cantabria. Son temperaturas propias de canícula, el período más cálido del año, y por ahora, no van a bajar.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, indica en un comunicado que detrás de este ascenso térmico debe a la presencia de una “potente dorsal sobre nuestras latitudes”. “Las dorsales -explica- son zonas de altas presiones, tanto en superficie como en niveles medios y altos de la troposfera”. Estos fenómenos provocan cielos despejados, que a su vez deriva en “vientos flojos”, con los que apenas hay corrientes de aire verticales. De forma paralela, el sol irradia la superficie y provoca un calor que se transmite a la atmósfera. ¿Qué ocurre entonces? Que el calor no puede escapar y el mercurio se mantiene o sube.

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Por otro lado, añade el meteorólogo, en estas dorsales hay un fenómeno que se denomina “subsidencia”, que consiste en que el aire tiende a descender de las capas altas a las bajas y mientras se produce este descenso, se calienta porque sufre una compresión y esto provoca una subida térmica adicional. En este caso, “esta subsidencia es muy intensa y por lo tanto el calentamiento también”. Del Campo también subraya que el cambio climático provoca episodios de altas temperaturas a lo largo de todo el año “con mayor frecuencia e intensidad que en décadas anteriores”. Y este episodio, así como el patrón atmosférico que lo provoca, concluye, “se enmarca en este contexto de cambio climático y en lo observado en los últimos años”.

Así que no, las temperaturas no van a bajar por ahora. El portavoz de la Aemet indica que durante los próximos días continuaremos con una situación similar. “Hablamos de temperaturas propias de pleno verano, de lo más cálido del verano, de la canícula”, recuerda. De hecho, este jueves el organismo público ha activado los avisos por altas temperaturas en Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco

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Mapa de avisos por calor a 28 de mayo de 2027. (Aemet)

Este jueves, se va a producir una ligera subida tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas, salvo en el norte de Galicia y de Asturias, donde bajarán ligeramente, aunque en general se superarán los 34 grados en el interior de las comunidades cantábricas, en el nordeste, en la zona central de la meseta norte y en buena parte del centro y de la mitad sur peninsular, con hasta 38 grados en el el valle de Guadiana.

Según el pronóstico, el viernes seguirán bajando las máximas en el Cantábrico, pero aun así en Oviedo rondarían los 28 grados y en Bilbao los 30. En el resto, sobre todo en el este de la península, “habrá un ligero repunte, así que será un día muy caluroso”, advierte el meteorólogo, que avisa de que se amanecerá con 20 grados o más en el nordeste de la península y en zonas del Mediterráneo, así como en buena parte del centro y del sur de la península.

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En el interior de la Comunidad Valenciana se superarán los 36 grados de temperatura máxima, al igual que en buena parte del centro y del sur. Sevilla y Badajoz, de hecho, podrían llegar a 38 grados, y Zaragoza y Lleida incluso superarlos.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

De cara al fin de semana, los termómetros bajarán “de forma notable” en las comunidades cantábricas y en otras áreas del tercio norte, por la llegada de vientos del norte. También bajarán en el área peninsular y en Baleares. “En el resto, seguirán en valores similares o incluso es probable que suban las temperaturas mismas en zonas del sur”, adelanta del Campo. Así que continuarán las noches tropicales y en el nordeste, centro y mitad sur, por el día, se seguirán superando los 35 grados. Zaragoza y Badajoz alcanzarán 38 grados y no es descartable que Sevilla alcance incluso los 40 grados.

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