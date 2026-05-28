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El puzle judicial del PSOE: cómo el ‘caso Leire Díez’ ha terminado conectando con Koldo, hidrocarburos, Aldama y las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez

El juez aprecia un patrón común entre varias investigaciones que hasta ahora avanzaban por separado y que comparten empresarios, intermediarios, abogados y contactos políticos vinculados al entorno socialista

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Los protagonistas de las tramas que acorralan al PSOE (Montaje Infobae)
Los protagonistas de las tramas que acorralan al PSOE (Montaje Infobae)

Los registros en Ferraz y el auto judicial conocido este miércoles sobre la trama protagonizada por Leire Díez han terminado de dibujar algo que hasta ahora aparecía disperso entre sumarios distintos, declaraciones cruzadas y piezas separadas. Lo que refleja la resolución del juez es cómo varias de las causas que en los últimos meses han ido golpeando al entorno del PSOE empiezan a conectarse entre sí a través de los mismos nombres, las mismas derivadas y, sobre todo, los mismos intereses.

Porque el ‘caso Leire Díez’ no surge de la nada ni funciona como una trama independiente. El auto la sitúa como una pieza más dentro de un entramado donde terminan apareciendo el ‘caso Koldo’, la trama de hidrocarburos, Víctor de Aldama, Carmen Pano, Santos Cerdán, las investigaciones sobre Begoña Gómez y hasta las diligencias que afectan al hermano del presidente del Gobierno. Todo acaba tocándose.

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La primera conexión aparece precisamente en el punto donde empieza a desmoronarse políticamente el ‘caso Koldo’. La detención de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama en febrero de 2024 abrió una crisis que terminó alcanzando al exministro José Luis Ábalos y convirtió una investigación sobre contratos públicos en una amenaza directa para el PSOE. Pero a medida que avanzaba la investigación empezó a repetirse constantemente el mismo nombre: Víctor de Aldama.

Porque Aldama no sólo aparecía vinculado al ‘caso Koldo’. También empezaba a emerger en las investigaciones sobre fraude de hidrocarburos, en operaciones empresariales bajo sospecha y, posteriormente, en las declaraciones relacionadas con supuestas entregas de dinero en Ferraz. Su figura terminó funcionando como una especie de puente entre distintas causas que, hasta entonces, parecían separadas.

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Ahí es donde la trama de hidrocarburos deja de ser un procedimiento aislado. Según el auto, el entorno de Leire Díez consideraba prioritario actuar sobre esa causa porque entendía que una eventual nulidad en las investigaciones de hidrocarburos podía acabar afectando también a piezas relacionadas con Koldo y Aldama. Es decir, la conexión entre ambos casos no era sólo personal, por la presencia del empresario, sino también estratégica.

La resolución sitúa en ese punto a Jacobo Teijelo, abogado relacionado con varias de las personas investigadas y a quien, según el juez, Leire Díez habría encargado directamente la denominada “línea hidrocarburos”. El objetivo, siempre según la investigación, era intentar debilitar judicialmente esa pieza porque cualquier grieta podía terminar trasladándose después al caso Koldo.

De Carmen Pano a Ferraz

Y en mitad de esa conexión aparece Carmen Pano. La empresaria entra de lleno en el tablero cuando declara haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Otra vez emerge Aldama como figura de fondo. Y ahí es donde las distintas derivadas empiezan a encajar definitivamente unas con otras: Koldo conecta con Aldama; Aldama conecta con hidrocarburos; hidrocarburos conecta con Carmen Pano; y Carmen Pano conecta directamente con Ferraz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Francesco Fotia)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Francesco Fotia)

El auto va todavía más allá. Según el juez, antes de una nueva declaración judicial de Pano se produjeron conversaciones entre Leire Díez e Ismael Oliver sobre la posibilidad de “negociar” con ella. Las frases recogidas en la resolución son especialmente explícitas: “Esta se vende. Debemos saber comprar”.

Es en ese momento cuando el caso deja de parecer una sucesión de investigaciones separadas y empieza a tomar forma la idea de una red de intereses comunes alrededor de varias causas sensibles para el PSOE.

El siguiente salto se produce cuando las investigaciones empiezan a acercarse directamente al entorno del presidente del Gobierno. El auto sitúa un punto de inflexión en abril de 2024. Primero llega la imputación de Begoña Gómez. Después, la carta de Pedro Sánchez anunciando sus cinco días de reflexión. Y en medio de aquella crisis política se celebra, según la investigación, una reunión clave en Ferraz.

En ese encuentro participan Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y varios dirigentes socialistas, entre ellos Santos Cerdán. El juez considera que esa reunión marca el inicio de una estrategia coordinada para actuar sobre las distintas causas judiciales que empezaban a amenazar al partido y al entorno del Gobierno.

La conexión final: jueces, UCO y el entorno de Sánchez

Y es precisamente ahí donde todas las piezas terminan uniéndose. Porque el auto ya no habla únicamente del ‘caso Koldo’ o de hidrocarburos. También menciona actuaciones relacionadas con fiscales, miembros de la UCO y jueces instructores que llevaban investigaciones sensibles para el PSOE. Entre las causas que preocupaban al grupo aparecen expresamente las diligencias sobre Begoña Gómez y el procedimiento judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La resolución describe una supuesta estructura donde abogados, empresarios, intermediarios y personas vinculadas al PSOE actuaban simultáneamente sobre distintos frentes: intentando obtener información sensible, desacreditar investigaciones, influir sobre testigos o intervenir en estrategias judiciales.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama. (Fuente: Tribunal Supremo)

Y en todas esas derivadas vuelven a aparecer prácticamente los mismos nombres. Leire Díez como figura operativa. Santos Cerdán como supuesto enlace político. Aldama como conexión entre Koldo e hidrocarburos. Carmen Pano como vínculo con Ferraz. Javier Pérez Dolset en la parte relacionada con audios, fiscales y operaciones de información. Jacobo Teijelo e Ismael Oliver en las maniobras jurídicas y económicas.

Por eso el ‘caso Leire Díez’ ha adquirido tanta dimensión política en apenas unas horas. Porque el auto no presenta una única trama independiente, sino el punto donde varias causas que llevaban meses avanzando en paralelo empiezan a cruzarse definitivamente entre sí.

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