El registro de la casa en Mallorca de Simón Verhoeven, el empresario implicado en la trama Plus Ultra: dos lingotes de oro, relojes o joyas

Registro de la vivienda de Simón Verhoeven por la trama Plus Ultra (Montaje Infobae)

Las investigaciones sobre el caso Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero han situado a Simón Leendert Verhoeven, un empresario neerlandés residente en Mallorca, como pieza central de una supuesta red internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Suiza y Venezuela. Verhoeven es, presuntamente, un gestor de sociedades pantalla utilizadas para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, actualmente bajo investigación desde 2021.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Verhoeven empleó al menos tres sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Invest LTD y Valerian Corporation— para formalizar contratos de préstamo con la compañía aérea. Aunque el empresario declaró en Ginebra que los préstamos fueron devueltos en su totalidad, no aportó detalles sobre la devolución, según fuentes judiciales. El magistrado José Luis Calama, a cargo de la instrucción, emitió una orden internacional de detención contra Verhoeven en marzo de 2026, por presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

PUBLICIDAD

En medio de las indagaciones se procedió al registro de su vivienda en Mallorca. Lo encontrado allí resultó ser toda una colección. Los agentes incautaron dos lingotes de oro —de 100 y 50 gramos— junto a relojes exclusivos de marcas reconocidas y varias piezas de joyería. Entre la documentación intervenida figura una factura de 43.560 euros emitida a favor de Kaimana Capital, empresa administrada por el abogado Miguel Palomero de Juan, también investigado en la causa.

A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

El registro en su vivienda en Mallorca

El 22 de octubre de 2024, la UDEF llevó a cabo el registro en el domicilio de Simon Verhoeven. Este procedimiento tenía como objetivo principal la intervención de efectos de alto valor relacionados presuntamente con los hechos delictivos de la trama de Plus Ultra. Durante el registro, lo encontrado superó incluso lo que se podía esperar, demostrando los altos niveles económicos en los que se movían los implicados en la trama.

PUBLICIDAD

Se incautaron valiosos relojes de reconocidas marcas como OMEGA, Patek Philippe, Longines, Baume Mercier y Montblanc, los cuales estaban debidamente identificados con sus números de serie correspondientes, facilitando su rastreo y vinculación a posibles delitos económicos o de receptación. Además de relojes, se encontraron piezas de joyería, como anillos, gargantillas, pendientes y pulseras de metales preciosos y piedras, así como dos lingotes de oro identificados con su peso y número de serie, lo que refuerza la sospecha de blanqueo de capitales o enriquecimiento ilícito.

Adicionalmente, el 22 de noviembre de 2024, en el marco de una Orden Europea de Investigación, se entregaron dispositivos electrónicos, incluidos discos duros y tarjetas de memoria, hallados en registros vinculados a otras personas investigadas. Estos soportes de almacenamiento están siendo analizados por laboratorios forenses especializados, como el EC3 de Europol y la Unidad de Ciberdelincuencia, en busca de información relevante para la causa.

PUBLICIDAD