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Ainhoa Vila, psicóloga: “Darlo todo no te garantiza que una persona se vaya a quedar”

La experta señala que estas dinámicas de entrega total acaban destruyendo la autoestima

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Una mujer llora durante una discusión con su pareja (Freepik)
Una mujer llora durante una discusión con su pareja (Freepik)

Hay relaciones que terminan incluso cuando una de las partes siente que lo ha dado absolutamente todo. No faltaron los intentos, ni las conversaciones ni la dedicación constante. Sin embargo, el vínculo se rompe igual. En ese momento aparece una pregunta incómoda y dolorosa: ¿cómo puede acabarse algo por lo que una persona luchó tanto?

Es una sensación más frecuente de lo que parece. Muchas personas atraviesan rupturas marcadas por la frustración y la confusión de sentir que el esfuerzo no sirvió para sostener la relación. La idea de “no haber sido suficiente” se instala con fuerza, especialmente cuando alguien ha convertido la entrega emocional en el centro de su manera de amar.

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La psicóloga Ainhoa Vila (@ainhowins en TikTok) aborda precisamente ese sentimiento en una reflexión compartida en redes sociales a partir del caso de una paciente. “Lo he dado todo por él y aun así me ha dejado”, le indicó a la experta una persona que acudió a su consulta. “Me siento fatal, me siento perdida, abrumada, rota. No entiendo por qué no soy suficiente para él”, le confesaba. En ese discurso aparecen emociones habituales tras una ruptura: incredulidad, tristeza y una necesidad constante de encontrar una explicación.

La autoestima puede verse afectada si se deposita toda la energía en salvar una relación. (Magnific)
La autoestima puede verse afectada si se deposita toda la energía en salvar una relación. (Magnific)

El miedo a perder el vínculo

Para la psicóloga, ese dolor va mucho más allá de la pérdida sentimental. “Sentir que tú has dado todo y él te ha devuelto la nada es muchísimo más que una pérdida de una persona. Es la pérdida del cómo pudo irse con todo lo que yo hice”. La ruptura deja entonces de percibirse únicamente como el final de una relación y pasa a convertirse en una especie de juicio sobre el propio valor personal.

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Ahí aparece una de las ideas centrales de su reflexión: “¿Por qué no fui suficiente después de todo lo que he dado? Y aquí es donde verdaderamente te rompes por dentro, porque sientes que te conviertes en su medida de tu propio valor”. Según Vila, muchas personas terminan vinculando el hecho de ser elegidas o abandonadas con su autoestima, como si el amor recibido determinara cuánto valen.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Sin embargo, la especialista insiste en que el esfuerzo individual no puede sostener por sí solo una relación. “Darlo todo no te garantiza que alguien se vaya a quedar, porque una relación se sostiene desde la reciprocidad”, explica. En ese contexto, la psicóloga también habla de las dinámicas de adaptación constante que pueden aparecer dentro de una pareja. “Entiendo que una parte de ti espere, perdone si vuelve y se adapte incluso todo el tiempo, pero la otra se aleja y eso desgasta”, señala. El problema, según apunta, es que muchas veces el intento de mantener el vínculo termina desplazando las propias necesidades.

Por eso considera que detrás de la frase “lo he dado todo” suele esconderse algo más profundo y doloroso. “Te callaste cosas que realmente te estaban doliendo muchísimo, normalizaste cosas que tú necesitabas y eran importantes para ti”, afirma Vila. Y añade que esa actitud nace “desde el lugar más humano que existe: el miedo a perder a alguien”.

La conclusión a la que invita la psicóloga no pasa tanto por preguntarse por qué alguien decidió marcharse, sino por revisar cuánto tuvo que sacrificarse una persona para sentirse querida. “Quizá la pregunta correcta no sería: ‘¿por qué no fui suficiente para que se quedara?’, sino: ‘¿por qué tuve que darlo absolutamente todo para sentir que merecía ser elegida?’”.

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