‘Torrente presidente’ llega a Netflix: cuándo es la fecha oficial en la que el ‘taquillazo del año’ podrá verse en la plataforma

Santiago Segura en 'Torrente presidente'. (Sony Pictures España)

A pesar de haberse estrenado a mediados de marzo, Torrente presidente sigue figurando en muchas carteleras de los cines españoles. La película dirigida y protagonizada por Santiago Segura, sexta de la saga del famoso expolicía, acumula una recaudación que ya supera los 30 millones de euros y una audiencia que ronda los cuatro millones de espectadores. Ningún otro estreno (nacional ni internacional) registra unas cifras similares este año, si bien este no parece ser su techo.

Después de un paso triunfal por los cines, la película estará disponible en Netflix en menos de un mes, tal y como ha anunciado la plataforma de streaming ante la expectativa de miles de seguidores que, tras llenar salas durante semanas, esperaban la oportunidad de verla desde casa. El propio Santiago Segura, a través de la red social X, había anticipado la llegada del filme a Netflix durante el verano, especialmente tras la consulta de un espectador con discapacidad auditiva sobre opciones accesibles fuera de las salas.

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Según la plataforma, la incorporación de la cinta responde tanto a la magnitud del fenómeno Torrente como al poder de convocatoria que sigue ejerciendo el personaje. Santiago Segura también ha manifestado su entusiasmo por la llegada a streaming. El cineasta ha admitido que no imaginaba “un seguimiento tan brutal del público”. Ahora, el estreno en Netflix abre la puerta a que el filme llegue a aún más espectadores a partir del 26 de junio. “Esta película no hubiese podido llegar a vuestras pantallas sin la participación de Netflix”, ha reconocido también.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

El salto de Torrente presidente a Netflix España

La confirmación definitiva llegó mediante un comunicado de Netflix. Diego Ávalos, vicepresidente de contenido para España, Portugal y Turquía, ha celebrado el acuerdo y remarcó: “La película ha sido un éxito rotundo y estamos muy orgullosos de que ahora llegue a Netflix”. “Desde que Santiago nos presentó el proyecto no dudamos ni un segundo en embarcarnos en Torrente Presidente. No solo por el enorme fenómeno que hay detrás de la saga, sino porque esta historia en particular nos cautivó desde el primer momento y sentimos que era perfecta para el momento que estamos viviendo”.

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En esta nueva entrega, el personaje de José Luis Torrente, exagente de policía conocido por su comportamiento machista, racista y alcohólico, es captado por la formación política ficticia NOX. Convencido de que la política es el camino para prosperar, Torrente inicia una etapa marcada por la megalomanía y la ambición desmedida, elementos más que suficientes para renovar el interés del público por la saga: En apenas cuatro días, superó el millón de espectadores y rozó los 7 millones de euros de recaudación en su primer fin de semana, situándose como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, solo superado por títulos como Lo imposible, Torrente 4: Lethal Crisis y Torrente 3: El protector.

Imagen de 'Torrente presidente'

Si al finalizar el año, Torrente Presidente siguiera siendo la película más taquillera del año, sería la sexta vez que Santiago Segura lograría este hito, la novena si solo tenemos en cuenta las producciones españolas. Previamente, lo consiguió con comedias como Torrente 2, Torrente 4, Padre no hay más que uno (1 y 2) y A todo tren, mostrando una hegemonía comercial pocas veces vista en las últimas tres décadas y demostrando una capacidad inigualable para conectar con el gran público.

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