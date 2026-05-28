Ni el Arenal Sound ni el Madrid Cool: el festival de música más grande de España este verano será en Sevilla con artistas como Aitana, Sting y Maroon 5

Imagen de un concierto del Icónica Santalucía Sevilla Fest. (Niccolo Guasti)

El pasado lunes por la noche, la Plaza de España de Sevilla se llenó de miles personas para empezar los preparativos de la que será la sexta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest, festival que, del 4 de junio al 18 de julio, ofrecerá más de treinta conciertos en el mítico emplazamiento de la capital andaluza.

En el calendario figuran algunas de las principales estrellas musicales del momento, tanto dentro como fuera de España: desde Aitana a Sting, pasando por Maroon 5, Robbie Williams, Raphael o Los Delinqüentes. Sin embargo, en el horizonte también se presenta otro reto: convertirse oficialmente en el evento musical con más afluencia de España, por encima de otros gigantes de la música en vivo como el Arenal Sound o el Primavera Sound.

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No en vano, el Icónica Santalucía Sevilla Fest ya ha superado las 276.000 entradas, cifra registrada el año pasado, y aspira a alcanzar los 350.000 asistentes tras la celebración de todos los conciertos. Un logro gigantesco, si se tiene en cuenta que hace apenas seis años, en la primera edición, fueron ‘solo’ 25.000 personas. Un sueño cuyo principal responsable es Javier Esteban, impulsor y director del ciclo de conciertos, quien en su entrevista con Infobae nos confiesa que él siempre soñó con un festival de estas dimensiones, “pero siendo sincero”, matiza, “no lo vislumbré nunca con un éxito tan rápido como el que nos ha llegado”.

Imágenes del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival de conciertos más multitudinario de España. (Instagram)

“Ahora es el madrileño el que viene a ver a los artistas a Sevilla”

“Desde el primer minuto, pretendimos hacer algo muy diferente a lo que había en España”, explica Javier Esteban. “Una experiencia de primer nivel, con un cartel de primer nivel, en el que tener la Plaza de España como telón de fondo y hacer una producción para conciertos con hasta 18.000 personas lo convierte en algo único”. Además, el gestor destaca cómo el Icónica “se ha generado desde Sevilla para Sevilla”, algo que se ve reflejado en cómo el público local en los conciertos ha pasado de ser del 21 % en la primera edición a casi el 70 %.

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El cartel de cada año también está hecho “acorde a los gustos de la ciudad”, si bien se busca una gran variedad de géneros “intentando cubrir el mayor rango de público”. Del programa de la próxima edición, destaca que hay artistas internacionales que llevan trabajando durante años: Maroon 5, Jamiroquai, Lenny Kravitz y Sting. “Con Juan Luis Guerra llevábamos también mucho tiempo detrás de él, y también habrá cosas muy especiales como lo de Isabel Pantoja y Il Divo juntos”.

Estas y otras actuaciones tendrán un impacto económico en la ciudad que se prevé que supere los 278 millones de euros, frente a los 230 millones que se generaron en 2025. “Antes, para ver a tu grupo favorito, tenías que coger un ave o un avión e ir a un hotel, ahora es el madrileño el que viene a ver esos artistas a Sevilla”, presume Javier Esteban. “Creo que es algo muy, muy interesante que estos grandes nombres se relacionen con el nombre de la ciudad”.

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Cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest de 2026. (Cedida)

Las ventajas de los festivales de ciclo

El éxito del Icónica Santalucía Sevilla Fest va unido al auge de los festivales de ciclo de conciertos, un modelo diferente al de los macrofestivales donde toda la programación se condensa en dos o tres días. “Este ahora mismo está un poco en un momento de bajada”, apunta Javier Esteban. “Ha cambiado un poco la tendencia. En los festivales de ciclo el público disfruta de una manera más allá de la música: son experiencias de pasar una noche de verano diferente. A eso súmale cultura, gastronomía, sitios icónicos”.

Con todo, los dos modelos buscan públicos distintos. “Yo creo que los festivales más masivos están más planteados para un público más joven, para el que resulta atractivo un cartel increíble para un valor más económico”. Sin embargo, en este tipo de eventos muchas veces los asistentes se pierden una parte o la totalidad del concierto yendo de un escenario a otro. “Los servicios tanto de hostelería como de comida y baños no están tan cuidados”, añade Javier Esteban, si bien cualquier experiencia, “si te gusta la música, vale la pena”.

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Javier Esteban, creador y director del Icónica Santalucía Sevilla Fest. (Niccolo Guasti)

“Para un festival como el Icónica, nosotros trabajamos mucho la seguridad, la comunicación, el booking”, concluye. “Y, por supuesto, tenemos un departamento entero que trabaja el cuidado del patrimonio y la sostenibilidad de hacer un festival de este tipo en un recinto que es Bien de Interés Cultural (BIC). Al final, son ellos los que nos marcan los patrones y los protocolos, los que nos dicen dónde podemos poner las cosas y dónde no se puede. Todos estos equipos coordinados son los que hacen que, al final, la música suene”.