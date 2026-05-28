Comienza el juicio a David Sánchez, el “hermanito” músico de Pedro Sánchez: las acusaciones piden cárcel y la Fiscalía no ve nada

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale tras declarar como imputado del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. (Andrés Rodríguez/ Europa Press)

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para afrontar un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal vinculados a su contratación como alto cargo de la Diputación. La vista, que se prolongará hasta el 4 de junio, reúne a doce acusados y acumula peticiones de condena de hasta tres años de prisión.

La causa tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias presentada en 2024. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias ese año y en abril de 2025 procesó a once personas. En septiembre, la Audiencia Provincial rechazó los recursos de los acusados y confirmó el procesamiento al apreciar “indicios suficientes” sobre el “presunto carácter delictivo de las conductas imputadas”. La decisión fue firme y no admitió recurso.

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Las penas solicitadas

Las acusaciones populares -Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum- reclaman para David Sánchez una condena de tres años de prisión y una multa de 32.400 euros. La petición de pena se desglosa en dos tramos: año y medio de cárcel por la supuesta adjudicación irregular de sus puestos en la Diputación, y otro año y medio por haber presuntamente ejercido su influencia para colocar en la institución al exasesor de Moncloa, Luis María Carrero.

Declaración del hermano de Pedro Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Extremadura, afronta la misma petición de pena que David Sánchez, más inhabilitación de entre doce y quince años. Para Carrero, las acusaciones solicitan un año y medio de prisión. Los nueve acusados restantes son ex altos cargos de la institución pacense: Francisco Martos, actual alcalde de Castuera; Manuel Candalija, director del Área de Cultura; Emilia Parejo; Félix González; Cristina Núñez; Juana Cintas Calderón; Elisa Moriano; Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz; y el propio Carrero.

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La Fiscalía, por su parte, no formula acusación. Considera que la creación del puesto de coordinador de conservatorios “no respondía al objetivo señalado de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez” y que el procedimiento se llevó a cabo “con estricta observancia de la legalidad”. Todas las defensas piden la absolución.

Qué se juzga

El núcleo del juicio gira en torno a tres momentos distintos. El primero, en 2016, cuando según las acusaciones se creó ad hoc el puesto de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación para que lo ocupara David Sánchez. El cargo le fue adjudicado en junio de 2017, nueve meses después de que se pusiera en marcha el procedimiento de creación, y coincidiendo con el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE tras las primarias de ese año. Según el auto de procesamiento, los criterios de valoración de los currículos se fijaron de modo que se puntuaban más alto los méritos “que sabían que concurrían en David Sánchez”. Una de las candidatas declaró ante la jueza que ni siquiera fue entrevistada, pues asumió que el puesto ya estaba adjudicado.

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David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale tras declarar como imputado del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. (Andrés Rodríguez/ Europa Press)

El segundo episodio se sitúa en 2022: sin mediar concurso alguno, el puesto fue “modificado” para adaptarse a las preferencias personales del músico y rebautizado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La instructora Biedma concluyó que la operación se impulsó para darle una “apariencia de legalidad” a lo que las acusaciones califican de “flagrantemente ilegal”. El tercer episodio que el tribunal deberá examinar es la contratación en diciembre de 2023 de Carrero, quien se dirigía a David Sánchez como “hermanito” y llegó a compaginar durante meses su labor como asesor en la Presidencia del Gobierno con su trabajo en la Diputación.

Las acusaciones sostienen que David Sánchez “apenas sí acudió a su puesto de trabajo” desde su contratación. Durante su excedencia entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 nadie le sustituyó, careció de despacho fijo hasta mayo de 2024 -fecha en que arrancó la investigación judicial- y dos profesoras de los conservatorios asumieron sus funciones. En su declaración ante la jueza instructora en enero de 2025, el acusado afirmó hasta en diez ocasiones no recordar detalles de su trabajo en la institución. Según un documento oficial de la Diputación remitido a la Audiencia Provincial, David Sánchez percibió un total de 340.572 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025 por el desempeño de sus cargos.

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El papel de Pedro Sánchez

Aunque el presidente del Gobierno no figura entre los acusados, su nombre aparece con frecuencia en el auto de procesamiento. La jueza Biedma señaló la “capacidad para influir” que Pedro Sánchez tenía sobre los cargos del PSOE involucrados en la creación del puesto para su hermano. El diputado de Cultura de Badajoz Ricardo Cabezas -también acusado- declaró ante la instructora que Pedro Sánchez le comentó tras un mitin en 2017 que su hermano David era músico. El procedimiento de creación de la plaza coincidió temporalmente con la dimisión del presidente como secretario general del PSOE en octubre de 2016 y su regreso al cargo en mayo del año siguiente.

Varias personas protestan a las puertas del tribunal donde declara David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. (Andrés Rodríguez/Europa Press)

Cómo se desarrollará el juicio

El juicio arranca este jueves, pero las dos primeras jornadas -28 y 29 de mayo- se reservarán íntegramente para el planteamiento de cuestiones previas: las alegaciones de las defensas sobre supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. Un trámite que no frenará el avance del proceso, pero que los letrados de los acusados podrán emplear como base para un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Las sesiones comenzarán cada día a las 10:00 horas.

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A partir del 1 de junio arrancarán los interrogatorios de los acusados. David Sánchez será el primero en sentarse ante el tribunal, seguido de Gallardo y los demás procesados. Entre los días 3 y 4 de junio desfilarán 42 testigos, entre ellos los directores de los conservatorios de música de Badajoz, una candidata que denunció no haber sido entrevistada en el proceso de selección, tres peritos que emitieron informes sobre la legalidad de la contratación y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación. El proceso será juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado popular, dado que el delito de prevaricación administrativa está expresamente excluido de ese procedimiento.

Según el calendario fijado por la Audiencia, la declaración de David Sánchez está prevista para el 4 de junio, último día del calendario oficial, aunque fuentes jurídicas consideran difícil que los plazos se cumplan y apuntan a que el acusado podría terminar declarando la segunda semana de junio.

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