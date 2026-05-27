De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Eduardo Parra / Europa Press

Luis de Guindos afronta la recta final de su mandato como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) con un balance que él mismo califica de positivo en términos de estabilidad financiera. Su etapa, que concluye el próximo 31 de mayo, ha estado marcada por múltiples crisis globales, pero, según destaca, sin grandes sobresaltos en el sistema financiero de la eurozona.

“Me enorgullece que, durante mi mandato de los últimos ocho años, no hayamos tenido ningún incidente importante en materia de estabilidad financiera en la zona del euro”, ha señalado el economista español en una conferencia con motivo de la presentación del Informe de Estabilidad Financiera.

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De Guindos ha subrayado que el sistema bancario europeo ha demostrado una notable capacidad de resistencia ante episodios de máxima tensión como la pandemia del COVID-19, la invasión de Ucrania, la crisis energética, la inestabilidad en Estados Unidos con la quiebra de bancos regionales o el colapso de Credit Suisse.

La resiliencia de la banca europea

El vicepresidente del BCE ha centrado buena parte de su intervención en destacar la solidez del sector bancario europeo, al que considera uno de los principales activos estructurales de la región.

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“Creo que esto es algo positivo para la región. La resiliencia de los bancos europeos es una de las pocas ventajas estructurales de Europa”, recoge Europa Press. Reconoció que el continente no cuenta con demasiados elementos de fortaleza comparativa en el ámbito económico global.

A lo largo de su mandato en el área de estabilidad financiera y gestión de riesgos, De Guindos ha defendido que la supervisión bancaria europea ha contribuido a reforzar la solvencia del sistema, permitiendo a las entidades afrontar shocks externos con mayores garantías que en el pasado.

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guión y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. (Fuente: Comisión Europea)

Unión bancaria, la tarea pendiente

Pese a su valoración positiva del sistema, el vicepresidente del BCE ha querido lanzar un mensaje claro sobre las asignaturas pendientes de la arquitectura financiera europea: la unión bancaria sigue incompleta. En particular, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema común de garantía de depósitos (EDIS), el llamado “tercer pilar” de la unión bancaria, que todavía no ha sido implementado.

Actualmente, la eurozona cuenta con supervisión única y mecanismos de resolución, pero carece de un fondo común que proteja los depósitos de los ciudadanos en todos los países por igual. Para De Guindos, este es un elemento clave que debe cerrarse cuanto antes.

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“Ahora es el momento de hacerlo”, ha defendido, recordando que la situación del sistema bancario europeo es hoy mucho más sólida que hace una década, cuando existían serias dudas sobre entidades en países del sur de Europa.

Un contexto global cada vez más inestable

El BCE ha aprovechado la presentación del informe para advertir de que la estabilidad financiera de la zona euro vuelve a enfrentarse a riesgos crecientes, especialmente por la guerra en Oriente Medio y sus efectos en el suministro energético.

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Según la institución, aunque la economía y el sistema financiero global habían mostrado resiliencia a principios de 2026, ese equilibrio se está viendo ahora sometido a presión por la incertidumbre geopolítica.

El conflicto no solo afecta a la energía, sino que intensifica la volatilidad en los mercados y agrava las tensiones en el comercio internacional, en un entorno ya marcado por la fragmentación económica global.

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Riesgos para mercados, deuda e inflación

El BCE advierte de que los mercados financieros están respondiendo con cierta adaptación inicial, pero las valoraciones siguen elevadas en términos históricos, especialmente en bolsa, mientras que las primas de riesgo corporativas permanecen comprimidas. Este escenario, según la institución, puede generar una falsa sensación de estabilidad en un contexto que sigue siendo altamente incierto.

“La actual crisis del suministro energético plantea riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento”, ha advertido De Guindos, alertando de un posible repunte de la volatilidad en los mercados.

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Además, el BCE señala que esta combinación de menor crecimiento, inflación persistente y mayores costes de financiación podría poner bajo presión la capacidad de pago de la deuda en varios países de la eurozona con elevados niveles de endeudamiento.

El exterior del edificio del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort, Alemania. REUTERS/Wolfgang Rattay

Amenazas en el sistema financiero no bancario

El informe también pone el foco en el creciente peso del sector financiero no bancario, que incluye fondos de inversión y otras entidades que no son bancos tradicionales. Aunque este segmento ha mostrado resiliencia, el BCE advierte de que es especialmente vulnerable a caídas bruscas del mercado, debido a su liquidez limitada y a la concentración de riesgos en sus carteras.

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En escenarios de tensión, estas entidades podrían verse obligadas a vender activos de forma acelerada, amplificando aún más la inestabilidad financiera. El BCE subraya además la interconexión entre mercados privados y la opacidad de algunos segmentos financieros, lo que aumenta el riesgo de contagio, especialmente desde Estados Unidos hacia Europa.

Aunque no considera que exista un riesgo sistémico inmediato, la institución insiste en la necesidad de una vigilancia estrecha para evitar efectos dominó en caso de nuevas turbulencias.

En el cierre de su intervención, De Guindos ha insistido en la importancia de preservar la fortaleza del sistema financiero europeo en un entorno cada vez más incierto. El BCE recomienda mantener los actuales requisitos de capital para la banca y reforzar las medidas de control del crédito, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema.

Asimismo, pide una respuesta coordinada de las autoridades europeas para abordar las vulnerabilidades del sector financiero no bancario, especialmente en lo relativo a liquidez y apalancamiento.