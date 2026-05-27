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Crystal Palace - Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League entre dos equipos de barrio que están a un paso de la gloria

Sigue el minuto a minuto del partido entre los vallecanos y los ‘Eagles’

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Los jugadores del Rayo Vallecano (Reuters)
Los jugadores del Rayo Vallecano (Reuters)

Crystal Palace y Rayo Vallecano se citan en el Red Bull Arena de Leipzig para disputar la final de la Conference League. Ambos equipos llegan con un objetivo claro: conquistar el título. Para el club de Vallecas, se presenta la oportunidad de lograr su primer trofeo continental y dejar una huella duradera en la historia del fútbol europeo. El desafío consiste en superar al conjunto inglés en territorio alemán, un escenario que representa una experiencia inédita tanto para el Rayo Vallecano como para el Crystal Palace.

El enfrentamiento se plantea como un duelo decisivo. Solo uno de los dos podrá celebrar al término del partido. La diferencia entre alcanzar la gloria o conformarse con el segundo puesto separa el éxito del fracaso en una noche donde todo se decide. El premio para el ganador será la copa y el reconocimiento internacional, mientras que el subcampeón deberá conformarse con la medalla de plata. Con este panorama, el Rayo Vallecano afronta la final con ambición, dispuesto a competir al máximo nivel y a pelear por el lugar más alto del podio.

La hinchada del Rayo Vallecano vive con una emoción desbordante la previa del partido más importante.
16:51 hsHoy

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Este miércoles 27 de mayo, los vallecanos y los Eagles se enfrentarán en la final de la Conference League, con en el Red Bull Arena de Leipzig como escenario

Los jugadores del Rayo (EFE/Victor Lerena)
Los jugadores del Rayo (EFE/Victor Lerena)

Crystal Palace y Rayo convergen en el Red Bull Arena de Leipzig, escenario de la final de la Conference League. El objetivo se resume en una palabra: ganar. Cinco letras que pueden cambiarlo todo. El club vallecano tiene la posibilidad de alzarse con un título europeo por primera vez y escribir su nombre en los libros de historia del fútbol continental. Para ello debe resolver algo tan complejo como imponerse al club inglés en Alemania, terreno desconocido para ambos. Es una lucha a muerte. El todo o la nada. La gloria y un segundo puesto. La copa o la medalla. El oro o la plata. Y ahí, el Rayo apunta alto.

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16:30 hsHoy

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

Este miércoles 27 de mayo, los vallecanos y los Eagles se enfrentarán en la final de la Conference League, con el Red Bull Arena de Leipzig como escenario

Los jugadores del Rayo (EFE/Victor Lerena)
Los jugadores del Rayo (EFE/Victor Lerena)

Rayo Vallecano y Crystal Palace se enfrentan en la final de la Conference League, un partido que despierta gran interés tanto en España como en Inglaterra. El conjunto español, dirigido por Iñigo Pérez, aspira a conquistar el primer título europeo de su historia. Para llegar a esta instancia, el Rayo eliminó en semifinales al Racing de Estrasburgo, tras imponerse por 1-0 en el partido de ida y repetir el mismo resultado en la vuelta, logrando un marcador global de 2-0 en la eliminatoria.

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16:12 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy nos espera una noche histórica. El Crystal Palace y el Rayo Vallecano tienen este miércoles una cita con la gloria. El club español y el inglés se enfrentan en la final de la Conference League

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