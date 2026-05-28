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Steven Spielberg habla sobre la IA: “No se puede utilizar para nada creativo y no estoy dispuesto a dejarme sustituir”

El director, a punto de estrenar ‘El día de la revelación’, ha reflexionado sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el cine actual, alertando sobre sus peligros en el ámbito artístico

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Steven Spielberg cuestiona el modelo actual de la industria cinematográfica. (Reuters)
Steven Spielberg cuestiona el modelo actual de la industria cinematográfica. (Reuters)

El director Steven Spielberg fijó su límite en torno a la IA en Hollywood: acepta que se use como herramienta de apoyo, pero rechaza que decida sobre guiones, diálogos, cámara o diseño de decorados. Lo dijo en el podcast IMO, en medio del debate abierto en la industria audiovisual sobre el alcance de la automatización en el cine.

El director sostuvo que la inteligencia artificial puede servir para tareas concretas, como localizar escenarios o aliviar trabajo logístico, pero no para ocupar el lugar de un guionista ni definir la orientación creativa de una película.

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Señaló que ve utilidad en la IA para “encontrar soluciones a problemas médicos”, incluso al ámbito educativo, mientras mantiene su evaluación general supeditada a entender mejor usos y límites.

Hay seis guionista y el séptimo un ordenador

Spielberg describió con una imagen el escenario que rechaza. En el podcast dijo: “Hay seis guionistas, y hay una silla vacía, y hay un ordenador delante de la silla vacía, y es el séptimo guionista”.

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El cineasta vinculó su postura a su idea de la creación artística. En ese sentido afirmó: “No estoy dispuesto a dejarme sustituir, porque no creo que haya sustituto para el alma creativa”.

Steven Spielberg está a punto de estrenar su nuevo proyecto 'El día de la revelación'
Steven Spielberg está a punto de estrenar su nuevo proyecto 'El día de la revelación'

En esa misma intervención agregó: “No es un algoritmo inventable”. Para Spielberg, la hipótesis de que una máquina pueda “sentir” más que una persona choca con su formación y con la forma en que seguirá trabajando como productor y director.

El director sí trazó un espacio operativo para la tecnología. Según Variety, sostuvo que la IA puede ahorrar trabajo de campo en tareas como la búsqueda de localizaciones, un tramo del proceso que ubicó fuera del núcleo de las decisiones artísticas.

Las declaraciones aparecen cuando la herramienta pasa de asistir a decidir. Spielberg lo resumió con una frase: “Usen la IA como herramienta, pero no como última palabra en nada creativo. Ahí es donde trazo la línea”.

Las declaraciones de DiCaprio

Las objeciones de Spielberg se alinean con posiciones expresadas por otras figuras del sector. Variety recordó que Leonardo DiCaprio dijo en diciembre, en declaraciones a Time, que la IA no puede tener humanidad y que, por eso, lo que produce no puede considerarse arte.

Leonardo DiCaprio también alertó sobre los peligros de la IA. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Leonardo DiCaprio también alertó sobre los peligros de la IA. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Según Variety, el actor lo planteó así: “Creo que cualquier cosa que vaya a considerarse auténticamente arte tiene que venir del ser humano”. DiCaprio mencionó ejemplos de canciones generadas como mezclas de estilos y voces que pueden sonar atractivas de inmediato, pero que, a su juicio, carecen de arraigo humano.

En paralelo, Deadline ubicó las declaraciones del director dentro de un marco sindical y político. El medio informó que SAG-AFTRA respaldó el marco de política sobre IA de la administración de Donald Trump, que pide al Congreso legislación sobre controles parentales, protección de derechos de propiedad intelectual, garantías de la Primera Enmienda, formación laboral en IA, permiso para que los centros de datos generen su propia energía y eliminación de barreras legales que limiten el desarrollo de la inteligencia artificial.

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

Steven Spielberg está a punto de estrenar El día de la revelación, basada en una idea propia y escrita por él mismo junto al guionista David Koepp, un film de ciencia ficción en el que el director vuelve al terreno de la posibilidad de que exista vida extraterrestre, como ya ocurrió en su mítica Encuentros en la tercera fase.

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