‘Turno de noche’, la película de terror con base científica del creador de ‘Parque Jurásico’: “Cuanto más documentada está una historia, más creíble resulta para el espectador”

Tráiler de 'Turno de noche', la película de terror protagonizada por Liam Neeson y Joe Keery.

Puede que no todo el mundo lo sepa, pero acaba de aterrizar en cines una película en la que coinciden una leyenda de acción, una joven promesa, terror y base científica. La cartelera acaba de recibir esta semana Turno de noche, una producción que combina terror, ciencia ficción y humor negro bajo la dirección de Jonny Campbell y con un elenco liderado por Liam Neeson y Joe Keery. El filme está basado en la novela Cold Storage de David Koepp, reconocido guionista detrás de éxitos como Parque Jurásico y Misión Imposible, quien también firma el guion de esta adaptación que apuesta por el mestizaje de estilos y una mirada irreverente sobre las amenazas científicas de origen extraterrestre.

Turno de noche se ambienta en unas instalaciones gubernamentales donde dos vigilantes nocturnos descubren un hongo alienígena supercontagioso que llevaba décadas olvidado tras un accidente espacial. La amenaza biológica se reactiva y desata el caos, involucrando a un equipo de especialistas en bioterrorismo encabezado por Liam Neeson y a una pareja de jóvenes guardias interpretados por Joe Keery y Georgina Campbell. A partir de ahí, la película propone un ritmo acelerado y una sucesión de situaciones extremas que alternan el horror corporal y el gore con secuencias de comedia y romance inesperado.

El guion de David Koepp se apoya en hechos científicos documentados, como el comportamiento del hongo cordyceps, conocido por invadir el sistema nervioso de insectos y manipular sus acciones. Koepp explica, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, que la premisa surgió tras leer sobre parásitos capaces de modificar el comportamiento de sus huéspedes: “Me pregunté qué ocurriría si una mutación permitiera que este hongo afectara a humanos. Esa idea fue el germen de la novela y la película”. La producción, respaldada por Gavin Polone —productor de Bienvenidos a Zombieland—, ha reunido a un equipo técnico experimentado en el género. Jonny Campbell, que previamente dirigió la miniserie Drácula y episodios de Westworld y Doctor Who, aporta su sello a una historia que oscila entre la autoparodia, el suspense y la acción. En palabras de Campbell recogidas por Variety, “Turno de noche mantiene el tono irreverente de Drácula, pero va más allá, apostando por sorprender al público con cada giro de la trama”.

Imagen del rodaje de 'Turno de noche' con el director Johnny Campbell junto a sus protagonistas, Georgina Campbell y Joe Keery

La (nueva) invasión de los ultracuerpos

La película arranca con un accidente de una nave espacial que transporta muestras biológicas y termina estrellada en el desierto australiano, una secuencia inspirada en el reingreso real de la estación Skylab en 1979. El guion plantea la hipótesis de que una muestra alienígena quedó olvidada en instalaciones subterráneas que, años después, pasan a manos de una empresa de vigilancia. El desencadenante es el hallazgo accidental del hongo por parte de Teacake (Keery) y Naomi (Campbell), quienes empiezan a investigar tras escuchar una alarma persistente en las paredes del almacén.

Uno de los puntos fuertes de la película reside en el tratamiento visual del horror biológico. El filme introduce criaturas como el “rey de las ratas”, inspirado en leyendas urbanas y hallazgos reales de roedores con colas anudadas, y un gato mutante llamado Mr. Scroggins, que se convierte en uno de los ejes de la trama. El diseñador de efectos especiales, Dave Elsey, contaba que el proyecto supuso un reto por la diversidad de mutaciones y escenas de transformación, muchas de las cuales fueron resueltas mediante efectos prácticos y maquillaje prostético. El rodaje se realizó entre Marruecos —que simula el desierto australiano— y los estudios Tiburtina en Roma, donde se recrearon las instalaciones militares subterráneas. Además, parte de las escenas clave se filmaron en un búnker real construido durante la Segunda Guerra Mundial en las afueras de la capital italiana, aportando realismo a los laberínticos pasadizos por los que deambulan los protagonistas.

Imagen de 'Turno de noche'

De la estrella de moda a leyendas de la interpretación

Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things, destaca en la piel de un vigilante que intenta dejar atrás un pasado problemático. “Teacake es un personaje que busca redención. Tiene fama de irresponsable, pero la emergencia le obliga a dar lo mejor de sí”, afirmaba el actor en una reciente entrevista. Por su parte, Georgina Campbell interpreta a Naomi, una madre soltera que aprovecha el trabajo nocturno para compaginar sus estudios de veterinaria y el cuidado de su hija. Ambos actores han mencionado la química inmediata que surgió durante el rodaje, un elemento que la dirección supo potenciar para dotar de naturalidad a la relación central del filme.

La dinámica generacional se refuerza con la presencia de Liam Neeson y Lesley Manville, quienes encarnan a dos veteranos que deben colaborar con los jóvenes para frenar la expansión del hongo. “Quinn y Romano tienen una relación de confianza forjada por años de trabajo conjunto. El reencuentro de ambos actores en pantalla aporta verosimilitud a la dupla”, explicaba Campbell en una entrevista para The Hollywood Reporter, dentro de un reparto en el que también destaca la participación de la leyenda británica Vanessa Redgrave. El guion de Koepp se caracteriza por los diálogos ágiles y el humor negro que atraviesa situaciones de alto riesgo. Según los protagonistas, la película encuentra un equilibrio entre la parodia y la tensión, sin perder de vista el desarrollo de los personajes. “Es una historia sobre personas comunes enfrentadas a lo extraordinario, con reacciones reales y sin concesiones al heroísmo convencional”, resumía Georgina Campbell.

La base científica de la trama representa otro de los atractivos del filme. Koepp realizó una investigación exhaustiva sobre los mecanismos de contagio y mutación de los hongos, en particular del género cordyceps, conocido por su capacidad de manipular insectos y expandirse mediante esporas. El autor subraya la proximidad entre la ficción y los riesgos potenciales del cambio climático y el deshielo de materiales biológicos almacenados bajo tierra. Según sus palabras recogidas por Variety, “cuanto más documentada está una premisa, más creíble resulta para el espectador”. La película tira de referentes clásicos del género como La cosa de John Carpenter, La invasión de los ultracuerpos o Temblores con una estética contemporánea y guiños a la cultura pop de los años ochenta. La producción cita entre sus fuentes de inspiración el cine de aventuras subterráneas y el body horror, sin renunciar a momentos de ternura ni a la espectacularidad de los efectos visuales.

La película puede ser la propuesta más diferente por su tono, mientras que como terror puro se mantiene estos días La momia de Lee Cronin. Tanto el director como los actores han enfatizado el carácter disfrutable del filme, que tan bien rima con sus referentes ochenteros, y la importancia de la experiencia compartida entre público y pantalla. “Una historia así merece ser vivida en comunidad, con risas y sustos que se contagian”, manifestaba Liam Neeson. En definitiva, Turno de noche es una de las apuestas más audaces de la temporada para el público aficionado al terror, el humor negro y la ciencia ficción, con un reparto multigeneracional y un equipo creativo que combina experiencia y riesgo narrativo, en una lección de por qué cuanto más verosímil es la historia, más miedo puede generar en el espectador.