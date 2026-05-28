Elisabeth de Bélgica se gradúa en Harvard arropada por los reyes Felipe y Matilde y con un año sabático en mente

La princesa Elisabeth de Bélgica en una imagen de redes sociales. (Instagram @belgianroyalpalace)

La princesa Elisabeth de Bélgica está a punto de cerrar una de las etapas más importantes de su vida. La heredera al trono belga culmina esta semana sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde durante los dos últimos años ha cursado un máster en Políticas Públicas en la reconocida Kennedy School. Un logro académico que no solo marca un nuevo paso en su formación, sino que refuerza también la imagen de una futura reina cuidadosamente preparada para asumir algún día el liderazgo de la monarquía belga.

A sus 24 años, Elisabeth se ha convertido ya en una de las royals europeas más discretas y, al mismo tiempo, más admiradas por su perfil académico. Mientras otras jóvenes herederas acaparan titulares por su vida social o sus apariciones públicas, la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde ha construido una trayectoria basada en la disciplina, la formación internacional y una preparación institucional prácticamente impecable. Y ahora Harvard se suma oficialmente a ese currículum.

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Durante los últimos dos años, la princesa ha vivido en Cambridge, a las afueras de Boston, integrada en la vida universitaria de una de las instituciones académicas más influyentes del planeta. Allí ha seguido un programa especializado en análisis político, economía, liderazgo y gestión pública, competencias especialmente valiosas para alguien destinada a convertirse en jefa de Estado.

La princesa Elisabeth de Bélgica en una imagen de redes sociales. (Instagram @belgianroyalpalace)

Una formación pensada para su futuro como reina

Desde la propia universidad destacan que la formación recibida por Elisabeth va mucho más allá de un título prestigioso. Según explicó Cate Monahan, responsable del máster en Políticas Públicas, la heredera belga ha adquirido herramientas esenciales relacionadas con la negociación, el liderazgo y la comprensión de los mecanismos de gobernanza.

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En otras palabras: Harvard no solo le ha dado un diploma, sino también una preparación diseñada para entender cómo funciona el mundo que algún día deberá representar.

Lo más llamativo, sin embargo, es que la princesa ha conseguido vivir esta experiencia con una discreción absoluta. Más allá de su círculo más cercano, muchos estudiantes desconocían que compartían clases con la futura reina de Bélgica. Una normalidad poco habitual para una royal europea y que le ha permitido integrarse en el campus sin la presión constante que suele acompañar a las figuras de su rango.

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Quienes sí coincidieron con ella destacan precisamente su perfil bajo y su implicación académica. Uno de sus compañeros, el estudiante belga Mubacowa Akonkwa, ha explicado que compartió clase de macroeconomía con la princesa y que le dejó “una impresión excelente”. “Es muy trabajadora, muy comprometida y se tomó el tiempo de escuchar el proyecto en el que trabajaba”, aseguró.

Felipe y Matilde viajarán a Estados Unidos para acompañarla en uno de sus días más importantes

La graduación de Elisabeth se convertirá además en un importante acontecimiento familiar para la monarquía belga. El rey Felipe y la reina Matilde ya se encuentran en Estados Unidos para acompañar a su hija en unas ceremonias que movilizarán a más de 9.000 estudiantes y cerca de 30.000 asistentes.

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La agenda de graduación arrancará con la tradicional ceremonia de premios académicos y continuará este jueves con el gran desfile universitario por las calles de Cambridge, uno de los momentos más icónicos de Harvard.

La princesa Elisabeth de Bélgica en una imagen de redes sociales. (Instagram @belgianroyalpalace)

Será entonces cuando la princesa aparezca vestida con toga, birrete y banda académica junto al resto de graduados antes de dirigirse al histórico Harvard Yard, donde tendrán lugar los actos oficiales de entrega de diplomas.

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La imagen promete ser especialmente simbólica: la futura reina de Bélgica recibiendo uno de los títulos más prestigiosos del mundo bajo la mirada orgullosa de sus padres.

Oxford, formación militar y ahora Harvard: la impresionante preparación de Elisabeth

Con este nuevo título, Elisabeth se convierte oficialmente en la heredera al trono más formada de la historia de Bélgica. Y no es una exageración.

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Antes de Harvard, la princesa ya había construido una sólida trayectoria internacional. En 2020 obtuvo el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, el exclusivo internado por el que también pasaron otras figuras de la realeza europea, como la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Más tarde cursó formación militar y ciencias sociales en la Real Escuela Militar belga y, en 2024, completó un grado en Historia y Política en el Lincoln College de la Universidad de Oxford.

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La princesa heredera belga Elisabeth, al centro, participa en un ejercicio militar. (Frederic Sierakowski, foto compartida vía AP, archivo)

Cuatro títulos, varios países y una preparación diseñada milimétricamente para el futuro institucional que le espera. Ahora, según apuntan algunos medios belgas, Elisabeth podría tomarse un año sabático antes de asumir nuevos compromisos oficiales. Entre las posibilidades que se barajan está incluso realizar una travesía por el Atlántico, una experiencia que encajaría con la tradición de formación personal y liderazgo que muchas casas reales europeas incorporan en la preparación de sus herederos.