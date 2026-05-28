Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

Un canal atraviesa una de las edificaciones de la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)

La Colonia Antius, una antigua colonia textil de 144 hectáreas repartidas entre los municipios de Callús, Sant Mateu de Bages y Súria, en la comarca del Bages (Barcelona), sale al mercado por 3,5 millones de euros a través del portal inmobiliario Idealista. La propiedad, comercializada por LM Finques, suma más de 11.000 metros cuadrados construidos entre edificaciones fabriles, viviendas y construcciones agrícolas, según recoge el anuncio de venta.

El conjunto se asienta junto a la carretera C-55, a la derecha del río Cardener, y conserva la estructura típica de las colonias industriales catalanas que proliferaron entre finales del siglo XIX y principios del XX. Según informa Idealista, visto desde el aire, el complejo parece más un pequeño pueblo privado que una finca convencional, con calles interiores, construcciones de piedra, antiguas viviendas obreras y amplios espacios industriales.

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La historia del enclave se remonta a 1875, cuando Joaquim Torrents i Fuster, propietario del ‘mas’ de Antius, levantó las primeras instalaciones. Según recoge Regió7, la colonia llegó a albergar cerca de 150 trabajadores en los años 60, ya bajo el grupo Manufacturas y Industrias Téxtiles Agrupadas SA (MITASA), antes de que la crisis del sector textil redujera progresivamente su actividad hasta el cierre definitivo.

Espacio para vivir, cultivar y una fábrica con fuente de energía propia

El anuncio publicado por LM Finques en su página web detalla cuatro grandes áreas dentro de la finca. La masía principal, de 1.260 metros cuadrados, fue la antigua residencia de los propietarios y conserva el carácter propio de la arquitectura rural catalana, con grandes espacios interiores susceptibles de rehabilitación para uso residencial, hotelero o institucional. La construcción cuenta además con una fuente natural propia que suministra agua de forma continua y permite el riego de los cultivos adyacentes.

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Una señal al lado de la entrada de la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)

A pocos metros se encuentra el Hostal Nou, una segunda masía de 250 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y rodeada de campos de cultivo. Dispone de un cobertizo agrícola de 120 metros cuadrados, apto para almacenamiento, maquinaria o actividades ganaderas.

La zona conocida como La Fábrica concentra el grueso del patrimonio industrial del conjunto. Su edificio principal, de 7.500 metros cuadrados, reúne cuatro viviendas integradas en el propio complejo y una capacidad de reconversión para usos logísticos o productivos según la normativa vigente. A su alrededor, una veintena de viviendas adicionales, históricamente vinculadas a la actividad fabril y dispuestas a modo de colonia residencial obrera, completan este núcleo. El recinto conserva también un salto de agua canalizada procedente del canal del Cardener, recurso que en su día abastecía de energía el complejo y que el anuncio de venta señala como un elemento de valor añadido para futuros usos.

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En cuanto al terreno, las 144 hectáreas totales se dividen en 29 de cultivo, aptas para diversos tipos de explotación agrícola, y 115 de bosque, que aportan privacidad, valor ecológico y potencial para actividades forestales o de ocio al aire libre.

Del pasado industrial a la explotación turística o comunidad autosuficiente

De acuerdo con Idealista, el Bages fue uno de los grandes polos industriales del interior de Cataluña gracias al textil, la minería y la actividad agrícola, y muchas de las colonias que surgieron en ese período acabaron abandonadas con el paso de las décadas, aunque algunas sobrevivieron reconvertidas en espacios residenciales o patrimoniales. Regió7 sitúa a Antius dentro de ese conjunto de colonias que proliferaron en las orillas del Llobregat y el Cardener en toda la región central.

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La fachada de una de las viviendas en la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)

El anuncio de Idealista no fija un proyecto concreto para el complejo, pero enumera un amplio abanico de posibilidades: turismo rural o complejo hotelero, explotación agrícola y forestal, rehabilitación patrimonial, centro educativo o de bienestar, inversiones industriales o mixtas, y proyectos de coliving o comunidad autosuficiente. Aunque también pueden resultar interesantes para inversores particulares, operaciones de esta escala suelen despertar interés entre inversores turísticos, grupos hoteleros y patrimonios familiares que buscan transformar antiguos complejos industriales en hoteles boutique, espacios para eventos o retiros corporativos.