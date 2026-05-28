España

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

La histórica finca sale al mercado con 144 hectáreas, unos 11.000 metros cuadrados construidos y un patrimonio industrial del siglo XIX con potencial para transformarse en complejo turístico o aldea autosuficiente

Guardar
Google icon
Un canal con agua atraviesa una de las edificaciones de la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)
Un canal atraviesa una de las edificaciones de la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)

La Colonia Antius, una antigua colonia textil de 144 hectáreas repartidas entre los municipios de Callús, Sant Mateu de Bages y Súria, en la comarca del Bages (Barcelona), sale al mercado por 3,5 millones de euros a través del portal inmobiliario Idealista. La propiedad, comercializada por LM Finques, suma más de 11.000 metros cuadrados construidos entre edificaciones fabriles, viviendas y construcciones agrícolas, según recoge el anuncio de venta.

El conjunto se asienta junto a la carretera C-55, a la derecha del río Cardener, y conserva la estructura típica de las colonias industriales catalanas que proliferaron entre finales del siglo XIX y principios del XX. Según informa Idealista, visto desde el aire, el complejo parece más un pequeño pueblo privado que una finca convencional, con calles interiores, construcciones de piedra, antiguas viviendas obreras y amplios espacios industriales.

PUBLICIDAD

La historia del enclave se remonta a 1875, cuando Joaquim Torrents i Fuster, propietario del ‘mas’ de Antius, levantó las primeras instalaciones. Según recoge Regió7, la colonia llegó a albergar cerca de 150 trabajadores en los años 60, ya bajo el grupo Manufacturas y Industrias Téxtiles Agrupadas SA (MITASA), antes de que la crisis del sector textil redujera progresivamente su actividad hasta el cierre definitivo.

Espacio para vivir, cultivar y una fábrica con fuente de energía propia

El anuncio publicado por LM Finques en su página web detalla cuatro grandes áreas dentro de la finca. La masía principal, de 1.260 metros cuadrados, fue la antigua residencia de los propietarios y conserva el carácter propio de la arquitectura rural catalana, con grandes espacios interiores susceptibles de rehabilitación para uso residencial, hotelero o institucional. La construcción cuenta además con una fuente natural propia que suministra agua de forma continua y permite el riego de los cultivos adyacentes.

PUBLICIDAD

Una señal en una columna de ladrillo al lado de la verja que da entrada de la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)
Una señal al lado de la entrada de la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)

A pocos metros se encuentra el Hostal Nou, una segunda masía de 250 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y rodeada de campos de cultivo. Dispone de un cobertizo agrícola de 120 metros cuadrados, apto para almacenamiento, maquinaria o actividades ganaderas.

La zona conocida como La Fábrica concentra el grueso del patrimonio industrial del conjunto. Su edificio principal, de 7.500 metros cuadrados, reúne cuatro viviendas integradas en el propio complejo y una capacidad de reconversión para usos logísticos o productivos según la normativa vigente. A su alrededor, una veintena de viviendas adicionales, históricamente vinculadas a la actividad fabril y dispuestas a modo de colonia residencial obrera, completan este núcleo. El recinto conserva también un salto de agua canalizada procedente del canal del Cardener, recurso que en su día abastecía de energía el complejo y que el anuncio de venta señala como un elemento de valor añadido para futuros usos.

En cuanto al terreno, las 144 hectáreas totales se dividen en 29 de cultivo, aptas para diversos tipos de explotación agrícola, y 115 de bosque, que aportan privacidad, valor ecológico y potencial para actividades forestales o de ocio al aire libre.

Del pasado industrial a la explotación turística o comunidad autosuficiente

De acuerdo con Idealista, el Bages fue uno de los grandes polos industriales del interior de Cataluña gracias al textil, la minería y la actividad agrícola, y muchas de las colonias que surgieron en ese período acabaron abandonadas con el paso de las décadas, aunque algunas sobrevivieron reconvertidas en espacios residenciales o patrimoniales. Regió7 sitúa a Antius dentro de ese conjunto de colonias que proliferaron en las orillas del Llobregat y el Cardener en toda la región central.

La fachada de una de las viviendas en la Colonia Antius, en Bages (Barcelona).
La fachada de una de las viviendas en la Colonia Antius, en Bages (Barcelona). (LM Finques)

El anuncio de Idealista no fija un proyecto concreto para el complejo, pero enumera un amplio abanico de posibilidades: turismo rural o complejo hotelero, explotación agrícola y forestal, rehabilitación patrimonial, centro educativo o de bienestar, inversiones industriales o mixtas, y proyectos de coliving o comunidad autosuficiente. Aunque también pueden resultar interesantes para inversores particulares, operaciones de esta escala suelen despertar interés entre inversores turísticos, grupos hoteleros y patrimonios familiares que buscan transformar antiguos complejos industriales en hoteles boutique, espacios para eventos o retiros corporativos.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioViviendaVivienda EspañaCataluñaBarcelonaTurismo Rural EspañaCasas RuralesEspaña-EconomiaEspaña-Sociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elisabeth de Bélgica se gradúa en Harvard arropada por los reyes Felipe y Matilde y con un año sabático en mente

La futura reina recibe este jueves su diploma en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Gracias a su formación es una heredera discreta, brillante y cada vez más preparada para el trono

Elisabeth de Bélgica se gradúa en Harvard arropada por los reyes Felipe y Matilde y con un año sabático en mente

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

Ainhoa Vila, psicóloga: “Darlo todo no te garantiza que una persona se vaya a quedar”

La experta señala que estas dinámicas de entrega total acaban destruyendo la autoestima

Ainhoa Vila, psicóloga: “Darlo todo no te garantiza que una persona se vaya a quedar”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La Aemet activa los avisos por calor en estas regiones: “Hablamos de temperaturas propias de lo más cálido del verano, de la canícula”

Los meteorólogos no vislumbran el fin de este repunte térmico que ha provocado noches tropicales y han dejado el mercurio por encima de los 38 grados en el sur de España

La Aemet activa los avisos por calor en estas regiones: “Hablamos de temperaturas propias de lo más cálido del verano, de la canícula”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

El puzle judicial del PSOE: cómo el ‘caso Leire Díez’ ha terminado conectando con Koldo, hidrocarburos, Aldama y las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez

El registro de la casa en Mallorca de Simón Verhoeven, el empresario implicado en la trama Plus Ultra: dos lingotes de oro, relojes o joyas

Comienza el juicio a David Sánchez, el “hermanito” músico de Pedro Sánchez: las acusaciones piden cárcel y la Fiscalía no ve nada

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Jubilarse con 710 euros de pensión y pagar el alquiler: la pesadilla que viven las empleadas del hogar mayores

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista