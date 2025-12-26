España Cultura

Los creadores de ‘Stranger Things’ detallan todas las referencias presentes en la última temporada: de ‘Hijos de los hombres’ a ‘Minority Report’

Los hermanos Duffer desgranan cada una de las influencias visuales que se encuentran presentes en la tanda de episodios final que se ha emitido por el momento en Netflix

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El estreno de la temporada final de Stranger Things ha traído consigo una nueva oleada de homenajes y referencias culturales. Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie para Netflix, han desvelado cómo se han apoyado en una serie de inspiraciones tanto evidentes como soterradas para concebir el ambiente, la narrativa visual y los recursos técnicos de los primeros cuatro episodios de la última temporada, según han detallado en una entrevista reciente.

La inclusión de guiños a la cultura popular de los años setenta y ochenta ha sido una constante en la serie, logrando atraer a varias generaciones. Entre los referentes que la han acompañado desde sus inicios figuran Stephen King, Steven Spielberg y John Carpenter. Sin embargo, en cada nueva temporada los Duffer incorporan además un repertorio renovado de fuentes, algunas más explícitas y otras más sutiles, con el fin de perfilar los temas o la ejecución técnica de cada episodio. Así lo han explicado los propios creadores al hablar sobre el proceso creativo de la última tanda de capítulos.

En el cuarto episodio, la acción se centra en el rescate de un grupo de niños retenidos en un campamento militar. La operación pronto se frustra por el ataque de los Demogorgones, lo que obliga a una huida liderada por el personaje de Mike (Finn Wolfhard). Para trazar el ritmo y la puesta en escena de esta secuencia, los Duffer han reconocido que recurrieron a la famosa toma con cámara al hombro de Hijos de los hombres, la película de Alfonso Cuarón estrenada en 2006. Según ha contado Ross Duffer, “hay un momento en el que Finn se asoma y es testigo del caos al otro lado. En Hijos de los hombres, Clive Owen observa desde detrás de unos escombros y, cuando estalla la explosión y el humo se disipa, aprovecha para moverse. Es idéntico a lo que hemos hecho nosotros”.

Joe Keery, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Maya Hawke, Natalia Dyer, y Winona Ryder en 'Stranger Things: Season 5' Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Las limitaciones técnicas impidieron que la escena pudiera rodarse en una sola toma real, como detalla Matt Duffer: “Tuvimos que unir distintas tomas porque estábamos trabajando con menores durante la noche y disponíamos de muy poco tiempo con ellos. Además, la secuencia implicaba muchas acrobacias”.

Referencias estéticas en los monstruos

Los episodios más recientes han dado protagonismo de nuevo a Will (Noah Schnapp), quien sufre visiones en las que presencia los ataques de los Demogorgones a través de sus propios ojos. El aspecto de estas visiones se ha modelado a partir de dos influencias principales: por un lado, la película Terroríficamente muertos (1987) de Sam Raimi, donde la cámara adopta la perspectiva de una fuerza malévola al atravesar el bosque. En ‘Evil Dead 2’ cada vez que ves esa visión, sacude al espectador”, ha asegurado Ross Duffer. “Queríamos provocar esa misma sacudida y sensación de vértigo”.

La segunda inspiración corresponde al uso del desenfoque en los bordes para las visiones en la cinta de Spielberg Minority Report (2002), recurso que establece visualmente que el personaje presencia un crimen inminente. Según Ross Duffer, “cuando se abusa de los filtros o de los cambios de color para diferenciar la narrativa principal, puede resultar ridículo enseguida. En esa película, sin embargo, la técnica fue pionera y para nosotros resultó una referencia sencilla y eficaz en el desarrollo visual”.

Millie Bobby Brown en 'Stranger Things' (Netflix)

El antagonista central de la temporada, Henry Creel (o Vecna en su faceta más monstruosa), ejerce su poder reteniendo las mentes de niños como Max (Sadie Sink) y Holly (Nell Fisher) en un universo alternativo construido dentro de sus propios recuerdos. La necesidad de distinguir visualmente estos mundos ha llevado inicialmente a los creadores a ensayar con una estética tipo El mago de Oz o Cantando bajo la lluvia. Sin embargo, Matt Duffer ha explicado que “parecía demasiado estilizado”. Para elegir la paleta cromática de estos escenarios, han recurrido a la obra del director francés Jacques Demy, en concreto a la musical Piel de asno (1970), con Catherine Deneuve, de la que han extraído la tonalidad característica del bosque: “El verde de los árboles tiene un matiz muy particular. No es un color luminoso, pero transmite una vegetación exuberante que nos ha resultado interesante”.

La idea de la prisión construida a partir de los recuerdos encuentra su origen en una referencia mucho más críptica: La fórmula mágica, película canadiense para televisión de 1985. Los Duffer han reconocido que en su infancia alquilaban la cinta en la biblioteca y la veían repetidamente. En este filme, los mundos alternativos se manifiestan dentro de pinturas hiperrealistas hechas por un artista perturbado que secuestra niños; estas pinturas (en las que los niños pueden entrar físicamente) siempre muestran la figura de su perro. “Es una de esas películas infantiles realmente turbadoras que se viven como un sueño y que te preguntas si ha existido de verdad”, ha relatado Matt Duffer en tono humorístico. “Hay incluso foros en Internet de personas que, de adultos, descubren que otros pasaron por el mismo trauma viendo esa película”, ha indicado en la entrevista, recogida por The New York Times.

Las influencias de los años ochenta en la acción

Una vez que el grupo averigua quién será la próxima víctima del Demogorgon, improvisan una serie de trampas caseras para enfrentarse al monstruo. Matt Duffer ha afirmado que “no entiende por qué las trampas caseras estaban tan de moda en los ochenta”, citando Pesadilla en Elm Street (1984) como referente. “Eso era algo que teníamos muchas ganas de plasmar”, ha añadido. Ross Duffer ha subrayado, en la misma conversación, “el atractivo de una trampa hecha a mano que, como en estas películas, siempre funciona a la perfección”. En la cinta protagonizada por Nancy (Heather Langenkamp), el personaje consigue montar sus artilugios improvisados con extrema rapidez.

'Stranger Things 5' (Créditos: Netflix)

En un paralelismo directo, Nancy de Stranger Things (Natalia Dyer) también recurre al fuego para defenderse del Demogorgon, al igual que su homónima en Pesadilla en Elm Street hacía con Freddy Krueger (interpretado por Robert Englund). El arsenal se expande con globos de agua con forma de granada, cargados de acetona, utilizados por los niños de Hawkins contra el monstruo. Los Duffer vieron algo semejante en Jóvenes ocultos (1987), filme en el que los personajes emplean pistolas de agua y una bañera llena de agua bendita. “Queríamos utilizar Super Soakers, pero no existían en aquella época”, ha indicado Matt Duffer. Por ello, optaron por las granadas de la época, aunque, como ha añadido Ross Duffer, “ya no se pueden comprar y tuvimos que recrearlas digitalmente en postproducción. Quizá hoy ya no resultan apropiadas”.

Las referencias al videojuego, un rasgo diferencial

El episodio cuatro incluye una acción protagonizada por Once (Millie Bobby Brown), que utiliza nuevas capacidades físicas sobrehumanas para infiltrarse en una base militar. Los hermanos Duffer han explicado que la inspiración para ‘coreografiar’ sus movimientos proviene de videojuegos como Sekiro: Shadows Die Twice (2019). “Las imágenes de Sekiro saltando de un tejado a otro son innumerables”, ha dicho Matt Duffer. “En cuanto Eleven desarrolló esta habilidad, supimos que necesitábamos recrear una secuencia así”. Ross Duffer ha subrayado, en la misma entrevista, que, aunque se suele preguntar a ambos por las referencias cinematográficas, los videojuegos han tenido tanto peso en la estética de la serie: “Matt y yo somos aficionados a los videojuegos, así que recurrimos a ellos con la misma frecuencia que a las películas”.

Con este repaso a los orígenes de las influencias presentes en la última temporada, los hermanos Duffer han vuelto a dejar constancia de cómo integran diversas capas culturales (desde filmes clásicos y de culto hasta videojuegos modernos) en la creación de Stranger Things para configurar algo único.

