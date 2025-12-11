España Cultura

Primer vistazo a la próxima película de Steven Spielberg con un enigmático mensaje: “Todo será revelado”

Algunos misteriosos carteles han aparecido mientras que el primer adelanto se podrá ver en cines con el estreno de la nueva película de ‘Avatar’

Steven Spielberg prepara una película
Steven Spielberg prepara una película sobre alienígenas

Una pareja de pájaros azules observa desde lo alto de Times Square mientras el bullicio urbano se detiene para admirar una valla publicitaria peculiar. El singular póster representa un ave, posiblemente un arrendajo azul, con un ojo invertido en el centro y la frase inquietante: “All Will Be Disclosed (Todo será revelado)”. Así empezó a difundirse, según medios especializados, el primer vistazo de la nueva película de Steven Spielberg, un proyecto rodeado de secretismo y expectación, cuyo estreno está previsto para el 15 de mayo de 2026.

La información fue confirmada por publicaciones oficiales y replicada por diversos portales como ComicBookMovie. El filme, que marca el regreso de Spielberg al género de ciencia ficción que tantas veces impulsó su carrera, nació de una idea original del propio director y cuenta con el guion de David Koepp, colaborador habitual tras títulos como Parque Jurásico y La guerra de los mundos. La producción comenzó sin revelar detalles concretos del argumento, alimentando las especulaciones y el interés del público.

Entre los primeros datos verificados destaca el elenco, con la presencia de Emily Blunt (conocida por su papel en Un lugar tranquilo), Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell. Esta selección de intérpretes une experiencia, fama y versatilidad, una estrategia habitual en los proyectos más importantes de Spielberg, según informaron portales especializados. El guion a cargo de Koepp promete mantener la tensión, considerando sus previas colaboraciones exitosas con el cineasta.

El interés mundial se multiplicó ayer cuando, según publicó ComicBookMovie, varios transeúntes notaron enormes vallas en Times Square mostrando la primera imagen conceptual de la película. La presencia del póster, así como la aparición del slogan enigmático, rápidamente generó debate en redes sociales y medios del sector, que destacaron la ausencia de información sobre la trama o el enfoque narrativo. Se especula que el filme podría titularse Disclosure, aunque ninguna fuente oficial ha ratificado el nombre. Algunos señalan que el título evoca el thriller de 1994 protagonizado por Michael Douglas, mientras que otros resaltan que podría tratarse de un guiño a la temática de revelaciones y misterios propios del género de los OVNIs. Hasta ahora, Spielberg y la producción han optado por el silencio.

Imagen de Times Square con
Imagen de Times Square con el cartel de la próxima película de Spielberg

Alienígenas con los Na’vi

Otra pista relevante surgió en la inauguración de la Steven Spielberg Theater, donde un grupo selecto pudo ver avances inéditos del filme. Asistentes y analistas han asegurado que la atmósfera de misterio se mantuvo, pues sólo se proyectaron fragmentos breves y ninguna sinopsis oficial fue compartida. Fue durante este evento cuando se reafirmó la fecha de estreno para mayo de 2026 y la promesa de que el primer tráiler completo se revelará junto al lanzamiento de Avatar: Fuego y ceniza el 19 de diciembre.

El regreso de Steven Spielberg al género de ciencia ficción remite al núcleo de su filmografía. Tras consolidarse con Tiburón, el cineasta se asoció a historias de otros mundos con obras como E.T. El extraterrestre y Encuentros en la tercera fase, continuando décadas después con títulos como Minority Report o Inteligencia Artificial. Su último acercamiento al género, Ready Player One, recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla, aunque fue calificada como una decepción a nivel de impacto global, informó la prensa estadounidense.

Pocos realizadores, según medios internacionales, logran aún movilizar tanta atención solo con anunciar un nuevo rodaje. El misterio que envuelve esta producción, alimentado por la falta de filtraciones sobre la trama, la naturaleza simbólica de su primer cartel y la elección de colaboradores recurrentes, fortalece la expectativa de que Spielberg pretende sorprender de nuevo a públicos de todo el mundo. El próximo avance oficial tiene fecha, cuando el primer tráiler acompañe el estreno de Avatar: Fuego y ceniza. Hasta entonces, detalles clave —como el título definitivo y sinopsis oficial— permanecen bajo llave, reforzando la promesa de que pronto “todo será revelado”.

