España Cultura

Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

Repasamos algunas de las películas que se basan en libros que podremos ver tanto en cines como en streaming en los siguientes meses

Guardar
Google icon
Algunas películas basadas en libros que podremos ver en los próximos meses: de 'Dune 3' a 'La Odisea', pasando por 'La bola negra' o lo nuevo de Ridley Scott.
Algunas películas basadas en libros que podremos ver en los próximos meses: de 'Dune 3' a 'La Odisea', pasando por 'La bola negra' o lo nuevo de Ridley Scott.

Todavía queda mucho 2026 por recorrer y las adaptaciones literarias marcarán buena parte de los estrenos de cine y plataformas en lo que queda de año.

El calendario estadounidense incluye títulos como la nueva versión de Masters of the Universe en junio, La Odisea de Christopher Nolan el 17 de julio y títulos para Netflix como The Whisper Man el 28 de agosto, por poner solo unos ejemplos que ahora analizaremos.

PUBLICIDAD

Y es que, en los próximos meses llegarán a salas y ‘streaming’ novelas que nos llevan de clásicos como Jane Austen, nuevas reinas del ‘bestsellers’ como Collen Hoover o Premios Nobel de Literatura como Kazuo Hishiguro, así como franquicias como Dune y Los juegos del hambre.

Está claro que tanto los grandes estudios, como las plataformas muestran una continuidad en el modelo a la hora de trasladar los libros al cine o las series.

PUBLICIDAD

Cómo arranca la agenda de verano

La agenda de verano arranca con el estreno en junio de una nueva versión de Masters of the Universe, basada en cómics y en la línea de figuras de acción de Mattel. La producción tiene como protagonistas a Nicholas Galitzine y Camila Mendes y está dirigida por Travis Knight, responsable de la maravillosa película de animación Kubo y las dos cuerdas mágicas.

Tráiler de 'La Odisea', de Christopher Nolan.

El 17 de julio llegará a cines la ‘esperadísima’ La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. La película adapta el poema atribuido a Homero y cuenta con Matt Damon como Odiseo y Anne Hathaway como Penélope, con un reparto coral que incluye a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y un largo etcétera.

Hacia el final del verano, Netflix prevé lanzar el 28 de agosto The Whisper Man, adaptación del ‘superventas’ de Alex North. El elenco incluye a Adam Scott, Robert De Niro y Michelle Monaghan, con dirección de James Ashcroft. La trama sigue a un escritor viudo que, tras el secuestro de su hijo, retoma el vínculo con su padre, ‘exdetective’, mientras investigan un posible nexo con un asesino en serie apodado ‘El susurrador’.

Robert de Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan en 'The Whisper Man' (Netflix)
Robert de Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan en 'The Whisper Man' (Netflix)

Además, lo nuevo de Ridley Scott, La constelación del perro, basada en una novela de Peter Heller sobre un virus que aniquila prácticamente a toda la población y en cuyo reparto encontramos a Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley.

La rentrée otoñal

En septiembre se presentará una nueva adaptación de Sentido y sensibilidad, de Jane Austen, con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles junto a George McKay, dirigida por Georgia Oakley (Blue Jeans).

Y el 11 de septiembre llegará la secuela tardía de Prácticamente magia, basada en The Book of Magic de Alice Hoffman. Nicole Kidman y Sandra Bullock retomarán sus papeles, junto a Dianne Wiest y Stockard Channing, dirigidas por Susanne Bier.

Anne Hathaway protagoniza en 'Verity', que se estrenará el próximo 2 de octubre
Anne Hathaway protagoniza en 'Verity', que se estrenará el próximo 2 de octubre

En el último trimestre, uno de los lanzamientos principales será thriller Verity. La sombra de un engaño, basada en la novela de Colleen Hoover (la autora de Romper el círculo), con estreno en cines el 2 de octubre. Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett encabezan el reparto.

El 23 de octubre se estrenaría Klara y el Sol, adaptación de la novela del Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams, en la que una familia compra a una niña robot que comienza a tener sentimientos. De Ishiguro también se estrenará el 26 de julio Pálida luz en las colinas, del director japonés Kei Ishikawa.

Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (Captura de tráiler oficial)
Elle Fanning en 'Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'

Para el cierre de 2026 aparecen dos franquicias con actores conocidos: una nueva entrega de Los juegos del hambre, titulada Amanecer en la cosecha, y Dune: Parte 3, dirigida por Denis Villeneuve. Esa película retomará la narración con un salto temporal, cerrará la espectacular trilogía e incorporará nuevas caras, entre ellas la de Robert Pattinson.

Adaptaciones en español

En nuestro país, con el sello Netflix, el próximo 29 de mayo se estrenará en salas, y más tarde en la plataforma, La desconocida, basada en la novela escrita por el tándem formado por Rosa Montero y Oliver Bruc, que cuenta con Candela Peña y Ana Rujas en el reparto y se trata de un policíaco de alto voltaje.

Las novelas románticas de Alice Kellen primero se verán en cines con Todo lo que nunca fuimos, protagonizada por Maxi Iglesias y Margarita Corceiro y después en formato serie en Netflix con Mapa de los anhelos, creada por Ramón Campos y Gemma Ferraté, que llegará el 17 de julio a la plataforma.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra'
Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

Del escritor Ramiro Pinilla se adapta Las ciegas hormigas, producción vasca a medio camino entre el drama histórico y el thriller de supervivencia que cuenta en el reparto con Urko Olazabal e Itziar Ituño.

La gran triunfadora del Festival de Cannes, La bola negra, de Los Javis, también está basada no solo en las páginas de una novela no acabada de Federico García Lorca, sino también en la obra La piedra oscura, del dramaturgo Alberto Conejero.

En el ámbito latinoamericano se espera la segunda parte de Cien años de soledad y la miniserie de terror sobrenatural Mis muertos tristes, basada en varios relatos de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín, ambas pertenecientes a Netflix.

Temas Relacionados

Anne HathawayLos JavisJacob ElordiRidley ScottChristopher NolanLa OdiseaDuneLibrosCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Torrente presidente’ llega a Netflix: cuándo es la fecha oficial en la que el ‘taquillazo del año’ podrá verse en la plataforma

La película de Santiago Segura ya ha confirmado su estreno en ‘streaming’, tras un más que exitoso paso por las carteleras españolas

‘Torrente presidente’ llega a Netflix: cuándo es la fecha oficial en la que el ‘taquillazo del año’ podrá verse en la plataforma

Final explicado de ‘The Mandalorian and Grogu’: cómo termina la nueva aventura de ‘Star Wars’ y qué camino tomará en el futuro

La primera película de la saga en años cierra con un sorprendente giro que podría ser clave para la franquicia

Final explicado de ‘The Mandalorian and Grogu’: cómo termina la nueva aventura de ‘Star Wars’ y qué camino tomará en el futuro

La historia real de una mujer que casi pierde la custodia de su hijo por ser lesbiana: “Cruda y visceral”

Ha llegado a la cartelera la adaptación de la novela homónima de Constance Debré, en la que la escritora narra su lucha contra el sistema francés

La historia real de una mujer que casi pierde la custodia de su hijo por ser lesbiana: “Cruda y visceral”

El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

El 22 de junio aterrizará en HBO Max una nueva tanda de episodios basada en el universo de George R.R. Martin que promete ser más espectacular que nunca

El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

Las 12 mejores novelas negras del año para fichar en la Feria del Libro de Madrid: de Carlos Zanón al thriller de la Premio Nobel Han Kang

Recopilamos algunos de los mejores libros que se han editado este año y que se inscriben dentro del género policíaco

Las 12 mejores novelas negras del año para fichar en la Feria del Libro de Madrid: de Carlos Zanón al thriller de la Premio Nobel Han Kang
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

Última hora del caso Plus Ultra, en directo: Marlaska acusa al PP de “utilizar a la Policía y la Guardia Civil” para “investigar” al PSOE: “Saben demasiado”

El juez ve indicios de que la abogada de Koldo ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para intentar cambiar su declaración sobre los pagos en Ferraz: “Esta se vende”

La Audiencia Nacional investiga si Santos Cerdán usó dinero del PSOE para “atacar” las causas abiertas del partido

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cerdán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

ECONOMÍA

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

DEPORTES

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme