Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

Algunas películas basadas en libros que podremos ver en los próximos meses: de 'Dune 3' a 'La Odisea', pasando por 'La bola negra' o lo nuevo de Ridley Scott.

Todavía queda mucho 2026 por recorrer y las adaptaciones literarias marcarán buena parte de los estrenos de cine y plataformas en lo que queda de año.

El calendario estadounidense incluye títulos como la nueva versión de Masters of the Universe en junio, La Odisea de Christopher Nolan el 17 de julio y títulos para Netflix como The Whisper Man el 28 de agosto, por poner solo unos ejemplos que ahora analizaremos.

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Y es que, en los próximos meses llegarán a salas y ‘streaming’ novelas que nos llevan de clásicos como Jane Austen, nuevas reinas del ‘bestsellers’ como Collen Hoover o Premios Nobel de Literatura como Kazuo Hishiguro, así como franquicias como Dune y Los juegos del hambre.

Está claro que tanto los grandes estudios, como las plataformas muestran una continuidad en el modelo a la hora de trasladar los libros al cine o las series.

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Cómo arranca la agenda de verano

La agenda de verano arranca con el estreno en junio de una nueva versión de Masters of the Universe, basada en cómics y en la línea de figuras de acción de Mattel. La producción tiene como protagonistas a Nicholas Galitzine y Camila Mendes y está dirigida por Travis Knight, responsable de la maravillosa película de animación Kubo y las dos cuerdas mágicas.

Tráiler de 'La Odisea', de Christopher Nolan.

El 17 de julio llegará a cines la ‘esperadísima’ La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. La película adapta el poema atribuido a Homero y cuenta con Matt Damon como Odiseo y Anne Hathaway como Penélope, con un reparto coral que incluye a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y un largo etcétera.

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Hacia el final del verano, Netflix prevé lanzar el 28 de agosto The Whisper Man, adaptación del ‘superventas’ de Alex North. El elenco incluye a Adam Scott, Robert De Niro y Michelle Monaghan, con dirección de James Ashcroft. La trama sigue a un escritor viudo que, tras el secuestro de su hijo, retoma el vínculo con su padre, ‘exdetective’, mientras investigan un posible nexo con un asesino en serie apodado ‘El susurrador’.

Robert de Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan en 'The Whisper Man' (Netflix)

Además, lo nuevo de Ridley Scott, La constelación del perro, basada en una novela de Peter Heller sobre un virus que aniquila prácticamente a toda la población y en cuyo reparto encontramos a Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley.

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La rentrée otoñal

En septiembre se presentará una nueva adaptación de Sentido y sensibilidad, de Jane Austen, con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles junto a George McKay, dirigida por Georgia Oakley (Blue Jeans).

Y el 11 de septiembre llegará la secuela tardía de Prácticamente magia, basada en The Book of Magic de Alice Hoffman. Nicole Kidman y Sandra Bullock retomarán sus papeles, junto a Dianne Wiest y Stockard Channing, dirigidas por Susanne Bier.

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Anne Hathaway protagoniza en 'Verity', que se estrenará el próximo 2 de octubre

En el último trimestre, uno de los lanzamientos principales será thriller Verity. La sombra de un engaño, basada en la novela de Colleen Hoover (la autora de Romper el círculo), con estreno en cines el 2 de octubre. Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett encabezan el reparto.

El 23 de octubre se estrenaría Klara y el Sol, adaptación de la novela del Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams, en la que una familia compra a una niña robot que comienza a tener sentimientos. De Ishiguro también se estrenará el 26 de julio Pálida luz en las colinas, del director japonés Kei Ishikawa.

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Elle Fanning en 'Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'

Para el cierre de 2026 aparecen dos franquicias con actores conocidos: una nueva entrega de Los juegos del hambre, titulada Amanecer en la cosecha, y Dune: Parte 3, dirigida por Denis Villeneuve. Esa película retomará la narración con un salto temporal, cerrará la espectacular trilogía e incorporará nuevas caras, entre ellas la de Robert Pattinson.

Adaptaciones en español

En nuestro país, con el sello Netflix, el próximo 29 de mayo se estrenará en salas, y más tarde en la plataforma, La desconocida, basada en la novela escrita por el tándem formado por Rosa Montero y Oliver Bruc, que cuenta con Candela Peña y Ana Rujas en el reparto y se trata de un policíaco de alto voltaje.

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Las novelas románticas de Alice Kellen primero se verán en cines con Todo lo que nunca fuimos, protagonizada por Maxi Iglesias y Margarita Corceiro y después en formato serie en Netflix con Mapa de los anhelos, creada por Ramón Campos y Gemma Ferraté, que llegará el 17 de julio a la plataforma.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

Del escritor Ramiro Pinilla se adapta Las ciegas hormigas, producción vasca a medio camino entre el drama histórico y el thriller de supervivencia que cuenta en el reparto con Urko Olazabal e Itziar Ituño.

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La gran triunfadora del Festival de Cannes, La bola negra, de Los Javis, también está basada no solo en las páginas de una novela no acabada de Federico García Lorca, sino también en la obra La piedra oscura, del dramaturgo Alberto Conejero.

En el ámbito latinoamericano se espera la segunda parte de Cien años de soledad y la miniserie de terror sobrenatural Mis muertos tristes, basada en varios relatos de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín, ambas pertenecientes a Netflix.