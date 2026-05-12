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Si te gustó ‘Westworld’, no puedes perderte esta joya de ciencia ficción del creador de ‘Perdidos’: “La mejor serie de su género desde ‘Expediente X’”

La ficción creada por J.J. Abrams se ha convertido en una de las grandes series de culto de la ciencia ficción televisiva

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Imagen de 'Fringe (Al límite)'.
Imagen de 'Fringe (Al límite)'.

Los fans de Westworld están de enhorabuena. Warner Bros. prepara una nueva película basada en el clásico de Michael Crichton, cinta estrenada en 1973 y que seguía a un grupo de visitantes atrapados en un gigantesco parque temático habitado por robots. Lo que comenzaba como unas vacaciones futuristas terminaba convirtiéndose en una pesadilla cuando estos robots empezaban a fallar y se convertían en una amenaza.

Detrás del proyecto estará David Koepp, uno de los guionistas más importantes del cine comercial de las últimas décadas y responsable de títulos como Jurassic Park, Spider-Man (2002) o Misión: Imposible. Según ha adelantado Deadline, el escritor regresará directamente al material original de Crichton para esta nueva adaptación, dejando a un lado la serie de cuatro temporadas creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan para HBO. Estrenada en 2016 y finalizada en 2022, la ficción que protagonizaron Evan Rachel Wood, Ed Harris y Jeffrey Wright, planteaba temas como inteligencia artificial avanzada, la conciencia sobre IA, el libre albedrío y los límites entre humanos y máquinas.

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Precisamente por eso hay una serie imprescindible para cualquiera que disfrutara con sus misterios: Fringe (Al límite en España), disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+.

Westworld 1973
Imagen de 'Westworld' (1973).

Estrenada en 2008 y creada por J.J. Abrams, quien fue uno de los productores ejecutivos de la serie de 2016 —y uno de los responsables de Perdidos— junto a Alex Kurtzman y Roberto Orci, la ficción se ha convertido en una de las obras de culto más importantes de la ciencia ficción televisiva reciente.

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Disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+

La serie sigue a Olivia Dunham, una agente de la División Fringe del FBI especializada en casos inexplicables, a menudo relacionados con un universo paralelo. Para resolverlos cuenta con la ayuda del brillante y excéntrico Walter Bishop y de su hijo Peter.

A lo largo de sus cinco temporadas y 100 episodios —emitidis entre 2008 y 2013—, Fringe fue ampliando poco a poco su universo y pasando de clásicos casos autoconclusivos a una trama mucho más ambiciosa sobre dimensiones alternativas. Anna Torv lideró el reparto como Olivia Dunham, mientras que John Noble dio vida a Walter Bishop. A su lado estaba Joshua Jackson como Peter Bishop, el escéptico hijo del científico.

Las valoraciones actuales reflejan el prestigio que la serie ha ganado con el tiempo. En Rotten Tomatoes, el cómputo general de la serie mantiene un 91% de aprobación por parte de la crítica y un 85% de valoración de la audiencia.

Westworld es un parque de atracciones futurista y controlado por alta tecnología y sus instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana, y gracias a ellos los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos. (HBO Max)

De hecho, The New York Times llegó a definirla como “la mejor serie de su género desde Expediente X, serie de ficción estrenada en 1993 que seguía los casos inusuales que investigan dos agentes del FBI, clasificados como “expedientes X”. La serie tuvo 11 temporadas y lanzó a la fama a sus protagonistas, David Duchovny y Gillian Anderson.

En su crítica sobre la última temporada, el periódico destacó precisamente cómo Fringe había conseguido mantener una narrativa compleja —con universos paralelos, cambios de líneas temporales y viajeros del tiempo— sin perder nunca el foco en sus personajes principales. El texto también elogiaba la capacidad de la serie para combinar “una narración ambiciosa con energía pulp de serial de sábado por la tarde”, algo que, según el diario, ni Perdidos ni Expediente X habían logrado mantener en sus etapas finales.

A lo largo de su recorrido, Fringe también recibió numerosos reconocimientos, especialmente por las interpretaciones de su reparto. John Noble ganó el Critics’ Choice Television Award a mejor actor secundario por su aclamado papel como Walter Bishop, mientras que la serie fue nominada a varios premios Saturn Awards —especializados en ciencia ficción, fantasía y terror—, donde consiguió varios galardones, incluido el de mejor serie de televisión de difusión nacional.

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