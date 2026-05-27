El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de Estados Unidos, Benjamín León, durante un acto de Nueva Economía Fórum, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha advertido este miércoles al Gobierno español de que debe actuar con mucha cautela a medida que intensifica sus relaciones con China para mantenerla al margen de sectores críticos como los datos, la defensa y las telecomunicaciones, en los que Pekín busca imponerse.

El diplomático ya había advertido en febrero sobre su preocupación por la adjudicación de contratos públicos a empresas que colaboran con Huawei, el gigante tecnológico chino que, según Washington, supone “un riesgo inaceptable” para la seguridad nacional de Estados Unidos. “No creo que llegue al nivel de la seguridad que España y Estados Unidos intercambiamos (información)”, dijo.

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“Veo que están empezando a penetrar las áreas críticas y España tiene que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque eso sí es peligroso. China busca dominar tecnologías críticas, utiliza prácticas comerciales desleales y coerción económica para ampliar su influencia estratégica. Y eso representa riesgos reales para nuestras cadenas de suministro, nuestra investigación y nuestra seguridad”, expresó.

Las bases de Rota y Morón frustran a Trump

La negativa de España a elevar al 5% del PIB su gasto en defensa y a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en la operación militar de Estados Unidos contra Irán motivó la “frustración” del presidente Donald Trump, ha asegurado también el embajador estadounidense.

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León situó el origen del choque en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. Allí, según explicó, todos los aliados acordaron pasar del 2% al 5% del PIB en gasto militar, pero “España es el único Gobierno que ha dicho que no va a cumplir lo que dijo en esa reunión que dijo que iba a cumplir”.

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

El embajador vinculó esa discrepancia con un segundo episodio: la negativa del Gobierno español a permitir a Washington utilizar las bases de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla, para la operación militar lanzada el pasado 28 de febrero contra Irán. Afirmó que esos hechos alimentaron “un poco más” el malestar de Trump.

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Preguntado sobre una eventual retirada total o parcial de tropas estadounidenses de las dos bases en territorio español, León evitó fijar una posición. Respondió que “la única persona” que puede contestar a esa cuestión es Trump, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Escéptico sobre una posible visita de Trump

León insistió en que las diferencias no afectan la relación entre los pueblos español y estadounidense. Remarcó que el vínculo entre ambos se remonta a 250 años, hasta la independencia de Estados Unidos, y sostuvo que perdurará pese al conflicto actual. También atribuyó a Trump una distinción entre el Gobierno español y la sociedad española. “No es nada contra el pueblo español, es contra el Gobierno y creo que tiene razón”, afirmó el embajador.

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El diplomático defendió el aumento del gasto militar con el argumento de que las amenazas actuales son mayores que las de 2014, cuando la OTAN fijó el objetivo del 2%, una meta que España alcanzó ahora. Añadió que Europa debe estar preparada para defenderse y aseguró que Estados Unidos estará a su lado para garantizar la seguridad del “mundo democrático”.

Sobre una posible visita de Trump a España, León se mostró escéptico y dijo que no se hicieron gestiones por parte del Gobierno. “Si el presidente no me ha recibido a mí no creo que esté invitando al presidente”, afirmó.

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