Kleber Mendonça Filho, director de ‘El agente secreto’: “Hablar de la dictadura brasileña de los 70 me servía para conectar con las ideas de extrema derecha actuales”

Entrevistamos al director, que estrena una de las grandes películas de la temporada de premios, un thriller político protagonizado por Wagner Moura

EL AGENTE SECRETO | Tráiler oficial |

El director brasileño Kleber Mendonça Filho se ha convertido en la sensación de la temporada de premios gracias a su película El agente secreto: mejor dirección y actor (Wagner Moura) en el Festival de Cannes; mejor película internacional y mejor actor, de nuevo, en los Globos de Oro, y podría ser la sorpresa en los próximos Oscar, donde está nominada en cuatro categorías.

El agente secreto se sitúa durante la dictadura militar brasileña, en concreto durante los carnavales de 1977. En ese contexto de jolgorio desenfrenado, un profesor universitario, Marcelo (Moura), huye de su pasado para reencontrarse con su hijo después de la muerte de su esposa, sin saber que dos sicarios lo buscan para matarlo.

Es un resumen que no se aproxima a la complejidad de una película repleta de capas, de texturas, de meandros dentro de una narración que mezcla de manera apoteósica los géneros a través de una estructura tan laberíntica como humana en la que el momento político y social se cuela por todos sus poros.

Wagner Moura en una de
Wagner Moura en una de las escenas de 'El agente secreto'. (Elástica y La Aventura)

“Hubo dos cosas que me impulsaron a hacer esta película”, cuenta Kleber Mendonça Filho a Infobae. “Trabajar con Wagner Moura y el desafío de hacer una película histórica que, de alguna manera, recogiera mis memorias personales de los años 70”.

Y es que, en realidad, el germen de El agente secreto se encuentra en el documental previo titulado Retratos fantasma, un viaje a través del tiempo de la ciudad de origen del director, Recife, la capital costera de Pernambuco y en la que manejó multitud de imágenes de archivo.

David contra Goliat

El cine de Mendonça Filho siempre ha sido muy político. En su ópera prima en el largometraje, Doña Clara, protagonizada por la mítica Sõnia Braga, una mujer madura que se enfrenta con uñas y dientes a una empresa que la intimidará para echarla de su casa para construir un proyecto urbanístico.

Después llegaría la inclasificable Bacurau, una mezcla entre ciencia ficción, espagueti-western, realismo mágico e, incluso, documental antropológico que en realidad se trataba de una alegoría a modo de fábula sobre la corrupción política y la pérdida de principios en un mundo en descomposición.

Una imagen de la salvaje
Una imagen de la salvaje 'Bacurau', de Kleber Mendoça Filho. (La Aventura)

Todas sus películas, también El agente secreto, hablan de lo mismo: de la lucha de los débiles contra los poderosos y la necesidad imperiosa de plantarle cara al sistema.

“Para mí estaba claro, desde el principio, que quería hablar de eso, de cómo se relacionan los 70, la dictadura, con el clima político de Brasil de los años de Bolsonaro, que fueron como un veneno para mi país. Afortunadamente, el pensamiento democrático está de vuelta”.

Un director alejado de convencionalismos

El director quería alejarse de los clichés de las películas históricas brasileñas en torno a la dictadura. “No quería introducir escenas de electroshock, de tortura, de violaciones a mujeres. Para mí era más sugerente poner a un hombre muerto en una gasolinera y que la policía ni siquiera se interese por él para sacarle el dinero a otro ciudadano y demostrar así su corrupción”, dice.

En efecto, el cine de Kleber Mendonça Filho no es convencional, afortunadamente. En El agente secreto hay fragmentos en clave de cine de terror en los que una pierna amputada que ha sido devorada por un tiburón siembra el terror en las calles. “No me gusta que me digan que hago cine político o social cuando en la película hay una pierna zombie asesina”, ríe. “En serio, creo que en Recife somos muy irreverentes, nos gustan esas mezclas imposibles y, en realidad, esa parte está sacada de un hecho real alrededor de la violencia de la policía militar contra las personas de la calle y la comunidad gay. Para mí es importante hablar de lo que pasa en las calles, en los espacios urbanos, en los parques, en los cines”.

Precisamente, hay muchas referencias cinéfilas en El agente secreto, aunque una de las más significativas sea la de Tiburón, de Steven Spielberg, por el asunto de la pierna zombie y por la relación que establecerá el hijo del protagonista con la película.

Un buen momento para el cine brasileño

El director cree que el cine brasileño se encuentra en un gran momento. El año pasado, Walter Salles ganó el Oscar con Aún estoy aquí y ahora la producción cinematográfica se está restableciendo y hay nuevas generaciones abriendo nuevos caminos. “Bolsonaro nos coartó nuestra libertad de expresión y ahora la estamos recuperando. Fueron tiempos muy sombríos y tristes, pero hemos recuperado la confianza”.

'El agente secreto' fue la
'El agente secreto' fue la película que recibió más premios en el pasado Festival de Cannes: mejor director, mejor actor (Wagner Moura) y Premio Fipresci de la Crítica

El director no quiere hablar en torno a la polémica que se generó en las redes sociales sobre la posibilidad de que hubiera un ‘lobby’ brasileño en los Oscarn después de las palabras de Oliver Laxe en el programa ‘La Resistencia’. “A mí me encanta Sirat, es una película súper potente, y además compartimos distribuidora en Estados Unidos”, cuenta el director.

El último adiós a Udo Kier

Por último, en nuestra conversación a través de zoom (hablada en ‘portuñol’), dedicamos un homenaje a Udo Kier, el mítico actor recientemente fallecido, cuya última interpretación fue precisamente en El agente secreto.

Sonia Braga y Udo Kier
Sonia Braga y Udo Kier en 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho

“Lo conocí en el Festival de Palm Springs e inmediatamente quise que estuviera presente en Bacurau. Tuvimos una conexión inmediata a nivel de humor, de visión de las cosas. Así que después de Bacurau escribí el personaje de Hans en El agente secreto para él, porque siempre conseguía que se creara un clima de sugestión increíble, extraño. Udo Kier es historia del cine. Ha trabajado con Andy Warhol, con Paul Morrissey, con Fassbinder, Lars Von Trier, Gus Van Sant... incluso con Michael Bay. No puedo creer que su última película fuera conmigo, es un privilegio. Udo era una persona feliz, anárquica, dionisiaca, bohemia, con esos ojos azules en los que te podías perder. Pudo ver la película terminada y falleció dos meses después. Lo echo mucho de menos”.

