España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Guardar
Google icon
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,805 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,727 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,327 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,675 euros el litro

Precio mínimo: 1,387 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,395 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,565 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,745 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

PUBLICIDAD

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

PUBLICIDAD

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

Una emotiva noche en la Sagrada Familia cierra el paso del papa por Barcelona

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

De caries a bruxismo: los motivos más frecuentes por los que nos duelen las muelas

Los dolores de muelas responden a factores que van más allá de las infecciones

De caries a bruxismo: los motivos más frecuentes por los que nos duelen las muelas

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Algunos de los que aportará serán drones de reconocimiento AR3 y AR5, el avión de carga Ultra y los cuadricópteros T150 y T400

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Hallan un enorme cementerio de ballenas con 476 fósiles documentados: es la necrópolis de cetáceos más profunda encontrada

El lugar alberga restos de animales desde hace 5 millones de años hasta la actualidad, por lo que algunas de las especies ya están extintas

Hallan un enorme cementerio de ballenas con 476 fósiles documentados: es la necrópolis de cetáceos más profunda encontrada

Una experta analiza el encuentro de la reina Sofía y las infantas con el papa León XIV: “Es el puente entre varias generaciones de la familia”

Ana Jiménez, experta en marca personal de autoridad, desengrana para Infobae la imagen de la audiencia privada de la reina emérita y sus hijas con León XIV

Una experta analiza el encuentro de la reina Sofía y las infantas con el papa León XIV: “Es el puente entre varias generaciones de la familia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

Madrid diseña su nueva ley de caza: permitida en el 70% del territorio, todos los días del año y más especies en la diana: “El 0,63% de la población decide sobre el resto”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

ECONOMÍA

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”