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Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los tres jugadores, por sus raíces o lugar de nacimiento, podrían haber vestido la camiseta de los ‘Three Lions’

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Musiala, Haaland y Olise (montaje Infobae)
Musiala, Haaland y Olise (montaje Infobae)

Inglaterra llega al Mundial 2026 como su eterna etiqueta de favorita al título, como otras. Es la eterna aspirante desde que en 1966 levantara su primer y único título. Más de seis décadas después, la selección sigue manteniendo esa etiqueta. Ahora, afronta de nuevo el desafío de intentar luchar por la Copa del Mundo bajo la dirección de Thomas Tuchel, quien ha apostado por un equipo compacto en torno a Harry Kane, su principal figura. La convocatoria de Tuchel ha generado polémica, sobre todo por la ausencia de jugadores como Phil Foden y Cole Palmer, dos talentos que muchos consideraban indispensables para los Three Lions.

El caso de Harry Kane es particular. El delantero inglés llega a la cita mundialista en el mejor momento de su carrera, tras dejar atrás su etapa en el Tottenham y sumar títulos con el Bayern Múnich, incluyendo dos Bundesligas y una Copa de Alemania. Sin embargo, la deuda pendiente de Kane sigue siendo un gran trofeo internacional, tanto con su club como con la selección nacional.

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El fútbol inglés, a lo largo de su historia, ha visto cómo varios jugadores con posibilidad de representar al país eligen finalmente vestir la camiseta de otras selecciones. Esta situación no es nueva y suele abrir debates sobre la identidad, las oportunidades y el desarrollo de los jóvenes talentos en el fútbol actual. En este contexto destacan los nombres de Jamal Musiala, Michael Olise y Erling Haaland, quienes, pese a poder jugar para Inglaterra, decidieron unirse a otros proyectos nacionales.

Los jugadores de la selección de Inglaterra (REUTERS/Florion Goga)
Los jugadores de la selección de Inglaterra (REUTERS/Florion Goga)

Jamal Musiala nació en Stuttgart, Alemania, de madre alemana y padre británico-nigeriano. Se formó en Inglaterra y llegó a jugar en las categorías inferiores inglesas. Cuando alcanzó el nivel profesional, eligió defender a Alemania. La decisión de Musiala privó a Inglaterra de un mediocampista ofensivo con gran proyección, capaz de marcar diferencias en el panorama internacional.

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Michael Olise, nacido en Londres, tiene nacionalidad inglesa y francesa. Durante su etapa juvenil, participó en selecciones inferiores de Inglaterra, pero optó por el proyecto de la federación francesa. Olise representa un caso donde la doble nacionalidad y el entorno familiar influyeron directamente en la elección de la camiseta nacional, un fenómeno cada vez más frecuente en el fútbol europeo.

Los jugadores Michael Olise yJamal Musiala (REUTERS/Angelika Warmuth)
Los jugadores Michael Olise yJamal Musiala (REUTERS/Angelika Warmuth)

El caso de Erling Haaland es, tal vez, el más llamativo. El goleador noruego nació en Leeds, Inglaterra, mientras su padre jugaba en el equipo local. Aunque Haaland se formó y desarrolló su carrera en Noruega, la posibilidad de jugar para Inglaterra existió durante su infancia. Finalmente, eligió el país de origen de su familia y se convirtió en la máxima figura de la selección noruega, dejando a los ingleses sin la posibilidad de contar con uno de los delanteros más determinantes del fútbol actual.

La posibilidad de ver a futbolistas como Musiala, Olise y Haaland juntos, sumados a Kane, alimenta el debate en torno a la gestión del talento y la influencia de las raíces familiares y personales en la carrera de los jugadores. El presente de Inglaterra, liderado por Kane y sin algunas de sus jóvenes estrellas nacionales, obliga a repensar las políticas de retención y desarrollo en la federación.

Francia, Alemania y Noruega en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, tanto Alemania como Noruega y Francia presentan proyectos en los que estos futbolistas cumplen roles clave. Alemania compite siempre como candidata, Francia busca consolidar su nueva generación y Noruega, tras 28 años de ausencia, regresa al torneo con una camada prometedora. Inglaterra, por su parte, enfrenta el reto de competir sin varios de los nombres que podrían haber reforzado su ataque y marcado diferencias en la cita mundialista.

El alemán no incluyó a Argentina

La historia de los jugadores que pudieron vestir la camiseta inglesa y finalmente no lo hicieron sigue generando interrogantes entre aficionados y especialistas. El futuro de la selección dependerá, en parte, de su capacidad para atraer y retener a los nuevos talentos en un contexto global cada vez más complejo. Inglaterra afronta el Mundial con la esperanza de romper su larga sequía, mientras la pregunta sobre lo que habría sido con Musiala, Olise o Haaland en el plantel queda abierta y sin respuesta definitiva.

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