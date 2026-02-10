Los carnavales más impresionantes de España: Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Sitges y Cádiz

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (Turismo de España).

Cuando el calendario anuncia la llegada de los carnavales, España se llena de color, música y tradición. Las ciudades y los pueblos se transforman durante unos días en escenarios donde todo el mundo se anima a disfrazarse y a salir a la calle. Cada rincón del país tiene su propia manera de celebrarlo, pero hay lugares donde la fiesta consigue acumular visitantes que han hecho de las costumbres una parada obligatoria cada año.

Las ganas de pasarlo bien y de olvidarse de la rutina unen a miles de personas, tanto a quienes viven allí como a quienes viajan solo para no perderse la experiencia. Entre tanta variedad, hay cuatro destinos que destacan por su ambiente, sus tradiciones y su capacidad para sorprender a cualquiera.

Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Sitges y Cádiz son los carnavales más impresionantes de España y los que más alcance consiguen. Cada uno tiene su propio estilo, pero todos comparten el deseo de llenar las calles de fiesta para celebrar sus tradiciones con el final del invierno.

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: el más espectacular de España

El carnaval de Santa Cruz de Tenerife es considerado uno de los más espectaculares del mundo, su fama ha traspasado fronteras. Cada año reúne a un millón de personas, según la página oficial del Carnaval de Tenerife. Entre el 16 de enero y hasta el 22 de febrero las calles de la ciudad se llenan de desfiles, orquestas y miles de personas disfrazadas, creando un ambiente que recuerda al carnaval de Brasil.

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (Europa Press)

Uno de los momentos más esperados es la Gala de Elección de la Reina, un tradición ligada a la cultura drag, donde las candidatas lucen trajes enormes y brillantes, cargados de plumas y lentejuelas. El carnaval tiene dos grandes partes: la oficial, con concursos y cabalgatas organizadas, y la de la calle, donde cualquiera puede sumarse a bailar y cantar durante toda la madrugada. El entierro de la sardina pone el broche final con un toque de humor que nadie quiere perderse.

Carnaval de Badajoz: Fiesta de Interés Turístico Internacional

El carnaval de Badajoz es también uno de los más populares del país, sobre todo dentro de Extremadura. Durante varios días, la ciudad se llena de disfraces de todo tipo. Esta celebración está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional y se celebrará del 13 al 22 de febrero de 2026.

Lo más llamativo de este carnaval son las comparsas, que preparan durante meses coreografías y trajes vistosos para el gran desfile del domingo. Además, las murgas (agrupaciones musicales) y chirigotas ponen la nota de humor con canciones que hablan de la actualidad y de la vida cotidiana. En Badajoz, la fiesta no solo es en el centro: cada barrio organiza su propio carnaval de calle con sus propias tradiciones, por lo que se recomienda ir de barrio en barrio conociendo cada historia.

Carnaval de Cádiz, una tradición con siglos de historia

El Carnaval de Cádiz es diferente a todos los demás y uno de los grandes favoritos del público. Aquí, la música y el humor son los grandes protagonistas. El 13 de febrero se celebra la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y con ésta se da el pistoletazo de salida a diez días en los que la ciudad se vuelca en una de sus fiestas más importantes.

La guía definitiva para no perderse nada del carnaval de Cádiz. (Web de Turismo de Cádiz)

El centro de Cádiz se llena de agrupaciones actuando en cada esquina que amenizan los días tanto a gaditanos como a turistas que disfrutan del carnaval de una forma única. La agenda durante estos diez días es intensa, comenzando con el pregón que tiene lugar el 14 de febrero y está a cargo del presentador Manu Sánchez; la gran cabalgatas del domingo o el lunes de coros.

Carnaval de Sitges: una fiesta junto al mar

En Sitges, a orillas del Mediterráneo, el carnaval se celebra entre el 12 y el 18 de febrero. Esta ciudad es famosa por su ambiente abierto y alegre, y durante los cuatro días todo el mundo sale a la calle a disfrutar de los desfiles tradicionales pero con toques modernos. El espíritu inclusivo de Sitges se nota en cada rincón y atrae a personas de todas partes, especialmente de la comunidad LGBTQ+.

Las Ruas de la Disbauxa y de l’Extermini son los desfiles principales, donde las carrozas y comparsas sorprenden con sus colores y creatividad diferente cada año. Además, hay fiestas en la playa, conciertos y actos para todas las edades. El carnaval empieza con la llegada del Rei Carnestoltes, un personaje ficticio que preside la celebración e invita a todos a dejarse llevar y vivir la fiesta sin límites.

Quienes se animan a viajar a cualquiera de estos carnavales descubren que la fiesta va mucho más allá del disfraz y la música. Es la oportunidad perfecta para conocer nuevas ciudades, mezclarse con la gente local y vivir de cerca la cultura y la alegría que hacen único cada rincón de España durante el mes de febrero.